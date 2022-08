Lenovo Xiaoxin Pro 27 - zestaw komputerowy typu All-in-One wyposażony w układ Intel ARC A370M i ekran 100 Hz

Lenovo Xiaoxin Pro 27 to zaprezentowany przed momentem komputer typu All-in-One, który wyposażono w najnowsze procesory Intel Core 12. generacji, a także w procesor graficzny Intel ARC A370M. Lenovo przygotowało zarówno wersję z 24- jak i 27-calowym ekranem. Oba wyświetlacze zaoferują natywną rozdzielczość równą 2560x1440 pikseli oraz odświeżanie obrazu na poziomie 100 Hz. Niestety nie wiemy jeszcze o dwóch kluczowych sprawach - czy zestaw trafi na polski rynek oraz ile będzie kosztował.

Lenovo zapowiedziało nowy zestaw komputerowy typu All-in-One, który wykorzysta procesor graficzny z serii Intel ARC. Mowa o Xiaoxin Pro 27.

Kilka tygodni temu informowaliśmy Was o innym komputerze typu All-in-One od Lenovo (ThinkCentre neo 50a 24), a dziś spieszymy z wieściami na temat kolejnego modelu, również wyposażonego w układy graficzne Intel ARC. Bohater niniejszego newsa, a więc Lenovo Xiaoxin Pro 27, oprócz procesora Intel Core i7-11800H oraz wspomnianej wcześniej karty graficznej, cechuje się także wbudowanymi, 5-watowymi głośnikami przygotowanymi wraz z marką JBL, a także wbudowaną kamerką internetową o rozdzielczości 2,5K.

Co ciekawe, konstrukcja ma być dostępna także w konfiguracji z GPU od Zielonych, a mianowicie ze średniopółkowym układem NVIDIA GeForce RTX 3060. Jeśli chodzi zaś o wydajność zestawu, to Lenovo zapowiada, że system będzie w stanie uruchomić takie gry jak League of Legends, CS:GO oraz World of Tanks odpowiednio w 152, 110 oraz 142 klatkach na sekundę. Przy czym dwa pierwsze tytuły mają działać w ten sposób przy zastosowaniu rozdzielczości 1440p, zaś ostatni po zastosowaniu rozdzielczości Full HD.

