Recenzja Microsoft Surface Pro X - hybryda z układem SoC SQ1

W tym roku Microsoft zaprezentował bardzo konkretną linię produktową swoich urządzeń Surface. Na pierwszy plan wyszły modele Surface Laptop 3 dostępne w rozmiarach 13,5" (który już testowaliśmy) oraz 15" (z procesorami AMD Ryzen Mobile). Nie mniej działo się przy zapowiedziach urządzeń hybrydowych. Tutaj Microsoft w tym roku postawił na dwa zupełnie różne urządzenia. Pierwszy to bezpieczny Surface Pro 7, który cechuje się praktycznie niezmienionym designem, ale za to lepszym wyposażeniem w postaci wydajniejszych procesorów oraz pamięci RAM. Druga hybryda, która w październiku została pokazana to jednak inna historia. Microsoft Surface Pro X to sprzęt unikalny. To kolejne, ale jednocześnie ambitniejsze podejście firmy to tematu hybrydy połączonej z układem ARM oraz systemem Windows 10. Sprzęt został gruntowanie odświeżony wizualnie, ale czy ograniczenia układu ARM nie będą przysłowiowym gwoździem do trumny urządzenia w aspekcie nie najniższej ceny?

Autor: Damian Marusiak

O ile Surface Pro 7 wygląda bardzo podobnie jak poprzednik, o tyle Surface Pro X cechuje się już odświeżonym designem, z odchudzonymi ramkami wokół ekranu. Firma chwali się, że zachowując budowę 12-calowych urządzeń, upchnięto w nim matrycę PixelSense o przekątnej 13". Sama rozdzielczość ekranu wynosi 2880x1920 pikseli, z proporcjami ekranu 3:2. Sprzęt jest również bardzo lekki, bo waży zaledwie 780 gramów. Ciekawym patentem jest rysik Surface Pen, który będzie ukryty w obudowie nad klawiaturą - gdy zmienimy położenie całej części z klawiaturą, wówczas odsłonimy także piórko - przyznam, że wygląda to bardzo ciekawie. Samo piórko ma również perfekcyjnie dostosowany kształt do wnęki w obudowie, dzięki czemu nigdy nie wyjdzie ponad powierzchnię i nie będzie przeszkadzał, gdy będzie ukryty w obudowie.

Microsoft Surface Pro X to kolejne podejście amerykańskiej firmy do tematu hybryd napędzanych przez układy SoC. Tym razem podejście ambitniejsze, wszak SoC SQ1 jest wydajniejszym układem stworzonym we współpracy z Qualcommem. Jednak czy naturalne ograniczenia związane z takim wyborem i stosunkowo wysoka cena idą w tym wypadku w parze?

Dość ciekawy jest układ, który napędza hybrydę Microsoft Surface Pro X. Nie jest to bowiem procesor ani Intela ani AMD. Mowa o customowym SoC SQ1 przygotowanym we współpracy z firmą Qualcomm. Cały projekt bazuje na Snapdragonie 8cx, jednak został nieco zmodyfikowany we współpracy z firmą Qualcomm. SoC wyposażono w rdzenie Kryo 495 o taktowaniu 3 GHz. Całość wyprodukowano w 7 nm procesie technologicznym, toteż powinniśmy oczekiwać nie tylko wystarczającej wydajności, ale również dużej energooszczędności całej platformy. Wraz z rdzeniami zintegrowano także układ graficzny Adreno 685 o mocy obliczeniowej sięgającej 2,1 TFLOPS, a więc więcej niż oferują zintegrowane układy Intela z rodziny Ice Lake. Całość doprawiono pamięciami LPDDR4X o taktowaniu 2133 MHz.

Konfiguracja Microsoft Surface Pro X:

Customowy układ SoC Microsoft SQ1 3 GHz

Zintegrowany układ graficzny Adreno 685

16 GB RAM LPDDR4X 2133 MHz

Ekran 13" / 2880x1920 pikseli / PixelSense / błyszczący, dotykowy

Dysk SSD 256 GB / M.2 PCIe x4 Gen.3 NVMe

System Microsoft Windows 10 Home

Układ SoC Microsoft SQ1 ma swoje ograniczenia, jak można było zresztą przypuszczać patrząc na architekturę. Nie uruchomimy na nim chociażby typowych aplikacji działających w środowisku 64-bit. Z tego względu niemożliwe było przeprowadzenie typowych testów w procedurze w jakiej zwykle sprawdzamy notebooki. Zamiast tego obszernie skupię się na samym użytkowaniu najnowszej hybrydy, kompleksowym teście matrycy oraz ogólnej ocenie opłacalności. Microsoft Surface Pro X do redakcji przyjechał z 16 GB pamięci RAM oraz dyskiem SSD o pojemności 256 GB. Tak przygotowana konfiguracja została wyceniona na 7299 złotych (LINK).