Motorola Edge+: Według DxOMark smartfon to przeciętniak

Premiera smartfona Motorola Edge+ miała miejsce w kwietniu. Sprzęt został wyceniony na 1199 euro, co daje nam ponad 5260 zł. Nie wiemy jeszcze, kiedy i czy w ogóle model ten trafi do naszego kraju, gdyż podczas polskiej premiery podstawowej wersji Motoroli Edge nie uzyskaliśmy w tej materii klarownego komunikatu. Temat jest więc otwarty. Zamknięta jest za to kwestia fotograficznych możliwości tytułowego smartfona. W testach DxOMark smartfon uzyskał przeciętne wyniki, jednak złożyło się na to kilka czynników. Okazuje się, że z niektórymi zadaniami urządzenie radzi sobie znacznie lepiej. Wiele zależy więc od tego, czego dokładnie oczekujemy od aparatu montowanego w smartfonie.

Smartfon Motorola Edge+ została przetestowana przez ekipę DxOMark. Wynik 113 punktów czyni ze smartfona średniaka, ale czy na pewno powinniśmy kierować się rankingiem?

Motorola Edge+ to flagowiec z krwi i kości. W urządzeniu znalazł się układ Qualcomm Snapdragon 865 oraz przepiękny ekran Endless Edge AMOLED o przekątnej 6,7-cala. Element o proporcjach 21:9 wyświetla obraz w rozdzielczości Full HD+ i jest zgodny z HDR10+ i odświeżaniem obrazu na poziomie 90 Hz. To aż prosi się o prezentowanie na nim zdjęć i nagrań wideo wykonanych przy pomocy smartfona. Niestety, mimo topowej konfiguracji, sprzęt nie radzi sobie na polu fotograficznym tak, jak może sugerować to wysoka cena. Model Edge+ odstaje od konkurencji.

Czy aparat składający się z sensora głównego o rozdzielczości 108 Mpix (QuadPixel 4x27 Mpix) ze światłem f/1.8 optyczną stabilizacją obrazu, 8 Mpix teleobiektywu z trzykrotnym zoomem i optyczną stabilizacją oraz szerokiego kąta 16 Mpix (również wykorzystywanego przy zdjęciach marko) nie poradził sobie w testach DxO? Nie do końca. Testerzy pochwalili co prawda szczegółowość zdjęć, niski poziom szumów oraz kapitalną ekspozycję, jednak obrazy szerokokątne oraz przybliżenie (zoom), a także zdjęcia nocne (dobre, lecz odstające od bezpośredniej konkurencji) nie były powodem do chwalenia Motoroli Edge+. W temacie wideo sprzęt poradził sobie znacznie lepiej. Motorola znalazła się na dwudziestym miejscu w rankingu z wynikiem zbliżonym do Samsunga Galaxy S10+ oraz Honora 20 Pro.

