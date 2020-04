LG Velvet - smartfon o ciekawym designie z oficjalną datą premiery

Południowokoreański producent elektroniki użytkowej odrobił lekcje i wyciągnął wnioski z błędów komunikacji z potencjalnymi klientami. Mimo że sytuacja LG nie jest dziś za wesoła, firma ma szansę poprawić ten stan rzeczy i pomoże w tym LG Velvet. Nadchodzący model ma bowiem zastąpić dotychczasową flagową serię G, czym producent chwali się, sprytnie podgrzewając atmosferę. Początkowo uraczono nas mglistą grafiką, następnie zwiastunem, a teraz udało nam się poznać oficjalną datę premiery. Zaplanowano ją na 7 maja, od której daty dzieli nas mniej niż dwa tygodnie. Patrząc na informacje o urządzeniu, nie sposób nie zauważyć, że ma ono szansę pomóc wrócić LG na wysoką pozycję w branży mobilnej.

Koreański producent opublikował na swoim kanale YouTube materiał wideo, w którym ujawnił datę premiery smartfona LG Velvet. Wiemy, kiedy zadebiutuje nowy flagowiec producenta.

LG Velvet zostanie zaprezentowany 7 maja. Jak mniemam, firma uraczy nas konferencją transmitowaną online, na której będziemy mogli poznać najważniejsze cechy urządzenia oraz szczegóły jego specyfikacji technicznej. Ta zapowiada się przednio. LG Velvet otrzyma nie najmocniejszy, ale w dalszym ciągu wydajny układ Qualcomm Snapdragon 765, grafikę Adreno 620, akumulator o pojemności 4000 mAh oraz obsługę sieci 5G (modem X52). Nie zabraknie tutaj złącza słuchawkowego audio jack 3,5 mm, portu USB-C oraz 48 Mpix aparatu głównego. Wycena jest obecnie tajemnicą, ale obstawiam, że producent zdecyduje się na przedział cenowy między 2500 zł a 3000 zł z naciskiem na niższą kwotę.

Tym, czym LG Velvet może wygrać, jest stylistyka. Odbiega ona bowiem znacząco od tego, co dotychczas serwował nam tytułowy producent. Mało tego, konstrukcja w niczym nie nawiązuje do aktualnych trendów projektowania. Może z pominięciem ekranu, który sprawia wrażenie bezramkowego i którego spójność przerywa jedynie wbudowany we wcięcie ekranowe aparat. Pod wyświetlaczem znajdziemy natomiast czytnik linii papilarnych. Plecki smartfona LG Velvet wyglądają dobrze, a nawet bardzo dobrze. Subtelny gradient widoczny we wszystkich wersjach kolorystycznych przyciąga wzrok. To samo można powiedzieć o pionowym ułożeniu modułów fotograficznych. Te przypominają spadającą kroplę wody. Poszczególne elementy urządzenia możemy podziwiać na kolejnym już wideo traktującym o LG Velvet.

