Test Lenovo ThinkBook 13s - Stylowy i dobrze wykonany ultrabook z wydajnym procesorem AMD Ryzen 7 5800U i Windows 11

Lenovo oferuje bardzo rozbudowany katalog laptopów dla klientów detalicznych oraz biznesowych - możemy zdecydować się na tańsze, ale zwykle gorzej wykonane modele z rodziny Lenovo IdeaPad lub lepiej wykonane i często z dodatkowymi funkcjonalnościami, ale i znacznie droższe modele Lenovo ThinkPad. Pomiędzy obiema seriami znajdziemy jednak jeszcze trzecią, która zdaje się łączyć nieco niższą cenę znaną z IdeaPadów z lepszą jakością wykonania znaną ze sporej części droższych ThinkPadów. Mowa o rodzinie Lenovo ThinkBook, która powinna spełnić oczekiwania dotyczące uniwersalnego laptopa do codziennego użytkowania, także do pracy. Dzisiaj skupimy się na takim modelu - Lenovo ThinkBook 13s, który wydaje się być jednym z ciekawszych ultrabooków w cenie poniżej 5000 złotych.

Autor: Damian Marusiak

Lenovo ThinkBook 13s to stylowy, uniwersalny laptop, który łączy w sobie dość wysoką wydajność oraz mobilność. Sprzęt bazuje na 8-rdzeniowym i 16-wątkowym procesorze AMD Ryzen 7 5800U. Wbrew pozorom w ciągu ostatniego roku nie wyszło przesadnie dużo laptopów z niskonapięciowym procesorem AMD Cezanne, dlatego tym bardziej byłem ciekawy jak Lenovo ThinkBook 13s wypadnie w codziennym użytkowaniu. To również sprzęt, który sprawdzi się w przygotowywaniu dokumentów czy częstym przeglądaniu Internetu. Spora w tym zasługa ekranu o wysokiej rozdzielczości oraz proporcjach 16:10, które pomału wracają do łask w przypadku przenośnych komputerów. Choć sprzęt, patrząc na specyfikację, wygląda na drogiego laptopa, możemy go obecnie nabyć za kwotę 4699 złotych - sporo ultrabooków o niższej wydajności potrafi kosztować znacznie więcej. Lenovo ThinkBook 13s pod tym względem nie wypada wcale źle, tym bardziej że mocny procesor o imponującej efektywności energetycznej wcale nie jest jednym jego atutem.

Lenovo ThinkBook 13s to smukły i stylowy laptop, wyposażony w 8-rdzeniowy procesor AMD Ryzen 7 5800U oraz 13,3-calowy ekran IPS o proporcjach 16:10. Całość pracuje pod kontrolą systemu Windows 11 Pro.

Lenovo ThinkBook 13s został wyposażony w procesor AMD z rodziny APU Cezanne-U. Układy AMD Ryzen serii 5000U (Ryzen 3 5400U, Ryzen 5 5600U oraz Ryzen 7 5800U) wykorzystują usprawnioną architekturę Zen 3, oferującą zauważalny wzrost wydajności jednowątkowej oraz dalszy wzrost wydajności wielowątkowej. Nowe układy Cezanne oferują maksymalnie 8 rdzeni oraz 16 wątków, ale jednocześnie w porównaniu do APU Renoir, zyskujemy dwukrotnie więcej pamięci cache L3. Testowana jednostka to AMD Ryzen 7 5800U o TDP na poziomie 15 W. Bazowy zegar procesora wynosi 1,9 GHz z możliwością zwiększenia w trybie Turbo do maksymalnie 4,4 GHz. Procesory AMD Cezanne posiadają także 2-kanałowy kontroler pamięci DDR4 3200 MHz oraz LPDDR4x 4266 MHz (to właśnie ten typ pamięci zastosowano w Lenovo ThinkBook 13s). Największą bolączką APU AMD Cezanne jest niewielka liczba linii PCIe dla osobnej karty graficznej - do dyspozycji ponownie otrzymujemy tylko 8 linii PCIe 3.0, chociaż w przypadku smukłych laptopów bez dGPU nie będzie to mocno odczuwalne. PCIe 4.0 wprowadzono dopiero przy okazji debiutu najnowszej generacji APU Rembrandt, czyli układów Ryzen serii 6000.

Usprawnień doczekał się również zintegrowany układ graficzny, w dalszym ciągu bazujący na architekturze Vega (przejście na iGPU RDNA 2 zaszło dopiero w Ryzenach serii 6000 z rodziny APU Rembrandt), jednak produkowany w 7 nm procesie technologicznym TSMC. Pod względem usprawnień, nowych iGPU bliżej do Radeona VII niż do wcześniejszych odsłon Vegi. W przeciwieństwie do dwóch pierwszych generacji APU, układy z rodziny Cezanne otrzymają iGPU z maksymalnie 8 blokami CU. Redukcja powierzchni ma usprawnić efektywność energetyczną, ale i jednocześnie zwiększyć wydajność każdego jednego bloku CU w porównaniu do Picasso - w tym wypadku producent deklaruje do 59% wyższą wydajność. Dla zwiększenia transferu danych, dwukrotnie powiększono interfejs Data Fabric. Dodatkowo z racji przejścia na niższy proces technologiczny, taktowanie rdzenia zwiększyło się do 25% - w przypadku iGPU Vega 8 w Ryzenie 7 5800U taktowanie rdzenia graficznego wynosi maksymalnie 2000 MHz.