Mozilla Firefox - powrót obsługi rozszerzeń w mobilnej odsłonie przeglądarki internetowej. Google Chrome może zazdrościć

Dla wielu osób możliwość korzystania z rozszerzeń w przeglądarce internetowej jest kluczowa, choć niestety mobilne odpowiedniki są dość ograniczone pod tym względem. Na tym polu od początku wyróżniała się przeglądarka Mozilla Firefox dla mobilnego systemu Android, która przez długi czas oferowała użytkownikom wsparcie dla rozszerzeń. W wyniku pewnych zmian funkcjonalność została w znacznym stopniu utracona. Teraz wszystko wraca na dobre tory.

Mobilna odsłona przeglądarki internetowej Mozilla Firefox odzyskuje wsparcie dla rozszerzeń. 14 grudnia 2023 roku aplikacja na system Android doczekała się 450 nowych "dodatków", a kolejne będą dostępne już niebawem.

Część użytkowników mobilnej przeglądarki Mozilla Firefox z pewnością pamięta rok 2020, kiedy to twórcy postanowili gruntownie przeprojektować aplikację. Właśnie wtedy Firefox stracił możliwość instalacji lwiej części rozszerzeń (dostępna została zaledwie garstka wybranych). Mozilla zapowiedziała, że pełna funkcjonalność i ekosystem rozszerzeń z czasem powrócą - miało się to stać do końca 2023 roku. Słowo zostało dotrzymane, wszak przeglądarka właśnie doczekała się obsługi 450 nowych rozszerzeń, a cały ekosystem jest otwarty na działania deweloperów. Nareszcie więc użytkownicy otrzymali utraconą funkcjonalność, z której mogą teraz korzystać na stronie AMO (addons.mozilla.org) w wersji "Androidowej".

Następne miesiące będą już tylko i wyłącznie sprzyjały rozwojowi tego aspektu, więc możemy się spodziewać coraz większej ilości dostępnych rozszerzeń. Dla wielu osób ważnym aspektem może być obsługa rozszerzeń blokujących reklamy, takich jak uBlock Origin, lub tych, które pomijają fragmenty sponsorowane na platformie YouTube (SponsorBlock). W tym wypadku trzeba przyznać, że Firefox staje się ciekawym rozwiązaniem dla urządzeń mobilnych, wszak na najpopularniejszym Google Chrome nie uświadczymy podobnych możliwości. Jeśli szukamy jakiejś alternatywy, to warto przyjrzeć się Kiwi Browser, opartej na silniku Chromium, która pozwala na instalację rozszerzeń z Chrome Web Store.

Źródło: Mozilla