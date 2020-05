Microsoft Surface Book 3 oraz Surface Go 2 z oficjalną prezentacją

W ubiegłym roku, podczas jednej z najlepszych w historii konferencji, Microsoft zaprezentował szereg odświeżonych oraz nowych urządzeń w portfolio firmy. Pojawił się m.in. Surface Laptop 3, po raz pierwszy dostępny w dwóch rozmiarach oraz po raz pierwszy wykorzystujący nie tylko procesory Intela, ale także APU Picasso o zmodyfikowanej specyfikacji przygotowane przez AMD. Pokazano także urządzenia hybrydowe Surface Pro 7 oraz Surface Pro X. Po kilku miesiącach natomiast nieoczekiwanie Microsoft prezentuje dalszą część swoich premierowych urządzeń - mowa o Surface Book 3 oraz Surface Go 2, o którym plotki pojawiały się już od początku tego roku. Dość ciekawie zapowiada się najmocniejszy Surface Book 3, który będzie dość oryginalnym połączeniem procesorów Intel Ice Lake-U oraz kart NVIDIA Quadro RTX. Niestety w Surface Book 3 nie mamy co liczyć na procesory AMD Renoir.

Microsoft nieoczekiwanie zaprezentował dzisiaj nowe urządzenia Surface Book 3 oraz Surface Go 2. Hybryda Surface Book 3 będzie tym razem połączeniem niskonapięciowych procesorów Intel Ice Lake-U z kartami NVIDIA Quadro RTX Max-Q.

O Microsoft Surface Book 3 już kilkakrotnie wspominaliśmy. Trzecia generacja najwydajniejszych urządzeń konwertowalnych producenta będzie bazowała na procesorach Intel Ice Lake-U, w tym Intel Core i5-1035G7 oraz Intel Core i7-1065G7. Oczywiście Surface Book 3 nadal będzie sprzedawany w dwóch wersjach: z ekranem 13,5" lub 15", w obu przypadkach mamy do czynienia z matrycą 3:2 PixelSense o rozdzielczości 3000x2000 pikseli dla mniejszego ekranu oraz 3240x2160 pikseli dla większej matrycy. W przypadku GPU do wyboru otrzymamy kartę NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q (w wersji 13,5"), NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q (15") oraz NVIDIA Quadro RTX 3000 Max-Q (15"). Dość ciekawe połączenie, ale bez wątpienia trzecia generacja Surface Book będzie najwydajniejszą z dotychczasowych.

Microsoft Surface Book 3 otrzyma również maksymalnie 32 GB pamięci RAM LPDDR4X 3733 MHz oraz dysk SSD o pojemności do 1 TB (13,5") lub do 2 TB (15"). Wbudowany akumulator (niestety nie znamy pojemności) zarówno w mniejszej jak również większej wersji ma umożliwić do 17,5 godziny pracy z dala od gniazdka sieciowego. W przypadku portów otrzymamy jedno złącze USB typu C (bez wsparcia dla Thunderbolt 3, co Microsoft tłumaczy nadal kwestiami bezpieczeństwa), 2 pełne porty USB typu A, gniazdo audio jack 3,5 mm oraz dwa porty Surface Connector (jeden dla klawiatury, drugi dla dodatkowego ekranu). Sprzęt trafi w USA do sprzedaży w USA już 21 maja. Data premiery w Polsce nie jest obecnie znana, ale wiemy że ceny będą się rozpoczynały od 7999 złotych.

Oprócz Surface Book 3, Microsoft zaprezentował także drugą generację najtańszej hybrydy w postaci Surface Go 2. Nowa hybryda będzie oferowała procesory Intel Pentium Gold 4425Y oraz Intel Core m3-8100Y. Oba procesory należą do 8 generacji procesorów Intel Core o kodowej nazwie Amber Lake-Y. Producent tym razem nieco zredukował grubość ramek wokół ekranu, dzięki czemu udało się umieścić matrycę o większej przekątnej wynoszącej 10,5". Nadal panel PixelSense będzie oferował proporcje 3:2 oraz rozdzielczość 1920x1280 pikseli. Wariant z Intel Core m3-8100Y wydaje się być jednak bardziej atrakcyjny ze względu na dobór większej ilości pamięci RAM (minimum 8 GB) oraz opcję dodania modułu 4G LTE. Wariant ten będzie także posiadał dysk SSD o pojemności 128 lub 256 GB. W przypadku wersji z Intel Pentium Gole 4425Y otrzymamy dodatkowo 4 GB RAM oraz dysk o pojemności 64 GB, 128 GB lub 256 GB. Wśród portów nie zabraknie tym razem złącza USB typu C, gniazda audio-jack 3,5 mm oraz czytnika kart pamięci microSD. W opakowaniu (prócz zasilacza) znajdziemy jednak standardowo sam tablet - jeśli chcemy dokupić akcesoria w postaci klawiatury Type Cover lub rysika Surface Pen trzeba będzie dodatkowo dopłacić. Premiera Microsoft Surface Go 2 przewidziana została na 12 maja, a ceny będą rozpoczynały się od kwoty 1999 złotych.

Źródło: Microsoft