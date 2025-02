Microsoft przejmuje Activision Blizzard, a gry tego drugiego gwałtownie drożeją. Czy jednak jest to wyłącznie wina fuzji?

Fuzja Microsoftu z Activision Blizzard w końcu doszła do skutku, choć sporo osób podejrzewało, że jest to tylko kwestią czasu. Międzyczasie cały proces okazał się korzystny dla innych, albowiem na jaw wyszło sporo dokumentów, dzięki którym poznaliśmy plany wydawnicze Bethesdy, czy też nową wersję Xboxa. Natomiast tuż po samym przejęciu w pewnych regionach na platformie Steam ceny gier spod szyldu Activision poszybowały w górę. Jednak wcale nie musi mieć to aż tak wielkiego w związku z fuzją, jak mogłoby się wydawać.

Po zakończeniu fuzji Microsoftu z Activision Blizzard doszło do gwałtownego wzrostu cen za produkcje drugiej firmy. Podwyżki są naprawdę solidne, choć po części mają one swoje uzasadnienie.

O podjętych przez Microsoft działaniach możemy się dowiedzieć od użytkownika portalu X o nazwie Idle Sloth. Stworzył on zestawienie tytułów, które wyszły spod skrzydeł Activision Blizzard, takich jak seria Call of Duty, czy też Prototype. Okazuje się, że ich ceny w regionach takich jak Turcja oraz Brazylia znacząco wzrosły. Dla przykładu pierwsza odsłona Call of Duty kosztuje teraz 19 dolarów, a do tej pory można było ją nabyć za 9 dolarów. W przypadku Prototype 2 wzrost jest dużo większy, albowiem cena zmieniła się z 18 na 38 dolarów. Wiele osób upatruje w tym celowych działań Microsoftu tuż po przejęciu Activision Blizzard, jednak sporo użytkowników podzieliło się swoją wiedzą w tym zakresie. Z doniesień wynika, że powzięte przez Microsoft kroki można częściowo usprawiedliwić. W jaki sposób?

(FYI) Microsoft has increased the price of Activision games on the Steam Stores in Brazil and Turkey



CoD (2003) – from $9 to $19

CoD2 – from $9 to $19

CoD: Black Ops – from $18 to $29

CoD: Black Ops II – from $21 to $49

CoD: Modern Warfare 2 (2009) – from $9 to $19

CoD: Modern… pic.twitter.com/M1pWbhxS8H — Idle Sloth (@IdleSloth84_) October 17, 2023

Na platformie Steam nie tak dawno wprowadzona została nowa polityka, która niejako zmusza deweloperów do podniesienia cen w określonych rejonach, aby dostosować je do globalnego kursu dolara. Twórcy otrzymują odpowiednie powiadomienia, w których sugerowana jest nowa, wyższa cena. Oczywiście może to być także rezultatem walki z dystrybucją gier, która opiera się o cyfrowe klucze - ponieważ to właśnie z tych regionów przy użyciu VPN-a można dużo taniej nabyć daną produkcję. Tak jak wspomniano, podwyżka cen omawianych produkcji może być usprawiedliwiona, choć nie sposób wyzbyć się wrażenia, że aktualnie podniesione kwoty nieco wykraczają poza ten schemat. Na ten moment zmiany nie dotknęły graczy globalnie i nie ma pewności, czy w ogóle do tego dojdzie.

