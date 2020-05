Test smartfona Oppo Reno3: Wszystko do szczęścia w średniej półce

Będę szczera: początkowo nie byłam przekonana co do marki Oppo. Telefony owej firmy, które co jakiś czas trafiały do mych rąk na dłużej, czy nawet te, które "obmacywałam" w marketach z tego typu urządzeniami nie robiły na mnie wrażenia głównie ze względu na wywindowane ceny, nie przekładające się na oczekiwania. Model Oppo Reno3, z którym zaprzyjaźniałam się już od jakiegoś czasu, a który miał swoją polską premierę 9 kwietnia, już od pierwszego kontaktu wzbudził jednak moje zaufanie. Pewnymi elementami aspiruje bowiem do jeszcze droższych modeli, a ostatecznie miałam wrażenie, jakbym obcowała z czymś nieco lepszym od Huawei P20 Lite w czasach jego świetności. Na szczegóły zapraszam poniżej.

Test smartfona Oppo Reno3 od początku zapowiadał się na udany. Wydaje się, że tym razem producent nie przegiął (za bardzo) z ceną w stosunku do możliwości oferowanych przez smartfona. Ale sucha specyfikacja i pierwsze dobre wrażenie to nie wszystko - czas rozłożyć Reno3 na łopaty!

Przeglądając na szybko specyfikację smartfiona Oppo Reno3 zaskoczyć może choćby przedni aparat o rozdzielczości 44 MP, co jest nie tylko rzadkością w tej półce cenowej, ale generalnie rzadkością. Za cenę około 1600 złotych otrzymujemy też aż 8 GB pamięci RAM, poczwórny aparat główny z jednostką 48 MP czy też baterię o pojemności 4025 mAh z szybkim ładowaniem VOOC 3.0, które obiecuje pełne naładowanie smartfona w 60 minut. Klienta nie zrobiono też w "jajo" oszczędzając na ekranie. Mamy tu bowiem nie tylko wyświetlacz OLED, ale także konkretną rozdzielczość 1080 x 2400 px. Pewne wątpliwości budzić może jednak ośmiordzeniowy układ MediaTek Helio P90, który pojawił się pod koniec 2018 roku. Jest wiele osób, które stykając się z nazwą tej firmy generuje na twarzy nieprzyjemny grymas. Trzeba jednak wiedzieć, że w przypadku tej konstrukcji, mamy do czynienia z układem plasującym się wydajnościowo gdzieś pomiędzy Snapdragonem 670 oraz Snapdragonem 710. Jest więc nadzieja, jednak oczywiście to na testach, nie na nadziei oprzemy niniejszy test.

Specyfikacja smartfona Oppo Reno3 i Oppo Reno3 Pro:

Oppo Reno3 Oppo Reno3 Pro Wyświetlacz AMOLED 6.4'', 2400x1080 px, 411 ppi, 60 Hz AMOLED 6.5'', 2400x1080 px, 402 ppi, 90Hz Procesor MediaTek Helio P90

2x 2.2 GHz Cortex A75

6x 2.0 GHz Cortex A55 Qualcomm 765 5G

1x 2.4 GHz Kryo 475 Prime

1x 2.2 GHz Kryo 475 Gold

6x 1.8 GHz Kryo 475 Silver Pamięć RAM 8 GB 12 GB Pamięć na dane 128 GB

microSD do 256 GB

UFS 2.1 256 GB

brak slotu na kartę

UFS 2.1 Bateria 4025 mAh

szybkie ładowanie VOOC 3.0 20W

ładownaie przez USB Typu C 4025 mAh

Szybkie ładowanie VOOC 4.0

ładownaie przez USB Typu C NFC Tak System operacyjny Android 10 z nakładką ColorOS 7 Aparat do selfie 44 MP, f/2.4, 26 mm (szeroki),

