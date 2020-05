MediaTek Helio G85 - specyfikacja SoC pracującego w Redmi Note 9

Układ MediaTek Helio G85 pojawił się już w jednym z urządzeń, które miało swoją premierę dokładnie 30 kwietnia tego roku. Mowa oczywiście o Redmi Note 9, które w Polsce zadebiutuje z kolei 14 maja. Dotąd jednak układ SoC nie został oficjalnie zaprezentowany, a co za tym idzie nie poznaliśmy jego pełnej specyfikacji. Ale koniec niepewności, bo oto producent przedstawił najnowszą jednostkę przeznaczoną do smartfonów średniej półki. W teorii, MediaTek Helio G85 ma oferować zdecydowanie lepszą wydajność niż Qualcomm Snapdragon 665 czy Samsung Exynos 9611. Nie sposób też nie zauważyć, że budowa układu do złudzenia przypomina MediaTek Helio G80, debiutującego w lutym tego roku.

MediaTek Helio G80 to układ, który odnajdziemy m.in. w smartfonie Realme 6i. Podobnie jak G80, tak i G85 pracuje na tej samej grafice Mali-G52, ale w przypadku nowego procesora taktowania jest ona zegarem 1 GHz zamiast 950 MHz. Identycznie wygląda tu też zastosowanie kolejnych rdzeni. Mamy bowiem do czynienia z dwoma rdzeniami Cortex-A75 o taktowaniu 2 GHz oraz sześcioma Cortex-A55 o taktowaniu 1,8 GHz. Nie ma co spodziewać się więc wzrostu wydajności. Warto wiedzieć, że Helio G80 w benchmarku Geekbench 5 wygenerowało 352 oraz 1322 punktów (single- i multi-core) oraz 201872 punkty w benchmarku AnTuTu 8.

Wykonany w litografii 12 nm układ MediaTek Helio G85 wspiera do 8 GB RAM-u LPDDR4X oraz pamięć eMMC 5.1. Helio G85 obsłuży przy tym aparaty do maksymalnej rozdzielczości 48 Mpix. Jeśli chodzi o częstotliwość odświeżania ekranu smartfona, którego zasilać będzie G85, to wygeneruje on wyłącznie 60 Hz, a także rozdzielczość FullHD+. Firma chwali się także zastosowaniem technologii HyperEngine Game, która ma automatycznie optymalizować gry mobilne po to, aby całość była płynniejsza, a co za tym idzie przyjemniejsza dla samego użytkownika. Silnik HyperEngine ma też optymalizować działanie Wi-Fi i LTE, między którymi będzie się można przełączać z opóźnieniem rzędu 13 ms.

Źródło: MediaTek