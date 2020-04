Redmi Note 9 i Note 9 Pro oficjalnie - znamy ceny oraz specyfikację

Dziś, chwilę po godzinie 14:00 rozpoczęła się zapowiedziana wcześniej konferencja Xiaomi, na której firma zaprezentowała swoje najnowsze smartfony. Mowa o Redmi Note 9 oraz Redmi Note 9 Pro, czyli globalnej wersji już wcześniej pokazanego telefonu z dopiskiem Pro Max w nazwie. Choć smartfonom daleko jest do pełnoprawnych flagowców, choćby tych sygnowanych logo Xioami, patrząc na ich stylistyczną stronę, można, a nawet trzeba docenić wyczucie projektantów. Znaleźli oni bowiem idealny kompromis pomiędzy świeżością, standardami i oklepanymi rozwiązaniami konstrukcyjnymi. To może przekonać do nowej serii Redmi Note 9 nowe grupy klientów. Szczególnie, jeśli weźmiemy pod uwagę ceny.

Redmi Note 9 oraz Redmi Note 9 Pro zostały oficjalnie zaprezentowane w Europie. Oznacza to, że zarówno ceny, specyfikacja oraz smaczki stylistycznie nie są już żadną tajemnicą. Pytanie, na ile tak naprawdę urządzenia te można nazwać atrakcyjnymi?

Pierwszym ze smartfonów jest model podstawowy, czyli Redmi Note 9. Bryła urządzenia prezentuje się przyjemnie dla oka, przy czym ramki okalające ekran są dość szerokie. Bródka również mogłaby zajmować nieco mniejszą powierzchnię. W rogu górnej części wyświetlacza znalazło się miejsce na kamerę do selfie o rozdzielczości 13 Mpix. Na pleckach, których wygląd jest, nie bójmy się użyć tego określenia, atrakcyjny, pojawił się system czterech kamer. Moduł składa się z 48 Mpix jednostki głównej (f/1.79), 8 Mpix szerokiego kąta (f/2.2), 2 Mpix makro z przysłoną f/2.4 oraz 2 Mpix czujnika do wykrywania głębi.

Na froncie znajdziemy 6,53-calowy ekran IPS o rozdzielczości FullHD+ (2340 x 1080 pix), który chroniony jest warstwą chemicznie hartowanego szkła Corning Gorilla Glass piątej generacji. Wydajność zapewnią układ MediaTek Helio G85, oraz pamięć na dane użytkownika wynosząca 64/128 GB. Redmi Note 9 pojawi się w dwóch wersjach pamięciowych — z 3 GB RAM oraz z 4 GB RAM. Akumulator o pojemności 5020 mAh naładujemy za pomocą szybkiego ładowania 18 W. W smartfonie nie zabrakło rozwiązań takich jak USB-C, złącze audio Jack 3,5 mm, czujnik IR, moduł NFC, dualSIM oraz slot na kartę pamięci do 128 GB.

Druga nowość to Redmi Note 9 Pro. Smartfon z wyglądu jest mocno zbliżony do Redmi Note 9, jednakże ramki okalające ekran są tu mniejsze, natomiast dziura skrywająca 16 Mpix aparat do selfie (f/2.2) znajduje się w centralnej górnej części panelu. Wyświetlacz IPS o rozdzielczości 2400 x 1080 pixeli ma przekątną 6,67-cala. Czytnik linii papilarnych znalazł się na boku. Wydajność zapewnia układ Qualcomm Snapdragon 720G, 4 GB lub 6 GB RAM oraz 64/128 GB pamięci UFS 2.1 na dane użytkownika. Smartfon pracuje pod kontrolą Androida 10 z nakładką MIUI i może pochwalić się poczwórnym modułem fotograficznym, na który składają się 64 Mpix jednostką główna (f/1.72), 8 Mpix ultraszeroki kąt (f/2.2), 5 Mpix makro (f/2.4) oraz 2 Mpix czujnik głębi. Znajdziemy tu ponadto Wi-Fi ac, Bluetooth 5.0 oraz USB-C. Za Redmi Note 9 zapłacimy od 269 dolarów za wersję 6 GB / 64 GB do 299 dolarów za wersję 6 GB / 128 GB. Dostępne kolory to Interstellar Grey, Tropical Green oraz Glacier White. gdy tylko polskie ceny będą znane, news zostanie o nie zaktualizowany

Xiaomi Redmi Note 9 Xiaomi Redmi Note 9 Pro Wyświetlacz 6,53-cala, IPS, 2340 x 1080p 6,67-cala, IPS, 2400 x 1080p Procesor MediaTek Helio G85 Qualcomm Snapdragon 720G, Adreno 618 Pamięć na dane 64 GB / 128 GB 64 GB / 128 GB Pamięć RAM 3 GB / 4 GB 4 GB / 6 GB Bateria 5020 mAh, 18W 5020 mAh. 30W Aparat główny 48 Mpix (f/1.79), ultra szeroki kąt 8 Mpix(f/2.2)

2 Mpix makro (f/2.4)

2 Mpixczujnik głębi 48 Mpix (f/2.0), 8 Mpix szeroki (f/2.2)

5 Mpix makro (f/2.4)

2 Mpix czujnik głębi (f/2.4) Aparat przedni 13 Mpix 16 Mpix Wymiary 162,3 x 77,2 x 8,9 mm 165.8 x 76.7 x 8.8 mm Waga 189 g 209 g Kolory Szary, zielony, biały Szary, zielony, biały Inne Android 10, USB-C, 3,5 mm Jack, IR, NFC,

dualSIM, microSD Android 10, USB-C, 3,5 mm Jack, IR, NFC,

dualSIM, microSD Cena 199 - 249 dolarów 268 - 299 dolarów

