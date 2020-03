MediaTek Helio P95 - nowy układ dla smartfonów średniej klasy

Utarło się dosyć niesprawiedliwe przeświadczenie, iż należy unikać smartfonów opartych na procesorach MediaTeka i starać się wybierać te z układami Qualcomm Snapdragon. Choć w większości przypadków te pierwsze jednostki rzeczywiście ustępują odpowiednikom amerykańskiego producenta, to jednak nie powinno się generalizować takich spraw, czego idealnym przykładem jest Xiaomi Redmi Note 8 Pro z bardzo udanym modelem Helio G90T. Tym razem MediaTek zaprezentował nieco niżej pozycjonowany układ, który jest zarazem na najwyższym z całej serii Helio P. Mowa o jednostce Helio P95, która w niedalekiej przyszłości powinna zasilić wiele smartfonów z średniej półki. Czym cechuje się nowy procesor i czy jest on w stanie powtórzyć sukces wspomnianego G90T?

MediaTek Helio P95 to siłą rzeczy odświeżony i nieco udoskonalony Helio P90, który wyposażony został w nowy chip APU 2.1 (AI Processing Unit) i ciekawą technologię HyperEngine.

Cóż, choć teoretycznie wysokie oznaczenie zwiastuje niezwykłe możliwości procesora, to jednak fakty są takie, że Helio P95 to siłą rzeczy odświeżony i nieco udoskonalony Helio P90 z końca 2018 roku. Ma on w sumie osiem rdzeni: dwa z nich to jednostki ARM Cortex-A75 (2,2 GHz), a sześć pozostałych to ARM Cortex-A55 (2,0 GHz). Grafika to znany już układ IMG PowerVR GM 9446, który jednak ma sprawą wyższych zegarów ma notować o 10% lepsze wyniki względem tego np. tej samej grafiki z Helio P90. Producent chwali się, że nowy procesor posiada mocny chip APU 2.1 (AI Processing Unit). Trzeba wspomnieć też o funkcji HyperEngine, która ma m.in. inteligentnie zarządzać zasobami i dzięki niej wymagające gry mają działać niezwykle płynnie.

MediaTek Helio P95 będzie w stanie obsłużyć pamięci RAM typu LPDDR4x (do 8 GB) oraz pamięć wewnętrzną UFS 2.1. Ponadto układ umożliwi wyświetlanie obrazu o maksymalnej rozdzielczości 2520 x 1080 pikseli (proporcje 21:9), poradzi sobie ze standardami łączności LTE, 4x4 MIMO, 3CA, 256QAM, jak również WiFi 802.11 a/b/g/n/ac i Bluetooth 5.0. Na razie nie wiemy jeszcze do jakich smartfonów trafi nowy Helio P95 (choć mówi się co nieco o Xiaomi Redmi Note 9), nie wiemy także, kiedy możemy się ich spodziewać.

Źródło: MediaTek