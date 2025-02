Lenovo Yoga Book 9i (2023) - polska premiera hybrydowego laptopa z dwoma ekranami OLED na pokładzie

W styczniu, podczas targów CES 2023 w Las Vegas, firma Lenovo zaprezentowała szereg nowości produktowych, w tym laptopów do gier oraz ultrabooków. Nie zabrakło wówczas również bardziej twórczych projektów jak chociażby Lenovo ThinkBook Plus Twist, ThinkBook 16p Gen. 4 z magnetycznym zaczepem na zewnętrznej pokrywie (umożliwiającej montaż dodatkowych akcesoriów) czy hybrydy Lenovo Yoga 9i (2023). Ten ostatni został właśnie wprowadzony na polski rynek, dzięki czemu poznaliśmy również finalną specyfikację, jak również cenę.

Kilka dni temu odbyła się polska premiera urządzenia hybrydowego Lenovo Yoga Book 9i (2023), składającego się m.in. z dwóch ekranów typu OLED.

Kilka dni temu polski oddział firmy Lenovo zaprezentował wybranym mediom w Polsce hybrydę Lenovo Yoga Book 9i, będącą rozwinięciem konceptu serii jakim lata temu była linia Yoga Book. Tym razem do dyspozycji otrzymamy dwa ekrany (dwa osobne a nie jeden zginany, co jest różnicą względem chociażby składanych laptopów) OLED o przekątnej 13,3", rozdzielczości 2880 x 1800 pikseli oraz o proporcjach 16:10. Rendery oraz rzeczywiste zdjęcia w treści newsa przedstawiają przykłady, w jakich można ustawić Lenovo Yoga Book 9i do pracy. Do dyspozycji oddano również bezprzewodową klawiaturę, którą można połączyć z laptopem. Ekrany można z kolei ustawić np. poziomo obok siebie lub pionowo, gdzie jeden utrzymuje się nad drugim.

Lenovo Yoga Book 9i (2023) Procesor Intel Core i7-1355U (10C/12T: 2+8) Zintegrowany układ Intel Iris Xe Graphics, 96 EU Dedykowany układ - Pamięć RAM 16 GB RAM typu LPDDR5X 6400 MHz, Dual Channel

(pamięć lutowana do płyty głównej) Magazyn danych 1x SSD M.2 PCIe 4.0 x4 NVMe do 1 TB Ekran 2x 13,3" 2880 x 1800 16:10 OLED

400 nitów, 60 Hz, 100% DCI-P3

HDR Dolby Vision, PureSight Złącza 3x Thunderbolt 4 Łączność WiFi 6E + Bluetooth 5.2 Kamera internetowa Full HD + IR Sensor + RGB Akumulator Litowo-polimerowy, 85 Wh z opcją szybkiego ładowania (80% w ciągu 30 minut) Głośniki 2x 2 W (woofer, umieszczone po bokach)

2x 1 W (tweater, umieszczone w zawiasie)

Obsługa Dolby Atmos, głośniki przygotowane we współpracy z marką Bowers & Wilkins Wymiary 299,1 x 203,8 x 15,95 mm Waga Od 1,38 kg System Windows 11 Home / Pro 64-bit Cena 12 999 złotych

Ekrany OLED dodatkowo są dotykowe i w tym wypadku możemy skorzystać z dołączonego piórka Lenovo Base Pen 4.0, by przykładowo z jednego z paneli OLED zrobić szkicownik do tworzenia rysunków. Oczywiście możemy również ustawić oba ekrany w pozycji stojącej (za pomocą specjalnej podpórki dołączonej doz zestawu), a na przodzie zamontować bezprzewodową klawiaturę i korzystać w ten sposób jak z rozszerzonej wersji laptopa. Lenovo Yoga Book 9i oferuje jednak dość skromny wachlarz portów, bowiem do dyspozycji mamy trzy złącza Thunderbolt 4 (USB-C), więc bez ewentualnych przejściówek się raczej nie obejdzie. Hybryda ma wbudowany akumulator litowo-polimerowy o pojemności 85 Wh z opcją szybkiego ładowania - 80% ogniwa naładujemy w ciągu zaledwie 30 minut. Sprzęt w wersji z Intel Core i7-1355U, 16 GB RAM oraz SSD o pojemności 1 TB kupimy w Polsce za 12 999 złotych, więc zdecydowanie mowa o nietanim urządzeniu.

Źródło: PurePC, Lenovo