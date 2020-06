Test Motorola Moto G8 Power Lite - smartfon z baterią 5000 mAh

Niemal miesiąc temu w moje ręce trafiła Motorola Moto G8 Power Lite, z którą spędziłem dwa razy dłuższy czas, niż początkowo planowałem. To pozwoliło mi dokładnie sprawdzić, z czym tak naprawdę mam do czynienia i czy dopisek Lite w nazwie pojawił się tu słusznie. Choć tytułowy smartfon bazuje na wydajnym w kwestii baterii modelu Moto G8 Power, sporo się od niego różni. Oczywiście jest to podyktowane niższą ceną, jednakże różnica nie jest aż tak odczuwalna dla portfela i dla wielu osób dopłata do droższego wariantu może okazać się znacznie lepszym wyborem. Niemniej, Motorola Moto G8 Power Lite to w dalszym ciągu ciekawa propozycja z akumulatorem o słusznej pojemności 5000 mAh, który z uwagi na niewymagające podzespoły zapewnia długi czas pracy na jednym ładowaniu.

Kilka tygodni z Motorolą Moto G8 Power Lite pozwoliło mi poznać jej zalety i wady. Niektóre cechy ujawniły się dopiero po dłuższym czasie. Mowa o tych odnoszących się do wydajności i apetytu na energię akumulatora. Oto jak nieco tańszy brat Moto G8 Power poradził sobie w testach.

Smartfony stają się coraz większe, co częściowo wymuszone jest stosowaniem przez producentów urządzeń mobilnych ekranów o wyższych przekątnych. Wraz ze wzrostem rozmiarów smartfonów, wzrasta również ich zapotrzebowanie na energię, którą dostarczają wbudowane w telefony akumulatory. Na urządzenia, w których znajdziemy ogniwo o pojemności 2800, 3000, 3500, a czasem nawet 4000 mAh, patrzymy dziś z lekkim przekąsem. Takowa bateria rzadko kiedy jest w stanie zapewnić więcej niż jeden dzień czasu pracy na pełnym ładowaniu. Właśnie z tego powodu, coraz chętniej sięgamy po smartfony z akumulatorami o pojemności 5000 mAh i wyższej. Jednym z nich jest testowana dziś przeze mnie Motorola Moto G8 Power Lite. Zabrakło w niej kilku udogodnień związanych z zarządzaniem energią, jednak trzeba oddać urządzeniu to, że w swojej klasie cenowej stanowi propozycję ciekawą. Czy na tyle atrakcyjną, abym mógł polecić Wam ją z czystym sumieniem? Odpowiedź znajdziecie w dalszej części publikacji.

Motorola Moto G8 Power Lite Motorola Moto G8 Power Wyświetlacz 6,5-cala, IPS LCD

1600 x 720

20:9 6,4-cala, IPS LCD

2300 x 1080

19:9 Procesor Mediatek MT6765 Helio P35 Qualcomm Snapdragon 665 Pamięć na dane 64 GB 64 GB Pamięć RAM 4 GB 4 GB Bateria 5000 mAh 5000 mAh Aparat główny 16 Mpix, f/2.2, PDAF

2 Mpix, f/2.4 makro

2 Mpi, f/2.4 czujnik głębi 16 Mpix, f/1.7, PDAF

8 Mpix, f/2.2 teleobiektyw

8 Mpix, f/2.2 ultraszeroki kąt

2 Mpix, f/2.2 makro Aparat przedni 8 Mpix f/2.0 16 Mpix Wymiary 165 x 75.8 x 9.2 mm 156 x 75.8 x 9.6 mm Waga 200 g 197 g Kolory Arctic Blue, Royal Blue Smoke Black, Capri Blue Inne Android 9, Bluetooth 4.2, Radio FM Android 10, Bluetooth 5.0, Radio FM Cena 799 zł 999 zł

Jak wynika z tabeli, kupując o 200 złotych droższy model Moto G8 Power, możemy otrzymać ekran o wyższej rozdzielczości, sprawniejszy procesor Snapdragon 655 oraz (jak się okaże) lepiej zoptymalizowaną baterię. Droższa konstrukcja to także Android w wersji 10.