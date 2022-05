MediaTek Dimensity 1050 oficjalnie: co oferuje nowy SoC wyprodukowany w 6 nm litografii TSMC?

Tajwański producent układów mobilnych zaprezentował właśnie nowych chipset dla smartfonów. Ośmiordzeniowa jednostka na polu specyfikacji jest niezwykle zbliżona do SoC MediaTek Dimensity 1100, natomiast GPU bliżej jest do grafiki zastosowanej w modelu Dimenisty 8000 (Mali-G610). Istotne jest jednak to, że MediaTek Dimensity 1050 jest pierwszym w ofercie przedsiębiorstwa chipsetem pozwalającym na płynną migrację pomiędzy pasmami sieci. Sprzęt obsługuje 5G w formie mmWave oraz Sub-6GHz. Nie jest to może procesor przeznaczony do pracy w urządzeniach flagowych, natomiast jego specyfikacja techniczna jest co najmniej satysfakcjonująca. Urządzenia korzystające z tytułowego układu pojawią się na rynku w trzecim kwartale 2022 roku. Sprawdźmy, co dokładnie ma do zaoferowania MediaTek Dimensity 1050.

MediaTek Dimensity 1050 to nowa jednostka dla smartfonów, która stanowi pierwszy w ofercie producenta chipset wykorzystujący modem 5G zgodny z mmWave.

Ośmiordzeniowy układ wykonany w 6 nm procesie technologicznym TSMC składa się z dwóch rdzeni Cortex-A78 taktowanych częstotliwością 2,5 GHz oraz sześciu rdzeni Cortex-A55 z zegarem 2 GHz. Za renderowanie grafiki odpowiada GPU Mali-G610 wspierane HyperEngine 5.0, które zapewnia dodatkową optymalizację. Jak nietrudno zgadnąć, ostatni element może pozwolić cieszyć się wyższą wydajnością w grach. Jeśli chodzi o pamięć, możemy liczyć na obsługę LPDDR5 RAM oraz UFS 3.1. Wspomniałem już o zgodności z technologiami 5G mmWave oraz Sub-6GHz, ale warto podkreślić także obecność obsługi WiFi 6E i 2x2 MIMO, które będą miały wpływ na jakość i szybkość przesyłania danych. Nie zabraknie też Bluetooth 5.0.

MediaTek Dimensity 1050 poradzi sobie z wyświetlaczami o rozdzielczości FHD+ z odświeżaniem do 144 Hz i HDR. W kwestii fotografii, jednostka obsłuży aparat główny z matrycą do 108 MP. Dzięki APU 550 możemy spodziewać się poprawy redukcji szumów, które trapią ujęcia realizowane w trudnych warunkach oświetleniowych. Istotną informacją jest też obsługa akceleracji sprzętowej dla wideo AV1, odtwarzania HDR10+ i coraz częściej spotykanej w smartfonach technologii Dolby Vision.

Źródło: MediaTek