MSI Alpha 15 - test laptopa z AMD Ryzen 7 3750H i Radeon RX 5500M

Kilka miesięcy temu AMD oficjalnie zapowiedziało karty graficzne Radeon z serii RX 5500, należące do rodziny Navi. Wówczas jednak oprócz układu desktopowego przedstawiono szczegóły dotyczące mobilnego odpowiednika o wdzięcznej nazwie Radeon RX 5500M. Pierwszym (i jak na razie jedynym) producentem, który zapowiedział laptopa opartego na owej karcie graficznej jest MSI. W momencie zapowiedzi kart, tajwański producent pokazał notebooka z nowej linii Alpha, który został wyposażony w podzespoły wyłącznie od AMD, zamiast od Intela oraz NVIDII. Tym sposobem MSI Alpha 15 posiada układ APU AMD Ryzen 7 3750H oraz kartę AMD Radeon RX 5500M, która jest pierwszym GPU mobilnym, wyprodukowanym w 7 nm procesie technologicznym. Pod względem wydajności karta powinna rywalizować z GeForce GTX 1650, jednak stosunkowo wysoka cena laptopa powoduje, że staje się ona bezpośrednią konkurencją dla modeli z GeForce GTX 1660 Ti. Czy w takiej sytuacji karta od AMD sobie poradzi?

Autor: Damian Marusiak

MSI Alpha 15 pod względem wyglądu jest bardzo podobny do nowych modeli GL65/75. Bazą dla urządzenia będzie 4-rdzeniowe i 8-wątkowe APU AMD Ryzen 7 3750H (w sprzedaży powinny się również znaleźć nieco tańsze warianty z AMD Ryzen 5 3550H), sparowane z maksymalnie 64 GB RAM DDR4. Laptop posiada również możliwość montażu dwóch dysków - jednego w slocie 2,5" (SSD lub HDD) oraz jednego SSD na złączu M.2, obsługującym PCIe x4 Gen.3 NVMe. Zamontowany układ graficzny to wspomniany już AMD Radeon RX 5500M, bazujący na architekturze RDNA i wykorzystujący 7 nm proces technologiczny - jest to więc de facto pierwsza mobilna karta graficzna w tej litografii. Pomimo wykorzystania niższego procesu, układ będzie rywalizował z 12 nm GPU NVIDII w postaci GeForce GTX 1650 oraz GeForce GTX 1660 Ti. Cena notebooka w wersji testowej wynosi 4299 złotych, co powoduje, że ten konkretny model będzie musiał rywalizować z laptopami opartymi o układ GeForce GTX 1660 Ti - w takim starciu propozycja AMD może się jednak okazać za słaba, by mówić o konkurencyjnej ofercie.

MSI Alpha 15 to pierwszy na świecie laptop gamingowy wyposażony w układ AMD Ryzen 7 3750H oraz kartę AMD Radeon RX 5500M, wykorzystującą 7 nm proces technologiczny oraz architekturę RDNA.

Układ AMD Radeon RX 5500M pod względem budowy jest identyczny jak desktopowy wariant RX 5500 XT. Posiada więc powierzchnię 158 mm², na której znajduje się 6,4 mld tranzystorów. Mobilny Radeon RX 5500M posiada 4 GB pamięci VRAM GDDR6 na magistrali 128-bitowej, co przekłada się na przepustowość pamięci rzędu 224 GB/s. Kartę wyposażono w 22 bloki Compute Units, co przekłada się na 1408 procesorów strumieniowych, 32 jednostki renderujące (ROP) oraz 88 jednostek teksturujących (TMU). Taktowanie w trybie Game wynosi 1443 MHz z możliwością dodatkowego podbicia do 1645 MHz w trybie Boost. Efektywne taktowanie pamięci GDDR6 wynosi 14 000 MHz. Karta pozycjonowana będzie jako konkurent dla mobilnego GeForce GTX 1650 z 1024 rdzeniami CUDA oraz 4 GB pamięci GDDR5. W istocie powinniśmy otrzymać układ z wydajnością plasującą się pomiędzy GeForce GTX 1650 oraz GeForce GTX 1660 Ti. Warto również pamiętać, że AMD Radeon RX 5500M ma domyślnie zablokowane wszelkie funkcje związane z manipulacją napięciami, toteż nie jest możliwy ani overclocking ani undervolting.

Konfiguracja MSI Alpha 15:



Procesor AMD Ryzen 7 3750H (2,3 - 4,0 GHz)

16 GB RAM DDR4 2666 MHz CL19

Zintegrowany układ AMD Radeon Vega 10

Karta graficzna AMD Radeon RX 5500M 4 GB GDDR6

Ekran 15,6" / 1920x1080 pikseli / IPS 120 Hz / matowy

Dysk SSD 512 GB / Toshiba BG3 / Interfejs PCIe x4 Gen.3 NVMe

System Microsoft Windows 10 Home w wersji 1903 (May Update)

Sercem urządzenia został układ APU AMD Ryzen 7 3750H, będący w rzeczywistości Ryzenem 7 3700U o podwyższonym do 35W TDP. AMD Ryzen 7 3750H to układ 4-rdzeniowy i 8-wątkowy wraz ze zintegrowanym układem graficznym Radeon Vega 10 o nieco podbitym taktowaniu rdzenia - z 1300 MHz do 1400 MHz. Bazowe taktowanie APU wynosi w tym wypadku 2,3 GHz z możliwością automatycznego podbicia w trybie Turbo do maksymalnie 4,0 GHz. Choć nazewnictwo może sugerować wykorzystanie 7 nm procesu technologicznego oraz architektury Zen 2, w rzeczywistości APU Picasso to tylko ulepszona mikroarchitektura Zen+ wykonana w 12 nm procesie (czyli de facto nieco ulepszonym 14 nm procesie). Układ Ryzen 7 3750H ma zablokowany mnożnik, ponadto jest niewspierany przez aplikację Ryzen Master i nie można przeprowadzić na nim ani dodatkowego OC, ani procedury undervoltingu.