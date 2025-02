Microsoft Muse - ujawniono model AI, który potrafi generować grafikę i gameplay w grach. Czy będzie to przyszłość branży?

Nie brakuje ostatnio sceptycznych głosów odnośnie sztucznej inteligencji i jej potencjalnych możliwości. Nic nie wskazuje jednak na to, żeby zmianie miał ulec trend, z którym mamy do czynienia od około dwóch lat. Elementy AI będą pojawiały się w coraz większej liczbie produktów. Będą też z pewnością wykorzystywane do tworzenia gier. Dział gamingowy Microsoftu przygotował specjalny model Muse, który może być krokiem do zrewolucjonizowania branży.

Microsoft Muse to nowy model sztucznej inteligencji, który potrafi nie tylko generować grafikę w grach, ale także tworzyć elementy rozgrywki. Rozwiązanie będzie dostępne dla każdego w formie open-source, zatem może stać się w przyszłości jednym z fundamentów branży.

Muse jest nowym modelem sztucznej inteligencji, który firma Microsoft opracowała wraz ze studiem Ninja Theory, odpowiedzialnym między innymi za grę Senua's Saga: Hellblade II. Przełomowość rozwiązania polega na tym, że omawiany model jest w stanie generować zarówno grafikę, jak elementy rozgrywki w opracowywanej grze. W ramach prezentacji zademonstrowano kilka wygenerowanych fragmentów gameplayu. Sztuczna inteligencja opracowała nie tylko grafikę, ale także zasady poruszania się graczy, geometrię obiektów, modele postaci oraz podstawowe zręby rozgrywki. Efekty działania modelu można zobaczyć na stronie Microsoftu. Na razie wygląda to dosyć sztucznie i "surowo". Obraz ma niewielką rozdzielczość i boryka się z oczywistymi ograniczeniami. Należy jednak mieć na uwadze dwie rzeczy. Po pierwsze, model był trenowany niemal wyłącznie na bazie strzelanki Bleeding Edge. Zastosowanie danych z różnych źródeł powinno zatem dać sporo lepsze efekty. Po drugie, nie należy traktować Muse jako narzędzia, które zastąpi deweloperów. Ma ono jedynie wspomóc proces ludzkiej kreatywności i wyręczyć ludzi w niektórych podstawowych zadaniach.

Można przypuszczać, że w przyszłości Muse będzie się dobrze nadawał do tworzenia prototypów gier, które pozwalają testować podstawowe mechaniki przed rozpoczęciem właściwych prac. Model ma także sporą wartość naukową, gdyż został opisany w artykule opublikowanym przez prestiżowy magazyn Nature. Wkrótce zostanie także udostępniony w ramach licencji open-source, co otworzy drogę do jego implementacji i rozbudowania przez inne studia. Microsoft ma też nadzieję wykorzystać go do stosunkowo łatwego odświeżania grafiki oraz mechanik rozgrywki w starszych grach, które są często nieprzystępne dla dzisiejszych użytkowników. To oznacza, że przygotowanie pełnoprawnych remake'ów gier może stać się łatwiejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Pozwoli to na powrót tytułów, które zaginęły w historii branży, teoretycznie nawet w sytuacji, gdy są problemy z odnalezieniem oryginalnych plików deweloperskich.

