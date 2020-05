LG Velvet oficjalnie zaprezentowany - wiemy o nim wszystko

Południowokoreański producent zaprezentował oficjalnie swoje najnowsze, dodam - długo wyczekiwane dziecko. LG Velvet zadebiutował dziś na lokalnym rynku, dzięki czemu otrzymaliśmy potwierdzenie wszystkich wcześniejszych doniesień i możemy już omówić ze stu procentową pewnością wady i zalety tegoż modelu. Przynajmniej te, które można określić na podstawie wyglądu oraz specyfikacji technicznej i cech. W kwestii tego pierwsze LG Velvet zachwyca. Projektanci naprawdę się postarali, jednakże trzeba patrzyć na smartfon przez pryzmat tego, że nie jest on flagowcem w pełnym znaczeniu tego słowa. Wszystko przez zastosowany procesor Qualcomm Snapdragon 765 5G.

Koreańczycy zaprezentowali właśnie swój najnowszy smartfon. LG Velvet, bo o niego chodzi, otrzymał układ Snapdragon 765 5G, kapitalny wygląd i przydatną funkcję ASMR. Znamy też cenę.

Zacznijmy od wyglądu. 6,8-calowy ekran P-OLED FullVision ze wcięciem w kształcie litery u rozciąga się na ranty obudowy, co wygląda przednio. Jego rozdzielczość to FullHD+, proporcje wynoszą zaś 20,5:9. O ile boki to charakteryzuje bezramkowowść, o tyle dolna i górna ramki są już zauważalne. Co ciekawe, wyświetlacz obsługuje rysik Wacom, który pozwala rozpoznać do 4096 poziomów nacisku. Plecki LG Velvet są ascetyczne. Delikatnym przełamaniem tejże cechy jest moduł aparatu ułożony pionowo w formie spadającej kropli. Genialne. Same aparaty to natomiast potrójny system kamer — główna 48 Mpix, ultraszeroki kąt 8 Mpix, czujnik głębi 5 Mpix. Selfie uchwycimy modułem 16 Mpix ze światłem f/1.9. Warto wspomnieć o trybie ASMR, który pozwala rejestrować bardziej szczegółowy dźwięk. Ciekawe, jak wykorzystałyby to ASMR Darling czy Gibi ASMR.

Zgodnie z oczekiwaniami nad wydajnością czuwa tutaj układ Qualcomm Snapdragon 765 z modemem 5G, 8 GB RAM oraz 128 GB przestrzeni na dane. Tą ostatnią możemy rozszerzyć o kolejne 2 TB za pomocą kart microSD. Akumulator o pojemności 4300 mAh obsługuje technologię Quick Charge 4+ przez USB-C i pozwala na ładowanie bezprzewodowe do 27 W. LG Velvet już na starcie pracuje pod kontrolą Androida 10 z nakładką LG UX 9.0 i znajdziemy w nim rozwiązania takie jak czytnik linii papilarnych w ekranie, gniazdo audio Jack 3,5 mm, Bluetooth 5.1, NFC oraz radio FM. Oczywiście sprzęt posiada certyfikat wodoodporności IP68. Cena została ustalona na 898000 wonów, co daje nam około 3100 zł. Pozostaje nam czekać, jak kwestia ceny i dostępności będzie w Polsce.

Źródło: LG