Lenovo ThinkBook 13s 2022 - nowa generacja biurowych laptopów, teraz z procesorami AMD Ryzen 5 6600U i Ryzen 7 6800U

Kilka tygodni temu testowaliśmy przyzwoitego laptopa biznesowego - Lenovo ThinkBook 13s Gen.2 z procesorem AMD Ryzen 7 5800U. Wygląda na to, że ten całkiem nieźle dopracowany sprzęt wkrótce pojawi się z nową generacją układów AMD Rembrandt. Chińskie źródła donoszą bowiem o przygotowywanej przez Lenovo prezentacji dotyczącej kolejnej edycji notebooka Lenovo ThinkBook 13s. Czego jeszcze możemy się spodziewać po nowości?

Lenovo przygotowuje kolejną generację laptopa ThinkBook 13s, tym razem wyposażonego w procesor AMD Ryzen 7 6800U.

Nowy Lenovo ThinkBook 13s zachowa swój dotychczasowy design, ale jednocześnie będzie on nieco lżejszy od poprzednika. Waga wynosi bowiem 1,23 kg zamiast 1,26 kg z poprzedniej generacji. Procesory AMD Cezanne-U zostaną zastąpione przez Rembrandt-U: Ryzen 5 6600U oraz Ryzen 7 6800U. Przypominamy, że poprzednik pod obciążeniem oferował bardzo niskie temperatury, więc pod tym względem powinniśmy oczekiwać przynajmniej zbliżonych wyników. Sprzęt będzie teraz oferował także 16 GB RAM LPDDR5 6400 MHz oraz 1 TB SSD PCIe 4.0.

Lenovo ThinkBook 13s 2022 Ryzen Edition Procesor AMD Ryzen 5 6600U (6/12)

AMD Ryzen 7 6800U (8/16) Zintegrowany układ AMD Radeon 660M (R5 6600U)

AMD Radeon 680M (R7 6800U) Dedykowany układ - Pamięć RAM 16 GB RAM LPDDR5 6400 MHz Magazyn danych 1x 1 TB SSD M.2 PCIe 4.0 x4 NVMe Ekran 13,3" 16:10 1920 x 1200 lub 2560 x 1600 pikseli

300 nitów, 100% sRGB, 1500:1 Złącza 1x USB 4.0 typu C

1x USB 3.2 typu C Gen.2

1x USB 3.2 typu A Gen.1

1x HDMI 2.0b

1x Audio-jack 3.5 mm Łączność WiFi 6 Wymiary 297 x 211 x 14,9 mm Waga 1,23 kg System Windows 11

W przeciwieństwie do poprzednika, nowy ThinkBook 13s otrzyma jeden certyfikowany port USB 4.0 typu C o pełnej przepustowości 40 Gbps. Ponadto znajdzie się miejsce dla drugiego USB 3.2 typu C Gen.2 oraz jednego USB 3.2 typu A Gen.1. Wisienką pozostaje pełny HDMI 2.0b. W przypadku ekranów otrzymamy panele IPS o proporcjach 16:10 oraz rozdzielczościach 1920 x 1200 lub 2560 x 1600 pikseli. Niestety dokładna data premiery jak i cena pozostaje nieznana.

Źródło: IT Home, WCCFTech