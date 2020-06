Microsoft Surface Book 3 dostępny w Polsce - sprawdzamy ceny

Laptop, hybryda, 2w1 czy tablet. Jakkolwiek nie nazwiecie Microsoft Surface Book 3, trzeba powiedzieć jasno, że jest to jedno z ciekawszych wizualnie rozwiązań komputerowych dostępnych na rynku konsumenckim. Urządzenie zostało zaprezentowane na początku maja, jednak dopiero teraz pojawia się w polskich sklepach z elektroniką użytkową. Naturalnie Surface Book 3 znajdziemy również w polskim Microsoft Store i to właśnie na tej platformie oprę drobne porównanie cenowe poszczególnych wersji. Ceny Microsoft Surface Book 3 zaczynają się bowiem od „skromnych” 7 999 zł, a kończą na przyprawiających o zawrót głowy 14 499 zł. Nie da się więc ukryć, że nowa propozycja amerykańskiej firmy jest jednocześnie jedną z najdroższych w ofercie producenta.

O wspomnianym modelu możecie przeczytać w naszym wcześniejszym wpisie, który przygotował dla Was Damian. Przypomnę tylko, że Microsoft Surface Book 3 to pierwszy sprzęt z serii, który pojawił się w dwóch rozmiarach. To aktualnie jedna z najwydajniejszych jednostek konwertowalnych, która zachwyca nie tylko w kwestii konfiguracji. Wizualna strona urządzenia wypada równie interesująco. Surface Book 3 jest, mówiąc kolokwialnie, zwyczajnie ładny, co nie jest takie oczywiste dla wydajnych maszyn. Urządzenie nie jest sprzętem dla każdego, a komputerem przenośnym dla użytkownika, który doceni jego cechy i dla którego cena nie będzie stanowić bariery nie do pokonania. Zobaczmy, ile musimy zapłacić za Surface Book 3 w Polsce.

Microsoft Surface Boook 3 występuje w wersjach z 13,5-calowym dotykowym ekranem PixelSense o rozdzielczości 3000x2000 pix i proporcjach 3:2. Natomiast 15-calowa opcja może pochwalić się rozdzielczością 3240x2160 pix. Sercem komputera, bo tak można nazwać hybrydę ze stajni giganta z Redmond są układy Intel Core i5-1035G7 oraz Intel Core i7-1065G7. Za obliczenia na potrzeby grafiki odpowiada zintegrowany Intel Iris Plus Graphics G7 oraz jedna z dedykowanych kart: NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q (dla 13,5" wersji), NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q (dla 15" wersji) lub NVIDIA Quadro RTX 3000 Max-Q (również dla 15" wariantu). Dane zapiszemy na 256 lub 512 GB SSD lub na 1 TB PCIe SSD. Pamięć operacyjna to 8, 16 lub 32 GB RAM LPDDR4X pracujące z częstotliwością 3733 MHz.

Nie zabrakło tutaj WiFi 6 oraz łączności Bluetooth 5.0. Wariant 13-calowy z Intel Core i5 posiada zasilacz o mocy 65 W. Wariant z Intel Core i7 oraz kartą NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q posiada zasilacz o mocy 102 W, natomiast 15-calowy wariant z kartą GeForce GTX 1660 Ti Max-Q posiada zasilacz o mocy 127 W. Poszczególne opcje skonfigurujecie na stronie Microsoft Store. Dla zainteresowanych — wersja 15-calowa znajduje się u nas „na warsztacie”. Spodziewajcie się więc wyczerpującego testu.

13,5 cala, i5, 8GB RAM, 256 GB na dane — 7 999 zł

13,5 cala, i7, 16GB RAM, 256 GB na dane — 9 999 zł

13,5 cala, i7, 32GB RAM, 512 GB na dane — 12 399 zł

13,5 cala, i5, 32GB RAM, 1 TB na dane — 13 399 zł

15 cali, i5, 8GB RAM, 256 GB na dane — 7 999 zł

15 cali, i7, 16GB RAM, 256 GB na dane — 11 299 zł

15 cali, i7, 32GB RAM, 512 GB na dane — 13 499 zł

15 cali, i7, 32GB RAM, 1 TB na dane — 14 499 zł

Źródło: Microsoft