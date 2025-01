MSI MPG 274URF QD - do Polski trafia nowy monitor do gier z ekranem Fast IPS 4K i odświeżaniem 160 Hz

Firma MSI w tym roku wprowadziła już do sprzedaży całkiem sporo monitorów dla graczy, głównie jednak wykorzystujących matryce QD-OLED od Samsunga. Nie wszyscy jednak są zainteresowani ekranami OLED, a preferują klasyczne LCD. Dla nich tajwański producent przygotował również coś nowego. Mowa o monitorze MSI MPG 274URF QD, który niedługo trafi do sprzedaży w Polsce w cenie 2299 złotych. Sprawdzamy, co do zaoferowania ma nowy produkt i czy w ogóle warto się nim zainteresować, zważywszy na jego wycenę.

MSI wprowadza do Polski monitor MPG 274URF QD, wyposażony w 27-calowy ekran 4K Fast IPS i częstotliwością odświeżania 160 Hz. Cena to 2299 zł.

MSI MPG 274URF QD wykorzystuje 27-calowy ekran IPS (nazwany tutaj Fast IPS) o rozdzielczości 3840 x 2160 pikseli i z dodatkiem wysokiej częstotliwości odświeżania na poziomie 160 Hz. Oficjalnie monitor wspiera również technikę AMD FreeSync Premium w zakresie od 48 do 160 Hz. Choć oficjalnie nowy MSI nie posiada certyfikatu NVIDIA G-SYNC Compatible, to możemy już potwierdzić (jesteśmy po testach monitora, na dniach opublikujemy jego pełny test), że sprzęt bez problemu współpracuje także z kartami NVIDIA GeForce. Matryca IPS współpracuje tutaj z warstwą Quantum Dot, która odpowiada za poszerzenie palety barw.

Specyfikacja monitora MSI MPG 274URF QD Matryca Fast IPS Podświetlenie LED Zakrzywienie ekranu - Przekątna 27 cali, 16:9 Rozdzielczość 3840 x 2160 Rozmiar plamki 0.155 mm Odświeżanie 160 Hz NVIDIA G-SYNC G-SYNC Compatible (nieoficjalnie) AMD FreeSync FreeSync Premium Czas reakcji 0.5 ms GtG Współczynnik kontrastu 1000:1 Luminancja 400 nitów HDR HDR10, VESA DisplayHDR 400 Głębia kolorów 10-bit (8-bit + FRC; 1.07 mld odcieni barw) Pokrycie przestrzeni barw ~100% sRGB

~96% DCI-P3

~95% Adobe RGB Złącza cyfrowe 2x HDMI 2.1

1x DisplayPort 1.4a

1x USB-C (DP 1.4 / PD do 65 W) HUB USB 2x USB 2.0 typu A Inne złącza 1x Audio-jack 3.5 mm Głośniki - VESA 75x75, 100x100 Waga z podstawą 6.4 kg Wymiary z podstawą 613.5 x 227.8 x 406.6 mm Gwarancja 3 lata Cena 2299 złotych

MSI MPG 274URF QD oferuje współczynnik kontrastu na poziomie 1000:1, jasność 400 nitów (typowo) oraz czas reakcji GtG wynoszący 1 ms. Producent chwali się, że prezentowany monitor wypada ponadprzeciętnie w kontekście szybkości w dynamicznym ruchu i już teraz potwierdzamy, że wypada w tym względzie naprawdę dobrze. Jeśli chodzi o wyposażenie w porty, to nowy MPG 274URF QD posiada na pokładzie dwa porty HDMI 2.1 o pełnej przepustowości, jeden DisplayPort 1.4a oraz dodatkowy USB-C zgodny z DisplayPort 1.4 oraz z możliwością ładowania mocą do 65 W.

Źródło: MSI