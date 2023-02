Lenovo ThinkBook - na targach MWC w Barcelonie pokazano działający prototyp laptopa ze zwijanym ekranem

W Barcelonie trwają obecnie targi MWC, które docelowo są ściśle powiązane z urządzeniami mobilnymi, przede wszystkim ze smartfonami czy tabletami. Gdzieniegdzie można również natknąć się na nowe propozycje dla rynku laptopów. Na targach obecna jest firma Lenovo, która przywiozła dwie wyjątkowo interesujące nowości. O pierwszej - smartfonie Motorola rizr - pisaliśmy już wcześniej. W Barcelonie można jednak zobaczyć również w pełni działający prototyp laptopa Lenovo ThinkBook z wyjątkowo intrygującym ekranem.

Podczas targów MWC w Barcelonie, firma Lenovo zaprezentowała działający prototyp notebooka ze zwijanym ekranem. Przy naturalnych rozmiarach sprzętu, część matrycy jest ukryta pod klawiaturą.

Inżynierowie z firmy Lenovo nadal dopracowują swoje rozwiązanie (podczas targów MWC nie mogliśmy nawet dotknąć omawianego laptopa, udało się jednak zrobić kilka zdjęć oraz film bez szklanej gabloty). O specyfikacji pod kątem procesora czy pamięci nie wiemy niestety nic, jednak producent opowiedział co nieco w kontekście matrycy (wyprodukowanej przez firmę Sharp) oraz działającego mechanizmu jego zwijania. W standardowym trybie pracy, wbudowany wyświetlacz oferuje przekątną 12,7", proporcje 4:3 oraz rozdzielczość 2024 x 1604 pikseli. Mowa zatem o bardzo nietypowej specyfikacji już na dzień dobry. Notebook oferuje również specjalny przycisk na obudowie, który aktywuje mechanizm rozwijania ekranu.

Gdy laptop działa w swoim standardowym trybie, wówczas część matrycy jest zwinięta i ukryta pod klawiaturą. W momencie rozwijania, część z ekranem i zewnętrzną pokrywą się wydłuża, oferując tym samym znacznie większy panel o proporcjach 8:9, przekątnej 15,3" oraz rozdzielczości 2024 x 2368 pikseli. W tym formacie otrzymujemy zatem znacznie większą powierzchnię np. do konsumpcji treści internetowych czy multimedialnych. W pełni rozwinięty ekran przypomina złączone w pionie dwa panele o panoramicznych proporcjach. Miejsce zginania matrycy jest widocznie i nie wiadomo czy do momentu wprowadzenia finalnej wersji urządzenia coś się w tym temacie zmieni. Producent w trakcie targów MWC zapewniał, że docelowym celem dla sprzedażowej wersji ma być wytrzymałość na poziomie od 20 do maksymalnie 30 tysięcy cykli zwinięć / rozwinięć.

Źródło: PurePC