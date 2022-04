Meta chce pobierać ogromną prowizję od sprzedaży cyfrowych dóbr w VR. Firma "pokonała" wszelką konkurencję

Dosłownie trzy dni temu Meta zaczęła testować sprzedawanie cyfrowych dóbr w wirtualnej rzeczywistości. Dzieje się to póki co wyłącznie w obrębie aplikacji Horizon Worlds, ale nikt raczej nie zdziwi się, gdy tego typu handel "rozpełznie się" także na inne gry i aplikacje producenta, a w ostateczności będzie możliwy tylko z użyciem autorskiej, cyfrowej waluty Zuckerberga, o której ostatnio również zrobiło się dość głośno (Zuck Bucks). Wracając jednak do meritum - okazuje się, że cyfrowa sprzedaż będzie się opłacała twórcom cyfrowych dóbr mniej, niż można było oczekiwać. Jak poinformował bowiem rzecznik spółki Meta, firma będzie pobierać od każdej transakcji 47,5% prowizji.

Od kilku dni wybrana grupa twórców może tworzyć i sprzedawać cyfrowe dobra w VR-owej aplikacji Horizon Worlds. Do testów dopuszczono amerykańskich i kanadyjskich użytkowników, którzy ukończyli 18 lat. Jak na beta-testy przystało, wiele rzeczy jest jeszcze w powijakach i dopiero kolejne dni czy tygodnie przyniosą odpowiedzi na wiele związanych z tematem pytań. Wczoraj pojawiła się np. odpowiedź na to, jaką część zysku ze sprzedaży zainkasuje Meta.

Okazuje się, że 30% prowizji z każdego sprzedanego przedmiotu pobierze sklep Meta Quest Store, ale - jakby tego było mało - kolejnych 17,5% zabierze jeszcze aplikacja Horizon World. Gdyby ktoś miał wątpliwości - oba narzędzia należą do spółki Meta. Internauci całkiem słusznie oburzyli się więc z powodu tak wysokiej prowizji. Jest to również zachowanie mocno hipokryzyjne, bowiem kilka miesięcy temu Facebook sam wyrażał dezaprobatę w kierunku sklepu Apple, który pobiera prowizję rzędu 30%.