1/2.8", 0.8µm 32 MP, f/2.4, 26mm (szeroki),

1/2.8", 0.8µm Aparat główny 1 48 MP szerokokątny

f/1.8, 26 mm,

1/2.0", 0.8µm, PDAF 48 MP szerokokątny

f/1.7, 26 mm,

1/2.0", 0.8µm, PDAF, OIS Aparat główny 2 13 MP teleobiektyw

f/2.4, 52 mm, 1/3.4", 1.0µm,

2x zoom optyczny, PDAF 13 MP teleobiektyw

f/2.4, 52 mm, 1/3.4", 1.0µm,

2x zoom optyczny, PDAF Aparat główny 3 8 MP ultraszerokokątny

f/2.2, 13 mm, 1/4.0", 1.12µm 8 MP ultraszerokokątny

f/2.2, 13 mm, 1/3.2", 1.4µm Aparat główny 4 2 MP monochromatyczny

f/2.4, 1/5.0", 1.75µm 2 MP monochromatyczny

f/2.4, 1/5.0", 1.75µm Wymiary i waga 160 x 73 x 8 mm, 171 g 160 x 72 x 8 mm, 171 g Kolory Niebieski, Czarny, Biały Niebieski, Bialy Inne Czytnik linii papilarnych pod ekranem Czytnik linii papilarnych pod ekranem

Corning Gorilla Glass 5 Polska cena 1599 zł 2599 zł

Oppo Reno3 - Wygląd i pierwsze wrażenie

W zestawie z telefonem Oppo Reno3 otrzymamy nie tylko dokanałowe, przewodowe słuchawki 3,5 mm jack (model Oppo MH156) czy też ładowarkę 20W wraz z przewodem USB C, ale tez silikonowy, przezroczysty case, który niestety trochę oszpeci całość smartfona. Głównie jego przód, jako że Oppo ma w zwyczaju dorzucać case'y które zbyt mocno nachodzą na krawędzie smartfona (zwłaszcza na rogi) i wystają poza ekran. Dobre to, bo chroni wyświetlacz przez zarysowaniami, ale ostatecznie psuje własnie design frontu, a szkoda bo ten (jak i zresztą ogólny design) należy do udanych. Pierwszą rzeczą jaką zauważyłam podczas wyjęcia smartfona z pudełka było to, jak lekka to konstrukcja. Otoczona ostatnimi czasy zaprawdę ciężkimi flagowcami (i nie tylko) powitałam tę wagę piórkową z radością. Pierwsze uruchomienie poskutkowało z kolei odkryciem, że Chińczycy zaopatrzyli Reno3 w naprawdę dobry wyświetlacz. Na pierwszy już rzut oka nieco podkoloryzowany, ale cieszący oczy.

Jeśli chodzi o budowę, to Oppo zaserwowało nam kolejną ucztę dla oczu zaoblonymi krawędziami na tyle czy też generalnie gradientowym wykonaniem plecków, ale to nie wszystko. Mamy bowiem do czynienia ze szklaną "kanapką" złożoną z dwóch tafli szkła i aluminiowej ramki. Niestety nie jest to raczej szkło Corning Gorilla Glass (brak takiej adnotacji w specyfikacji, przy czym w modelu Reno3 Pro jest o nim mowa), zwłaszcza że na froncie znajdziemy fabrycznie naklejone szkło hartowane. Jak na "średniopółkowca" przystało, odnajdziemy tu też całkiem spory podbródek oraz nie najmniejsze wcięcie w kształcie kropli wody na przednią kamerkę. Ekran oferuje opcję Always-On-Screen, a więc nie doszukamy się tu też diody powiadomień. Na odwrocie producent zdecydował się iść z modą, a więc zaopatrzył smartfon w podłużną pionową wysepkę (która na szczęście nie odstaje bardzo mocno) z czterema obiektywami. Obok umieszczono też doświetlającą diodę LED. Na lewym boku smartfona znalazły się dwa przyciski zawiadujące m.in. głośnością, zaś na prawym przycisk odblokowywania. Najbogatszy jest jednak spód, gdzie producent umieścił złącze słuchawkowe 3,5 mm jack, złącze ładowania USB C oraz maskownicę na pojedynczy głośnik zewnętrzny.

