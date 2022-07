Lenovo ThinkCentre neo 50a 24 - komputer typu All in One z procesorami Intel Alder Lake-H oraz układem Intel ARC A370M

Wygląda na to, że niedługo do Polski trafi w końcu pierwszy zestaw komputerowy, wykorzystujący jeden z najnowszych układów graficznych Intel ARC z rodziny Alchemist. Producent zaprezentował komputer typu All in One - ThinkCentre neo 50a 24, którzy przygotowany został głównie z myślą o niewielkich powierzchniach roboczych. Komputer oferuje bowiem ekran o przekątnej 23,8", co jest optymalnym wyborem dla wielu biur. Jak wypada reszta specyfikacji?

Lenovo zaprezentowało komputer typu All in One - ThinkCentre neo 50a 24, który korzysta z procesorów Intel Alder Lake-H oraz układu graficznego Intel ARC A370M. Będzie to jedno z pierwszych urządzeń dostępnych wkrótce na polskim rynku w takiej konfiguracji.

Komputer Lenovo ThinkCentre neo 50a 24 oferuje rozbudowane możliwości z zakresu wykorzystania sztucznej inteligencji. Jedną z funkcjonalności AiO jest AI Meeting Manager, która wprowadza do spotkań tłumacza w czasie rzeczywistym (co może być przydatne, jeśli wideokonferencja przeprowadzana jest pomiędzy osobami na co dzień komunikującymi się różnymi językami). AI Meeting Manager wprowadza również opcję zmiany głosu na tekst, implementację napisów czy edytora notatek ze spotkania. Z kolei funkcja Lenovo Smart Appearance poprawia rysy twarzy oraz rozmazuje tło w celu poprawy jakości wideorozmów.

Lenovo ThinkCentre neo 50a 24 Procesor Procesory Intel Core 12. generacji (Alder Lake-H); do 14 rdzeni i 20 wątków; TDP 45 W Zintegrowany układ Intel Iris Xe Graphics, do 96 EU Dedykowany układ Intel ARC A370M, 4 GB GDDR6 Pamięć RAM Do 16 GB DDR5 4800 MHz, Dual Channel Magazyn danych 1x M.2 SSD PCIe NVMe (do 1 TB) + 1x 2,5" na HDD/SSD do 2 TB Ekran 23,8" IPS 1920 x 1080 pikseli; 250 nitów; opcjonalny dotyk Złącza 3x USB 3.2 typu C Gen.2 (1 złącze z możliwością ładowania mocą 45 W)

1x USB 3.2 typu A Gen.2

1x USB 3.2 typu A Gen.1

1x USB 2.0

1x HDMI 2.1 (wyjście)

1x HDMI (wejście)

1x Ethernet RJ-45

1x Audio-jack 3.5 mm Łączność Przewodowe: Ethernet RJ-45 Gigabit

Bezprzewodowe: WiFi 6, Bluetooth 5.2 Kamera internetowa 5 MP z IR do obsługi Windows Hello

Opcjonalnie: 5 MP z IR oraz AI do obsługi funkcji smart Wymiary 482,1 x 541 x 220 mm Waga ~10,5 kg System Windows 11

Jeśli chodzi o specyfikację, to nowy Lenovo ThinkCentre neo 50a 24 oferuje obsługę procesorów 12. generacji Intel Alder Lake-H z TDP 45 W oraz opcjonalnie z układem graficznym Intel ARC A370M. Na pokładzie nie brakuje także pamięci DDR5, możliwości montażu dwóch nośników danych (jeden SSD na M.2 oraz HDD/SSD w slocie 2,5"). Komputer posiada system podwójnych mikrofonów oraz zestaw audio składający się z dwóch głośników o mocy po 3 W każdy, dostrojonych przez firmę Harman. Komputer trafi do sprzedaży w przyszłym miesiącu, jednak polski oddział Lenovo jeszcze nie potwierdził nam dokładnej ceny zestawu.

Źródło: Lenovo