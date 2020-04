MSI Bravo 15 oraz MSI Bravo 17 - nowe laptopy z AMD Ryzen 4000

Kilka miesięcy temu firma MSI wypuściła do sprzedaży notebooka MSI Alpha 15, który był pierwszym od długiego czasu laptopem wyposażonym w same podzespoły AMD - APU Picasso w postaci Ryzena 7 3750H oraz dedykowaną kartę graficzną AMD Radeon RX 5500M z rodziny Navi. Teraz do sprzedaży wchodzą kolejne nowości tajwańskiego producenta, które będą wykorzystywały podzespoły od AMD. Mowa o MSI Bravo 15 oraz MSI Bravo 17 - laptopach, o których po raz pierwszy usłyszeliśmy jeszcze w styczniu podczas targów CES w Las Vegas. Nowości będą wykorzystywały przede wszystkim najnowsze APU AMD Renoir, z 8-rdzeniowym i 16-wątkowym procesorem AMD Ryzen 7 4800H na pokładzie oraz z kartą Radeon RX 5500M z najnowszej rodziny Navi.

MSI pomału wprowadza do sprzedaży nowe laptopy dla graczy - Bravo 15 oraz Bravo 17, które będą wyposażone w procesory AMD Ryzen serii 4000 oraz kartę graficzną AMD Radeon RX 5500M.

MSI Bravo 15 oraz Bravo 17 to kolejne podejście tajwańskiego producenta do tematu notebooków dla graczy z podzespołami AMD. Tym razem procesory zaoferują o wiele wyższą moc ze względu na wykorzystanie najnowszej generacji APU Renoir - 6-rdzeniowego Ryzena 5 4600H (tylko w mniejszym modelu MSI Bravo 15) oraz 8-rdzeniowego Ryzena 7 4800H. Procesory zostaną sprarowane z kartą graficzną AMD Radeon RX 5500M - w momencie przygotowywania newsa wysłaliśmy zapytanie do firmy MSI, czy można oczekiwać także wydajniejszych układów Radeon RX 5600M oraz Radeon RX 5700M. Nie zabraknie na pokładzie także maksymalnie 64 GB pamięci DDR4-3200 w slotach SO-DIMM.

W przeciwieństwie do modelu Alpha 15, seria Bravo będzie wykorzystywała ekrany 15,6" (Bravo 15) lub 17,3" (Bravo 17). Matryce wykonane będą w technice IPS, z matową powłoką oraz rozdzielczością 1920x1080 pikseli. Ekrany będą pracowały z odświeżaniem 120 Hz przy wsparciu techniki AMD FreeSync. Nie zabraknie ponadto w obu wariantach akumulatora litowo-jonowego o pojemności 51 Wh. Ceny za MSI Bravo 15 z AMD Ryzen 5 4600H rozpoczynają się od 929 dolarów, za model Bravo 15 z AMD Ryzen 7 4800H od 999 dolarów, natomiast za 17-calową wersją Bravo 17 od 1099 dolarów.

Specyfikacja MSI Bravo 15 MSI Bravo 17 Procesor AMD Ryzen 5 4600H (6C/12T)

AMD Ryzen 7 4800H (8C/16T) AMD Ryzen 7 4800H (8C/16T) Pamięć RAM Do 64 GB DDR4 3200 MHz

2x SO-DIMM, Dual Channel Do 64 GB DDR4 3200 MHz

2x SO-DIMM, Dual Channel Układ graficzny AMD Radeon RX 5500M

4 GB VRAM GDDR 6 AMD Radeon RX 5500M

4 GB VRAM GDDR6 Dysk SSD 512 GB PCIe x4 Gen.3 NVMe SSD 512 GB PCIe x4 Gen.3 NVMe

Dodatkowy dysk HDD/SSD 2,5" Matryca 15,6" IPS Full HD, 120 Hz, AMD FreeSync 17,3" IPS Full HD, 120 Hz, AMD FreeSync Złącza 2x USB 3.1 typu C Gen.1

2x USB 3.2 typu A Gen.2

1x HDMI 2.0

1x Ethernet RJ-45

1x audio jack 3,5 mm

Kensington Lock 1x USB 3.1 typu C Gen.1

3x USB 3.2 typu A Gen.2

1x HDMI 2.0

1x Ethernet RJ-45

1x audio jack 3,5 mm

Kensington Lock Akumulator 51 Wh 51 Wh Waga 1,86 kg 2,3 kg System Microsoft Windows 10 Home Microsoft Windows 10 Home Cena Od 929 USD Od 1099 USD