Oppo Reno3 - Ekran i biometria

Jedną z większych różnic dzielących model Oppo Reno3 od Oppo Reno3 Pro jest częstotliwość odświeżania ekranu wyłącznie na standardowym poziomie 60 Hz (Pro wyskoczyło z 90 Hz). Mimo to, wciąż otrzymujemy naprawdę przyjemny wyświetlacz AMOLED o przekątnej 6,4 cala, rozdzielczości 2400x1080 px i satysfakcjonującym zagęszczeniu pikseli na poziomie 411 ppi. Oppo Reno3 ma tylko jeden, preinstalowany tryb wyświetlania kolorów, a więc nie odnajdziemy tu czegoś takiego jak tryb barw naturalnych czy nasyconych. Fabryczne odwzorowywanie kolorów jest po prostu jakie jest i po zakupie musimy zaakceptować fakt, że są one po prostu nieco przesycone. Nie jest to jednak monitor, gdzie warto zadbać o jak najwierniejsze prawdzie kolory (zwłaszcza jeśli się na nim pracuje), a smartfon, który przekłamując trochę kontrast nie jest (przynajmniej mi) straszny. Zwłaszcza że dzieje się to tylko w przypadku kolorów. Jak wykazały bowiem pomiary kolorymetrem X-Rite i1 Display Pro, odwzorowanie przestrzeni barw sRGB w przypadku szarości jest bardzo dobre. Niestety jeśli chodzi o jasność maksymalną wyświetlacza, to przygotujmy się, że w pełnym słońcu korzystanie z niego będzie raczej utrudnione, ale w tej półce cenowej to akurat żadna nowość. Jeśli chodzi z kolei o biometrię, to zdecydowanie szybciej działa tu czytnik linii papilarnych umiejscowiony pod ekranem, niż odblokowywanie za pomocą skanu twarzy. Ten drugi sposób miewa problemy zwłaszcza w gorszych warunkach świetlnych, a więc szybciej nam pójdzie dostanie się do systemu paluchem.

Wyniki pomiarów wyświetlacza (jasność 100%):

Luminancja bieli: 439 cd/m²

Luminancja czerni: 0 cd/m²

Kontrast: n/d

Maksymalne ΔE: 8,04

Średnie ΔE: 3,45

Oppo Reno3 - Nakładka systemowa

Smartfon Oppo Reno3 pracuje na Androidzie w wersji 10, a więc czerpie ze wszystkich jego udogodnień jak tryb ciemny czy obsługa gestami. Nakładka to już z kolei ColorOS 7 czyli klon nakładki realme UI (marki będącej zresztą firmą-córką Oppo). ColorOS 7 jest raczej uporządkowanym, przystępnym i intuicyjnym środowiskiem, które oferuje boczny wysuwany pasek ze skrótami, inteligentnego asystenta na pierwszym z ekranów (po przesunięciu palcem w prawo) czy też tryb wielu użytkowników (możemy stworzyć dla siebie np. dwa profile - prywatny i służbowy). Łączy się to pośrednio z możliwością wykorzystywania sejfu na wrażliwe dane, czy też zabezpieczenia wybranych aplikacji hasłem. Czy Oppo dorzuca do Reno3 sporo bloatware'u? Niespecjalnie. W preinstalowanych aplikacjach odnajdziemy jedynie Soloop, czyli apkę do edycji nagrań wideo oraz Przestrzeń gier. Ta druga aplikacja wydaje się być całkiem pożyteczna. Jest to swoisty launcher, dzięki któremu nie tylko odpalimy zebrane na urządzeniu gry, ale także zablokujemy czasowo nadchodzące połączenia lub wiadomości (lub wszystko na raz), czy też dostosujemy wydajność smartfona obniżając ją na przykład w momencie, gdy zależy nam na dłuższej pracy baterii (ale pokutując za to gorszą grafiką). Aplikacja wskazuje też na ile (mniej więcej) godzin wystarczy nam jeszcze baterii oraz jak silny jest sygnał z sieci.

