Meta testuje sprzedawanie cyfrowych dóbr w wirtualnej rzeczywistości. Będą bonusy dla twórców

Kilka dni temu pisaliśmy, że Mark Zuckerberg planuje wprowadzić w obrębie platformy Meta nową cyfrową walutę - Zuck Buck. Wraz z dzisiejszymi doniesieniami wszystko zaczyna się coraz bardziej zazębiać. Okazuje się mianowicie, że Meta zaczęła już testować sprzedawanie cyfrowych dóbr w wirtualnej rzeczywistości. Na ten moment jest to możliwe wyłącznie w aplikacji Horizon Worlds, ale nikt raczej nie zdziwi się, gdy tego typu handel "rozpełznie się" także na inne gry i aplikacje producenta, a w ostateczności będzie możliwy tylko z użyciem wspomnianej autorskiej, cyfrowej waluty Zuckerberga.

Stało się – Meta testuje sprzedawanie cyfrowych dóbr w wirtualnej rzeczywistości. Póki co nie ma jeszcze mowy o NFT, ani cyfrowych pieniądzach, a wyłącznie o nabywaniu cyfrowych dóbr za realny pieniądz.

Wracając jednak do Horizon Worlds, od dziś wybrana grupa twórców może tworzyć i sprzedawać cyfrowe dobra. Do testów dopuszczono wyłącznie amerykańskich i kanadyjskich użytkowników, którzy ukończyli 18 rok życia. "Tego typu narzędzia są kolejnym krokiem w kierunku naszej długoterminowej wizji metawersum, w którym twórcy będą mogli zarabiać na życie, a ludzie będą kupować cyfrowe dobra, usługi i doświadczenia" - powiedział przedstawiciel Mety w poniedziałek. Już 20 kwietnia odbędzie się kolejna edycja wydarzenia Oculus (Meta) Gaming Showcase, możemy się więc spodziewać, że dowiemy się o tej funkcji kilku dodatkowych rzeczy.

Na tę chwilę wiadomo na pewno, że twórcy biorący udział w tym programie będą musieli przestrzegać zasad określonych w Polityce Treści Niedozwolonych. Podobnie jak w przypadku Facebooka i Instagrama, firma pozostawia jednak moderację częściowo w gestii użytkowników. "Jeśli zauważysz coś, co wydaje się naruszać nasze zasady, możesz zgłosić to do nas, abyśmy to sprawdzili" - napisano w oświadczeniu. Co ważne, dziś także wystartował program bonusowy dla twórców. Oznacza to, że jeśli zrealizują oni miesięczne cele wyznaczone przez Metę, będą mogli uzyskać dodatkowe dochody.

Źródło: Engadget