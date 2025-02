Minisforum AtomMan X7 Ti - nowy mini PC z 4-calowym ekranem, obsługą AI oraz układem Intel Core Ultra 9 185H

Już wkrótce na rynku zadebiutuje kolejny mini komputer, który pod kilkoma względami wyróżnia się od konkurencyjnych modeli. Nowość od Minisforum zapewni nam bowiem dostęp do 4-calowego ekranu, a także do wbudowanej kamery. Na dodatek będziemy mogli skorzystać z mocy wydajnego procesora od Intela z pierwszej generacji Core Ultra, która należy do rodziny Meteor Lake. Całość dopełnia autorski system chłodzenia oraz całkiem przyzwoite możliwości rozbudowy.

Minisforum AtomMan X7 Ti to nadchodząca propozycja kompaktowego peceta, który zaoferuje nam wydajne podzespoły, dotykowy ekran, interfejs OCuLink, a także dodatkową kamerę oraz wiele różnych złącz i portów.

Producent przedstawia nowy model jako "pierwszy mini PC, który nadaje się do obsługi AI". Za wydajność w tych, a także pozostałych zadaniach ma odpowiadać procesor Intel Core Ultra 9 185H. Jednostka ta ma bowiem dostęp do wydajnego układu NPU. Nowość zaoferuje nam wsparcie dla modułów pamięci RAM w standardzie DDR5, gdzie maksymalna obsługiwana pojemność to 96 GB. Będziemy mogli skorzystać również z kilku gniazd M.2, w których można umieścić zarówno nośnik SSD, jak i dodatkowy moduł łączności bezprzewodowej. Najważniejszy jest jednak 4-calowy ekran, który pozwoli na monitorowanie pracy podzespołów, czy też zmianę trybu wydajności, natomiast otrzymamy także możliwość zmiany motywów.

Minisforum AtomMan X7 Ti Procesor Intel Core Ultra 9 185H (7 nm, Meteor Lake)

16C(6P/8E/2LPE)/22T

P-Core: 2,3 - 5,1 GHz

E-Core: 1,8 - 3,8 GHz

LPE-Core: 1 - 2,5 GHz Układ graficzny Intel Arc graphics (2,35 GHz) Pamięć RAM DDR5 (5600 MHz, max. 64 GB)

Wsparcie dla 96 GB Nośnik danych 1 x M.2 2280 PCIe 4.0

1 x M.2 2230 PCIe 4.0

Do 4 TB SSD Wyświetlacz 4" 480P, dotykowy Łączność 2 x Port Ethernet (5 Gb/s)

1 x M.2 2230 (Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4) Porty, złącza i sloty 2 x DMIC

1 x OCuLink

1 x USB 2.0 typu A

1 x Slot na karty SD

1 x Audio-Jack 3,5 mm

1 x USB 3.2 Gen 1 typu A

2 x USB 3.2 Gen 2 typu A Złącza obrazu 2 x USB4

1 x HDMI 2.1

1 x DisplayPort 2.0 Kamera 1080P (Windows Hello) System operacyjny MIcrosoft Windows 11 Wymiary i waga 145 x 145 x 48,6 mm / brak informacji TDP 65 W

Model wyposażono w aż dwa 5-gigabitowe porty Ethernet, wspomniany interfejs OCuLink, który umożliwi nam podłączenie zewnętrznych układów graficznych, a także w slot na karty SD i wiele innych złącz wymienionych w tabeli. Stojąca konstrukcja zapewnia nam także kamerę z obsługą Windows Hello, która może rejestrować wideo w rozdzielczości 1080P, a za jej wsparcie do wideorozmów posłużą dwa mikrofony. Za chłodzenie całości ma odpowiadać autorski system, który oprócz wentylatora może skorzystać z trzech miedzianych rurek. Na ten moment nie jest znana cena za ten model, natomiast przedsprzedaż rozpocznie się 20 maja 2024 roku, więc warto monitorować Minisforum AtomMan X7 Ti na tej stronie.

Źródło: Minisforum