Oppo Reno3 - Wydajność

Dzięki układowi SoC, Oppo Reno3 jest zdecydowanie mocniejszy niż poprzednie generacje. Mediatek wyprodukowany został w procesie litografii 7nm, a więc potrafi m.in. szybciej przetwarzać dane. Procesory MediaTek mają za sobą niestety niechlubną historię przegrzewania się, a więc spieszę z wyjaśnieniami, że jednostka Helio P90 nie generuje podobnych problemów podczas codziennego użytkowania, ani też podczas grania w wymagające gry. Także "zawalenie" smartfona około 60-cioma różnymi aplikacjami nie spowolniło jego działania. Przez okres testów nie dane mi też było uświadczyć przycięć, ani zawieszania się. Warto też wiedzieć, że Oppo Reno3 obsługuje Wi-Fi w wersji 6 oraz Bluetooth w wersji 5.0, co z pewnością docenią osoby grające na smartfonach w poważniejsze, sieciowe tytuły. No i gwoli ścisłości: PUBG Mobile odpala się tu na najwyższych ustawieniach graficznych, więc nie ma na co narzekać. Poniżej zostawiam Was już z tabelkami pozycjonującymi wydajność smartfona między innymi, zbliżonymi mocą konstrukcjami.

AnTuTu v8.3.2 Ogólna wydajność punkty (więcej=lepiej) 52000 104000 156000 208000 260000 Xiaomi Mi Note 10

Snapdragon 730G, 6 GB 264493 Huawei P20

Kirin 970, 4 GB 239143 Xiaomi Mi 9 Lite

Snapdragon 710, 6 GB 215377 Samsung Galaxy A70

Snapdragon 675, 6 GB 211422 Oppo Reno3

Helio P90, 8 GB 203316 Samsung Galaxy A51

Exynos 9611, 6 GB 187514

Geekbench 5.1.1 Jeden rdzeń punkty (więcej=lepiej) 80 160 240 320 400 480 Samsung Galaxy S9

Snapdragon 845, 4 GB 468 Xiaomi Black Shark

Snapdragon 845, 6 GB 442 LG V40 ThinQ

Snapdragon 845, 6 GB 427 Oppo Reno3

Helio P90, 8 GB 402 Xiaomi Mi 9 Lite

Snapdragon 710, 6 GB 383 Razer Phone

Snapdragon 835, 8 GB 382

Geekbench 5.1.1 Wiele rdzeni punkty (więcej=lepiej) 280 560 840 1120 1400 1680 Sony Xperia XZ1 Compact

Snapdragon 835, 4 GB 1626 Nokia 8

Snapdragon 835, 6 GB 1576 Vivo V15 Pro

Snapdragon 675, 8 GB 1555 Oppo Reno3

Helio P90, 8 GB 1516 Honor 8 Pro

Kirin 960, 6 GB 1512 Samsung Galaxy Note 8

Snapdragon 835, 6 GB 1506

GFXBench 5.0.0 1080p Manhattan 3.1 Offscreen (OpenGL) FPS (więcej=lepiej) 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 Samsung Galaxy A80

