LG V60 ThinQ 5G oraz nowa seria K na 2020 rok debiutują w Polsce

Południowokoreański producent zaprezentował w lutym cztery nowe urządzenia - flagowy LG V60 ThinQ 5G oraz trzy modele będące przedstawicielami tegorocznego line-upu z serii K. Mowa o K61, K51S oraz K41S. Dziś ma miejsce polska premiera wymienionych smartfonów, dzięki czemu udało nam się poznać oficjalne ceny na naszych półkach sklepowych. Flagowy LG V60 ThinQ 5G jest dostępny już dziś, jednak wyłącznie w ofercie sieci Play. Modele K61, K51S oraz K41S trafią do polskiej dystrybucji na początku maja. Co ważne, mimo że reprezentują nieco niższą niż V60 półkę, znajdziemy w nich kilka interesujących rozwiązań takich jak cztery aparaty, pojemna bateria 4000 mAh oraz dźwięk przestrzenny. W grę wchodzą również atrakcyjne dodatki do zestawów sprzedażowych.

Firma LG wprowadza na polski rynek cztery nowe smartfony. Mowa o potężnym flagowcu LG V60 ThinQ 5G oraz niższych, lecz równie interesujących modelach LG K61, LG K51S oraz LG K31S.

Zacznijmy, a jakże, od flagowca, z którego wyceną LG nieco popłynęło. LG V60 ThinQ 5G, bo tak brzmi pełna nazwa modelu, kosztuje bowiem aż 4299 złotych. Naturalnie jest to kwota niższa niż u konkurencji, jednak dzisiejszą pozycję LG na rynku mobilnym ciężko nazwać silną. Plusem jest natomiast to, że kupując urządzenie w Play, licząc od dziś do 20 maja, otrzymamy w gratisie ekran LG Dual Screen, cashback BLIK o wartości 300 złotych oraz rok dodatkowej gwarancji na urządzenie. Brzmi świetnie, jednak warto się pospieszyć. Poza ograniczeniem czasowym obowiązuje limit zestawów promocyjnych. W przypadku modeli serii K przy zakupie możemy zgarnąć słuchawki bezprzewodowe Skullcandy Sesh True (do LG K51) oraz słuchawki Skullcandy Ink’d+ (do LG K51S lub LG K41S).

LG V60 ThinQ 5G to potężny smartfon z 6,8-calowym ekranem P-OLED FullVision o proporcjach 20,5:9 oraz rozdzielczości 2460 x 1080 pix i zagęszczeniu pikseli na poziomie 395 ppi. Czytnik linii papilarnych zintegrowano z wyświetlaczem. Za wydajność odpowiada tutaj układ Qualcomm Snapdragon 865 z modemem 5G X55, 8 GB RAM oraz 128 lub 256 GB pamięci ROM. Baterię o pojemności 5000 mAh zmieszczono w obudowie o wadze 214 gramów. Zdjęcia wykonamy aparatem głównym składającym się z 64 Mpix jednostki standardowej o przysłonie f/1.8, 13 Mpix jednostki superszerokokątnej ze światłem f/1,9, aparatu Z Camera, czyli czujnika ToF. Na przedzie znajdziemy 10 Mpix kamerkę do selfie z przysłoną f/1.9. W sprzęcie nie zabrakło najnowszych modułów łączności: Wi-Fi ax, Bluetooth 5.1, USB-C zgodnego z USB 3.1. LG V60 ThinQ 5G, co niespecjalnie zaskakuje, spodoba się fanom dobrego brzmienia. Wszystko dzięki obecności 32-bitowego przetwornika cyfrowo-analogowy Hi-Fi Quad oraz LG 3D Sound Engine. Nie straszne mu też upadki i woda, co zawdzięcza certyfikatom MIL-STD 810G oraz IP68.

LG V60 ThinQ 5G Wyświetlacz 6,8 cala, P-OLED FullVision 20,5:9 FHD+ Procesor Qualcomm Snapdragon 865 Pamięć na dane 128 GB / 256 GB Pamięć RAM 8 GB Bateria 5000 mAh Aparat główny 64 Mpix f/1.8, 13 Mpix super szeroki kąt, czujnik ToF Aparat przedni 10 Mpix f.19 Wymiary 169,3 x 77,6 x 8,9 mm Waga 214 g Kolory Niebieski, biały Inne Android 10, AI CAM,Quick Charge™ 4+, cyfrowo-analogowy Hi-Fi Quad, MIL-STD 810G Cena 4 299 zł

LG K61, LG K51S i LG K41S to w zasadzie niemal ten sam model. Przynajmniej w kwestii podstawowej specyfikacji technicznej, na którą składają się 6,5-calowy ekran FHD lub HD+, poczwórny aparat składający się z modułów 48 Mpix, 8 Mpix (super szerokiego kąta), 2 Mpix makro oraz 5 Mpix czujnika głębi. Selfie wykonamy za pomocą 16 Mpix aparatu przedniego. Mamy tutaj również niezbędne technologie Wi-Fi, Bluetoth 5.0, USB-C oraz baterię o pojemności 4000 mAh. Obudowy różnią się nieco, ale najbardziej zauważalna jest faktura plecków smartfona. W zależności od urządzenia zastosowano nieco inne procesory oraz pamięci. Za LG K31s (ośmiordzeniowy procesor 2,3 GHz, 4 GB RAM) zapłacimy 749 złotych, za LG K51S (ośmiordzeniowy procesor 2,3 GHz, 3 GB RAM) 949 złotych, model LG K61 (ośmiordzeniowy procesor 2,0 Ghz, 3 GB RAM)to wydatek rzędu 1249 złotych.

Źródło: LG