Lenovo ThinkBook Plus Twist, ThinkBook 16p Gen.4, Yoga Book 9i - prezentacja innowacyjnych laptopów z CES 2023

Firma Lenovo na tegoroczne targi CES przywiozła całą gamę urządzeń, głównie przenośnych komputerów. Wcześniej omówiliśmy już rozwiązania skierowane przede wszystkim dla graczy - mowa o laptopach Legion Pro 5(i) 16 oraz Legion Pro 7(i) 16, wykorzystujące topowe procesory Intela oraz AMD, a także mobilne układy graficzne NVIDIA GeForce RTX 4000 Laptop GPU. Tym razem omówimy nieco odmienną kategorię laptopów z rodzin ThinkBook oraz Yoga. Trzy modele przykuły naszą uwagę, z czego dwa to jedne z bardziej oryginalnych projektów, jakie pokazano w tym roku w Las Vegas.

Firma Lenovo zaprezentowała na targach CES 2023 kilka naprawdę wyróżniających się laptopów, spośród których warto wymienić chociażby modele Lenovo ThinkBook Plus Twist oraz Lenovo Yoga Book 9i.

Lenovo ThinkBook Plus Twist w środkowej części obudowy (pomiędzy ekranem i palmrestem) ma wbudowany mechanizm pozwalający na obracanie całej części z dwoma ekranami. Główny, wewnętrzny wyświetlacz to 13,3" OLED o rozdzielczości 2880 x 1800 pikseli, z odświeżaniem 60 Hz, jasnością 400 nitów i 100% pokryciem barw DCI-P3. Zewnętrzny wyświetlacz to 12-calowy E-Ink, kolorowy, który pracuje z częstotliwością odświeżania 10 Hz. E-Ink ma matową powierzchnię i ma sprawiać wrażenie, jakbyśmy pisali po nim jak po zwykłej kartce papieru. Laptop będzie oferowany z procesorami Intel Raptor Lake-U, 16 GB RAM LPDDR5X oraz pojedynczym SSD PCIe 4.0 o pojemności do 1 TB. Sprzęt trafi do Europy w czerwcu w cenie 1699 euro - w zestawie pojawi się również dedykowany rysik, który możemy wykorzystać do obsługi ekranu E-Ink.

Lenovo ThinkBook Plus Twist Lenovo ThinkBook 16p Gen.4 Lenovo Yoga Book 9i Procesor Intel Raptor Lake-U Intel Raptor Lake-H, do Core i9-13900H (14C/20T) Intel Raptor Lake-U Zintegrowany układ Intel Iris Xe Graphics, do 96 EU Intel Iris Xe Graphics, do 96 EU Intel Iris Xe Graphics, do 96 EU Dedykowany układ - Do NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU 8 GB GDDR6 - Pamięć RAM 16 GB LPDDR5X Do 16 GB RAM DDR5 4800 MHz (2x SO-DIMM) 16 GB LPDDR5X Magazyn danych 1x SSD PCIe 4.0 x4 NVMe do 1 TB 2x SSD PCIe 4.0 x4 NVMe do 2 TB (2x 1 TB) 1x SSD PCIe 4.0 x4 NVMe do 1 TB Ekran 13,3" 2880 x 1800

16:10 OLED, 400 nitów, 60 Hz, 100% DCI-P3, HDR Dolby Vision



Dodatkowy ekran e-INK na zewnętrznej pokrywie, 12 cali, kolorowy z odświeżaniem 10 Hz 16" 3200 x 2000

16:10 IPS, Mini LED

400 nitów, 120 Hz, 100% DCI-P3, deltaE mniej niż 1 pkt



16" 2560 x 1600

16:10 IPS, 400 nitów, 60 Hz, 100% sRGB, deltaE mniej niż 1 pkt 2x 13,3" 2880 x 1800

16:10 OLED, 400 nitów, 60 Hz, 100% DCI-P3, HDR Dolby Vision, PureSight Złącza 2x Thunderbolt 4

1x Audio-jack 3,5 mm 2x USB typu C

2x USB typu A

1x HDMI 2.1

1x czytnik kart SD

1x Audio-jack 3.5 mm 3x Thunderbolt 4 Łączność WiFi 6E + Bluetooth 5.3 WiFi 6E + Bluetooth 5.1 WiFi 6E + Bluetooth 5.2 Kamera internetowa Full HD + RGB Full HD + IR Sensor

Wsparcie dla kamery Lenovo Magic Bay 4K Camera (magnetyczne mocowanie na zewnętrznej pokrywie laptopa) Full HD + IR Sensor + RGB Akumulator 56 Wh 80 Wh 80 Wh Waga 1,35 kg 2,1 kg 1,38 kg Wymiary 297 x 219 x 17,7 mm ? 299,1 x 203,9 x 15,95 mm System Windows 11 Windows 11 Windows 11 Cena 1699 euro (czerwiec 2023) Od 1399 euro (czerwiec 2023) Od 2699 euro (czerwiec 2023)

Drugi laptop to nowa generacja multimedialno-biznesowego ThinkBooka 16p Gen.4. Ten wyróżnia się specjalnym, magnetycznym zaczepem na zewnętrznej pokrywie (w jego górnej części, tam gdzie zamontowana jest również kamera Full HD). Zaczep ten pozwala na montaż akcesoriów Lenovo z serii Magic Bay, w tym np. kamery 4K Magic Bay 4K Camera, niewielkiej lampy doświetlającej Magic Bay Light lub modułu Magic Bay LTE z miejscem na wpięcie karty nano SIM do obsługi komórkowej sieci 4G/LTE. Lenovo ThinkBook 16p Gen.4 będzie dostępny z procesorami Intel Raptor Lake-H, do Core i9-13900H włącznie oraz maksymalnie z układem graficznym NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU. Thermal design przygotowany został pod 150 W, co oznacza że przy 45 W procesorze, moc TGP układu graficznego powinna sięgać około 100-105 W z Dynamic Boost. Lenovo ThinkBook 16p Gen.4 dostępny będzie w Europie od czerwca w cenie od 1399 euro.



Ostatnim urządzeniem, na które chcielibyśmy zwrócić uwagę to dwuekranowy Lenovo Yoga Book 9i, będący rozwinięciem konceptu serii jakim lata temu była linia Yoga Book. Tym razem do dyspozycji otrzymamy dwa ekrany (dwa osobne, nie jeden zginany, co jest różnicą) OLED o przekątnej 13,3" oraz rozdzielczości 2880 x 1800 pikseli. Rendery na końcu treści newsa przedstawiają przykłady, w jakich można ustawić Lenovo Yoga Book 9i do pracy. Do dyspozycji oddano również bezprzewodową klawiaturę, którą można połączyć z laptopem. Ekrany można z kolei ustawić np. poziomo obok siebie lub pionowo, gdzie jeden utrzymuje się nad drugim. Koncept wygląda bardzo ciekawie i chętnie zobaczylibyśmy jak Yoga Book 9i zaprezentuje się na żywo. Sprzęt oferowany będzie z procesorami Intel Raptor Lake-U w połączeniu z 16 GB pamięci LPDDR5X. Ten nietypowy laptop będzie jednak bardzo drogi - jego cena startuje od 2699 euro, a premiera sklepowa zaplanowana została na czerwiec tego roku.



Źródło: Lenovo