Adreno 618 30.1 Samsung Galaxy S7

Mali T880 23.8 LG V20

Adreno 530 21.8 Xiaomi Mi Mix

Adreno 530 21.5 Oppo Reno3

PowerVR GM9446 20 Huawei P10

Mali-G71 19

Oppo Reno3 - Aparat fotograficzny

Smartfon wyposażony został w poczwórny, główny zestaw fotograficzny. Wygląda on gustownie i jak już zauważyłam - nie odstaje przesadnie, a gdy włożymy smartfon w dedykowane etui z zestawu, problem zniknie całkowicie. Wyczerpującą specyfikację układów foto odnajdziecie w tabeli na początku artykułu, więc nie ma sensu się powtarzać. Skupmy się raczej na wynikach dostarczanych przez aparaty. Zacznę na przekór, od aparatu przedniego (bo będzie szybciej i chyba ciekawiej). Muszę przyznać, że możliwości kamerki do selfie naprawdę mnie zaskoczyły. W zasadzie nie testuję przedniej jednostki w smartfonach z tej półki, jednak tym razem uczyniłam to, aby pochwalić Oppo za rozdzielczość 44 MP wraz z dedykowanym trybem portretowym oraz trybem nocnym. Wyniki "selfiaczy" można zobaczyć na końcu poniższej galerii. A zdjęcia za dnia? Pisząc krótko: w tej półce cenowej zdecydowanie zadowalające. A trochę dłużej? Brak tu przekłamanych kolorów, mamy tryb HDR, dodatkowy tryb nasycenia kolorów, dwa tryby nocne (z krótkim i długim czasem naświetlania), jak i generalnie bardzo udane zdjęcia nocne. Jest też skanowanie dokumentów do tekstu, obiektyw makro, a i nagrania wideo są poprawne (niezła stabilizacja) choć ostatecznie smartfon lepiej radzi sobie z fotografowaniem, niż nagrywaniem filmików, którym - nie ukrywajmy - brak szczegółowości. Niestety również przy powiększeniach zdjęć doszukamy się braku szczegółowości oraz tego, że aparaty nie zawsze radzą sobie z wykrywaniem obrzeży obiektów na pierwszym planie (bywają rozmyte). Ostatecznie jednak, przeglądając zdjęcia głównie na smartfonie, będziemy zadowoleni. Oceńcie zresztą sami, pamiętając że każde zdjęcie da się powiększyć po ich kliknięciu.



Po lewej zdjęcie z aparatu głównego, po prawej z ultraszerokokątnego.



Po lewej hybrydowy zoom x5, po prawej tryb portretowy.



Po lewej zdjęcie z aparatu głównego, po prawej znów tryb portretowy.



Oba zdjęcia wykonane aparatem makro (obiektyw przełącza się sam).



Zdjęcia w gorszych warunkach oświetleniowych (po prawej światło sztuczne żarówki).



Zdjęcia w trybie nocnym z krótkim czasem naświetlania (ok. 3 sek). Po lewej "z rąsi" czyli bez statywu, po prawej - ze statywem.



Tryb nocny: po lewej krótki czas naświetlania, po prawej długi (30 sek.). Zdjęcia na statywie.



Po lewej zdjęcie z przedniej kamerki 44 MP w trybie portretowym, po prawej - portret w trybie nocnym. Smartfon sam doświetlił twarz, a efekt końcowy jest naprawdę dobry. Po powiększeniu obrazu na komputerze widać co prawda, że sporo tu cyfrowego przetwarzania, szumów i braku szczegółowości. Jeśli jednak nie planujmy drukować wielkoformatowych portretów nocnych bazując na niniejszym aparacie, nie będzie to stanowić żadnej przeszkody.



Aparat główny, Full HD, 60 fpsów, stabilizacja włączona.



Aparat główny, Full HD, 60 fpsów. Aparat może nagrywać jeszcze w 4K przy 30 fpsach, ale nie ma się czym w tym wypadku chwalić.

Oppo Reno3 - Bateria

Choć w tabeli poniżej gołym okiem widać, że tegoroczna odsłona Oppo Reno jest nieco mniej wydajna energetycznie niż poprzednia generacja, to smartfon wciąż potrafi odtwarzać plik wideo z włączoną siecią WiFi przez 20 godzin. Wielką zasługą jest tu oczywiście rodzaj wyświetlacza typu AMOLED (ang. Active-Matrix Organic Light-Emitting Diode), który cechuje się relatywnie niskim zużyciem energii. W codziennym użytkowaniu nie spodziewajmy się jednak szaleństw. 1, maksymalnie 1,5 dnia w moim wykonaniu wystarczyło, aby smartfon "darł się" już o ładowarkę. Jakby jednak nie było, Reno3 może dumnie wypinać klatę, bowiem w rankingu długości odtwarzania wideo pokonał nawet Samsunga Galaxy S20 Ultra.

