LG zamyka fabrykę wyświetlaczy z powodu koronawirusa

Koronawirus stanowiący globalny problem uderza nie tylko w ludzkie zdrowie. Rozprzestrzeniająca się epidemia oddziaływuje negatywnie także na gospodarkę, również jej segment, na którym obecni są giganci technologiczni. Z uwagi na narastające zagrożenie odwoływane są wydarzenia branżowe pokroju MWC 2020 w Barcelonie, a także mniejsze premiery sprzętowe. Kłopot w tym, że skutki tegoż „szaleństwa„ dotykają również fabryki. Zaledwie kilka dni temu Samsung zdecydował się zamknąć miejsce, w którym produkowano między innymi składanego Galaxy Z Flipa. Podobna sytuacja ma teraz miejsce u LG, które tymczasowo zatrzymało linie produkcyjne do wyświetlaczy dla smartfonów. Istotne jest natomiast to, że ekrany z rzeczonej fabryki trafiały również do iPhone'ów.

LG zamyka fabrykę wyświetlaczy, w której powstawały komponenty dla smartfonów przeróżnych marek, w tym Apple. Wszystko przez pracownika pobliskiego banku, u którego wykryto zarażenie koronawirusem.



fot. Pierre Châtel-Innocenti / Unsplash

Firmy działające w obszarze nowych technologii mają problem. Epidemia koronawirusa uderza w łańcuchy dostaw wielu przedsiębiorstw, co może spowodować niemałe opóźnienia, zmiany terminów premier rynkowych, a nawet wzrost cen niektórych produktów. Z realnymi kłopotami borykają się w zasadzie wszyscy. Dotkliwe okazują się natomiast drobne przestoje w produkcji. Dla przykładu — w ubiegłym tygodniu Samsung wstrzymał prace w fabryce odpowiedzialnej między innymi za produkcję składanym smartfonów. Oczywiście nie był to jedyny punkt dedykowany temu procesowi, jednak bez wątpienia sytuacja miała negatywny wpływ na giganta.



Fot. Free To Use Sounds / Unsplash

Kłopoty notuje teraz LG, które również zamyka swoją fabrykę. Owszem, jest to „tylko” tymczasowa decyzja, która zostanie (lub nie) odwołana już 3 marca, czyli jutro, jednak w sprawie jest jeden mały szkopuł nieco ją komplikujący. Otóż w fabryce LG produkowane są także komponenty dla urządzeń innych firm. Jednym z odbiorców jest Apple, które zamawia u LG wyświetlacze do niektórych iPhone'ów. Chwilowy przestój może nie być dla tejże relacji kłopotliwy, jednak w przypadku przedłużającego się zatrzymania produkcji, negatywny wpływ na finanse mogą odczuć zarówno LG, jak i Apple.

Źródło: Reuters, Engadget