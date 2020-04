Test MSI GS66 z Intel Core i7-10875H oraz GeForce RTX 2080 SUPER

Wraz z początkiem kwietnia zaprezentowano oficjalnie 10 generację procesorów Intel Comet Lake-H oraz odświeżone układy NVIDIA GeForce RTX SUPER, które w domyśle mają jeszcze wyżej podnieść poprzeczkę graniu na laptopach. Oczywiście od momentu prezentacji procesorów oraz kart, poznaliśmy przynajmniej kilka nowych urządzeń, które zmierzają do sklepów. Jednym z producentów, który przedstawił swoje nowości była tajwańska firma MSI. Choć już w styczniu na targach CES pokazali inżynieryjne wersje notebooków MSI GE66 Raider oraz MSI GS66 Stealth, dopiero przed kilkunastoma dniami poznaliśmy pełną specyfikację notebooków. My natomiast jako pierwsza redakcja w Polsce już kilka dni później rozpoczęła testy laptopa MSI GS66 Stealth w najwyższej konfiguracji. Czym nowa wersja laptopa różni się od poprzedniej i dlaczego jest po prostu lepsza?

Autor: Damian Marusiak

MSI GS66 Stealth jest obłędnie piękny i to trzeba przyznać na samym początku. Tak ładnego laptopa do grania nie widziałem od dłuższego czasu. Kolejnym dużym plusem jest zwiększenie grubości laptopa. Nie jest on tak smukły jak poprzednik, ale nadal nie można powiedzieć by był niesamowicie ciężki. A większa grubość urządzenia to lepiej zaprojektowany układ chłodzenia. Czy jednak taka konstrukcja poradzi sobie z topowymi podzespołami w postaci 8-rdzeniowego i 16-wątkowego procesora Intel Core i7-10875H oraz karty NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER Max-Q? Tym bardziej, że o samym procesorze już po prezentacji zaczęły krążyć niezbyt pozytywne informacje o bardzo dużym poborze energii. Premierowy test MSI GS66 Stealth powinien rozwiać wszelkie wątpliwości.

MSI GS66 Stealth to najnowszy laptop od tajwańskiego producenta. Nowość została wyposażona w 8-rdzeniowy i 16-wątkowy procesor Intel Core i7-10875H oraz kartę NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER Max-Q Design.

NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER Max-Q to energooszczędna wersja pełnego układu RTX 2080 SUPER. Maksymalne TDP karty zmniejszono do 80W, co ponownie spowodowało znaczącą redukcję taktowania rdzenia. Bazowy zegar wynosi 735 MHz, który w trybie GPU Boost 4.0 wzrasta do 1090 MHz. Znajdziemy tutaj pełny, a nie przycięty rdzeń Turing TU104 z łącznie 3072 rdzeniami CUDA. Oprócz tego znajdziemy 8 GB pamięci VRAM typu GDDR6 o efektywnym taktowaniu rzędu 11 000 MHz. Mniejsze taktowanie pamięci spowodowane jest użyciem energooszczędnych pamięci GDDR6 o napięciu 1.25 V. To jednak powoduje, że przepustowość pamięci karty GeForce RTX 2080 SUPER Max-Q jest mniejsza niż GeForce RTX 2080 Max-Q i wynosi 352 GB/s zamiast 384 GB/s. Testy pokażą jak to wpłynie na wydajność. Laptopowy układ NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER Max-Q wspiera ponadto nie tylko DLSS 2.0, ale również funkcje Dynamic Boost oraz Advanced Optimus, które są częścią nowej wersji technologii Max-Q Design.

Specyfikacja GeForce RTX 2080 Max-Q GeForce RTX 2080 SUPER Max-Q GeForce RTX 2080 GeForce RTX 2080 SUPER Rodzina GPU Turing TU104 Turing TU104 Turing TU104 Turing TU104 Litografia 12 nm 12 nm 12 nm 12 nm Powierzchnia rdzenia 545 mm² 545 mm² 545 mm² 545 mm² Ilość tranzystorów 13,6 mld 13,6 mld 13,6 mld 13,6 mld CUDA 2944 3072 2944 3072 ROP 64 64 64 64 TMU 184 192 184 192 Tensor Cores 368 384 368 384 RT Cores 46 48 46 48 Taktowanie rdzenia 735/1095 MHz 735 MHz 1380 MHz 1365 MHz Taktowanie GPU Boost 4.0 990/1230 MHz 1080 MHz 1590 MHz 1560 MHz Pamięć 8192 MB GDDR6 8192 MB GDDR6 8192 MB GDDR6 8192 MB GDDR6 Taktowanie pamięci 12000 MHz 11000 MHz 14000 MHz 14000 MHz Przepustowość 384 GB/s 352 GB/s 448 GB/s 448 GB/s TDP 80/90W 80W 150W> 150W>

Konfiguracja MSI GS66 Stealth:



Procesor Intel Core i7-10875H (ES)

Pamięć: 16 GB DDR4 2666 MHz

Dedykowana karta graficzna: NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER Max-Q

Ekran: 15,6” / matowy IPS / 300 Hz / 1920x1080 pikseli

Dysk SSD 512 GB (2x 256 GB) / 2x Samsung SM981 / Interfejs M.2 PCIe x4 Gen.3 NVMe

System operacyjny: Microsoft Windows 10 Home 1909 (November Update)

MSI GS66 Stealth, który przyjechał do redakcji to sampel inżynieryjny, co widać przede wszystkim po zegarach procesora (który nie jest rozpoznawany w żadnym programie) Intel Core i7-10875H. Normalnie bazowy zegar wynosi 2,3 GHz, jednak testowany sprzęt ma nieco obniżony zegar CPU do 2,1 GHz. Intel Core i7-10875H to "prawie" topowy przedstawiciel najnowszej, 10 generacji układów Intel Comet Lake-H, który wyposażono w 8 fizycznych rdzeni, 16 wątków, jednak z zablokowanym mnożnikiem. Procesor wspiera także technikę Intel Thermal Velocity Boost, dzięki któremu taktowanie dla maksymalnie dwóch rdzeni przy odpowiednich warunkach może wynosić 5,1 GHz. Domyślny współczynnik TDP procesora wynosi 45W, jednak w testowanym modelu MSI GS66 Stealth jest on podwyższony do 65W (PL1). Przy krótkotrwałym obciążeniu (tzw. współczynnik PL2), wartość TDP jest zwiększana do 135W. Procesory 10 generacji Intel Comet Lake-H posiadają także 2-kanałowy kontroler pamięci DDR4-2933, choć z niewiadomych dla mnie przyczyn producent umieścił do notebooka moduły DDR4-2666.