Wytrzymałość akumulatora Odtwarzanie wideo (1080p, x264) czas w minutach (więcej=lepiej) 300 600 900 1200 1500 Xiaomi Mi 9T Pro

4000 mAh, AMOLED 1532 Huawei P40 Pro 5G

4200 mAh, OLED 1390 Huawei P30 Pro

4200 mAh, OLED 1333 OPPO Reno2

4000 mAh, AMOLED 1319 Oppo Reno3

4025 mAh, AMOLED 1200 Samsung Galaxy S20 Ultra 5G

5000 mAh, AMOLED 1159 Samsung Galaxy Note9

4000 mAh, AMOLED 1142 Samsung Galaxy A50

4000 mAh, AMOLED 1095

Oppo Reno3 - Podsumowanie

Jak pisałam już we wstępie, kilka z urządzeń Oppo z niższej półki nie potrafiło mnie do siebie ostatecznie przekonać. Zawsze było coś, co psuło smak całości. W przypadku Oppo Reno3 także jest coś, co może odpychać potencjalnego nabywcę, niemniej wszystko jak zawsze zależy od tego, co najbardziej cenimy sobie w smartfonie. Otóż w moim mniemaniu Reno3 ma największe problemy z nagrywaniem ładnych filmów. Tylko tyle, a może aż tyle. Jeśli jednak często sięgamy po telefon, by "nakręcić" jakieś wideo, będzie to wada być może nie do przyjęcia. Paradoksalnie też, przy naprawdę wydajnej przedniej kamerce, Reno3 zdecydowanie zbyt długo "myśli" w momencie gdy musi odblokować się używając biometrii twarzy.

Skaner linii papilarnych pod ekranem? Jest. Wyświetlacz AMOLED? Jest. Poczwórny aparat z jednostką makro? Jest. Podzespoły, dzięki którym nieprędko spowolnimy smartfon? Są. Oppo Reno3 to smartfon, który nie pozostawia złudzeń - to kawał niezłego, średniopółkowego sprzętu.

I to już naprawdę wszystko, co osobiście uznałabym za wady. Cóż, oczywiście nie obraziłabym się, gdyby Reno3 kosztowało tę stówkę bądź dwie mniej, ale ostatecznie, nawet za tę cenę otrzymujemy przecież urządzenie, któremu naprawdę niczego nie brakuje. Skaner linii papilarnych pod ekranem? Jest. Wyświetlacz AMOLED? Jest. Poczwórny aparat z jednostką makro? Jest. Podzespoły, dzięki którym nieprędko spowolnimy smartfon? Są. Niehybrydowy DualSIM? Jest. Wykonanie, któremu daleko do budżetowego? Jest. Tak, tak: 8 GB RAMu czy inne powyższe punkty specyfikacji umieszczone jednocześnie w średniopółkowym smartfonie nie zdarzają się często. A jak już się zdarzają, to skrywają jakąś tajemnicę, po odkryciu której wszystkie pozorne zalety nie mają już mocy. W przypadku Oppo Reno3 wszystko wydaje się jednak klarowne. Na mnie bądź co bądź, smartfon zrobił zdecydowanie dobre wrażenie.

Oppo Reno3

Cena: 1599 zł

Długi czas pracy na baterii podczas oglądania filmów

Niezawalona bloatwarem, przejrzysta nakładka

Wyrazisty, ostry wyświetlacz AMOLED

Bardzo dobry aparat przedni i zdjęcia nocne

Niezgorszy, wydajny zestaw aparatów głównych... ... Choć filmy nie są przesadnie urzekające (brak szczegółów)

Face Unlock lubi niedomagać

