MediaTek Dimensity 1000+ będzie flagowym układem z obsługą 5G

Firma MediaTek ujawniła następcę swojego ubiegłorocznego flagowego układu z modemem 5G. Jest to MediaTek Dimensity 1000+, który nie przynosi żadnej rewolucji, ale tajwański producent postanowił ulepszyć SoC pod kilkoma istotnymi względami. Wbudowany modem 5G może pochwalić się maksymalną prędkością pobierania i wysyłania wynoszącą odpowiednio 4,7 Gbps i 2,5 Gbps przy wykorzystywaniu częstotliwości z pasm poniżej 6 GHz. Wykorzystano w nim technologię 5G UltraSave, która ma zapewnić lepsze oszczędzanie energii. Co więcej, obie karty SIM będzie można połączyć z siecią 5G, a modem będzie dostosowywał się w locie do łączności w zależności od jakości połączenia i potrzeb. Czego jeszcze można spodziewać się po układzie MediaTek Dimensity 1000+?

Firma MediaTek zapowiedziała nowy flagowy układ MediaTek Dimensity 1000+, który doczekał się względem poprzedniego SoC kilku ulepszeń pokroju technologii oszczędzających energię w trybie 5G , obsługi wyświetlaczy 144 Hz czy rozwiązań korzystnych dla graczy (HyperEngine 2.0).

Nowy SoC obsłuży wyświetlacze z częstotliwością odświeżania nawet na poziomie 144 Hz przy maksymalnej rozdzielczości 1080p+, co szczególnie docenią gracze. Starszy flagowiec obsługiwał "tylko" 120 Hz przy rozdzielczości FHD+ oraz 90 Hz przy QHD+. Ponadto producent zastosował technologie wchodzące w skład tzw. HyperEngine 2.0, które zadbają nie tylko o odpowiednie dostosowanie połączenia sieciowego, ale także mają odpowiadać za optymalizację całego smartfona pod kątem gier. Obejmuje to płynne zarządzanie zasobami procesora, karty graficznej i pamięci, by zaoferować jak najwyższą wydajność w trakcie rozgrywki przy jak najniższym poborze energii. Rapid Response Engine z kolei ma wpłynąć pozytywnie na opóźnienia przy łączności Bluetooth i Wi-Fi oraz unikać ewentualnych interferencji.

MediaTek nie zapomniał również o silniku MiraVision Picture Quality poprawiającym obraz. Dzięki niemu układ Dimensity 1000+ potrafi dynamiczne dostosowywać kontrast, ostrość i kolory oraz poprawić jakość wideo 4K i transmisji w czasie rzeczywistym, dając lepsze efekty nawet niż standard HDR10+, a także konwertować materiały SDR do jakości HDR.

MediaTek Dimensity 1000+ został wykonany w litografii 7 nm. Jest to ośmiordzeniowy procesor, na który składają się cztery rdzenie Cortex-A77 pracujące z częstotliwością 2,6 GHz oraz cztery rdzenie Cortex-A55 z taktowaniem na poziomie 2 GHz. Układ został wyposażony w jednostkę GPU Mali-G77 MP9, a jego kontroler zapewni obsługę pamięci LPDDR4x do 16 GB. Obsługuje również aparaty z matrycą o rozdzielczości 80 megapikseli. Pod tym względem nowy flagowiec wypada identycznie jak MediaTek Dimensity 1000. Pierwszym urządzeniem wykorzystującym nowy SoC ma być smartfon gamingowej marki iQOO, przy czym nie poznaliśmy żadnych szczegółów na jego temat. Ale z pewnością można spodziewać się, że producent będzie chciał skorzystać z dobrodziejstw, jakie jest w stanie zaoferować nowy MediaTek Dimensity 1000+.

Źródło: GSMArena, MediaTek, Weibo