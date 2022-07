Test Lenovo ThinkPad P15 2. generacji - Wydajna stacja robocza z Intel Xeon W-11955M oraz kartą NVIDIA RTX A4000 Laptop GPU

Kilka miesięcy temu firma Lenovo zaprezentowała trzy nowe, mobilne stacje robocze, które zostały przygotowane dla wymagającego użytkownika, potrzebującego zarówno wydajnej maszyny jak również urządzenia, które można zabrać w dowolne miejsce na świecie. Mowa o modelach ThinkPad P17 2. generacji, ThinkPad P15 2. generacji oraz ThinkPad P1 4. generacji. Wszystkie maszyny zostały oparte o procesory 11. generacji Intel Tiger Lake-H oraz najnowsze układy NVIDII - zarówno konsumenckie wersje GeForce RTX, jak również profesjonalne układy RTX. Oczywiście nie mogło zabraknąć także certyfikatu NVIDIA Studio. Do naszej redakcji przyjechał model Lenovo ThinkPad P15 2. generacji z kartą RTX A4000 Laptop GPU. To bardzo wydajna maszyna, ale niestety nie idealna. Trafiłem na kilka rzeczy, których się nie spodziewałem, rozpoczynając testy.

Autor: Damian Marusiak

Lenovo przygotowując mobilne stacje robocze ThinkPad P15 2. generacji oraz ThinkPad P17 2. generacji nie szło na żadne kompromisy w kwestii budowy oraz rozmiarów notebooków. Model, który otrzymałem do testów, okazał się jednym z największych laptopów jakie przetestowałem w ciągu ostatniego roku. Nie powinno to jednak być zaskoczeniem, wszak w środku znajdziemy 8-rdzeniowy procesor Intel Xeon W-11955M, kartę NVIDIA RTX A4000 Laptop GPU oraz bardzo rozbudowany system chłodzenia. Sam ThinkPad będzie doskonale znanym doświadczeniem dla każdego, kto miał do czynienia z tymi urządzeniami. Doskonała klawiatura, wysoka jakość wykonania, znakomity touchpad. Dochodzi do tego także ekran 4K ze wsparciem dla HDR Dolby Vision oraz wysoką luminancją, przekraczającą 600 nitów. Wszystko to powinno tworzyć wyborny zestaw, któremu nie będzie straszne żadne zadanie, nawet najbardziej wymagające.

Lenovo ThinkPad P15 2. generacji to jedna z mocniejszych, mobilnych stacji roboczych, dostępnych na rynku. Testowany wariant posiada procesor Intel Xeon W-11955M oraz kartę NVIDIA RTX A4000 Laptop GPU 110 W.

NVIDIA Studio to projekt, który wystartował wraz z targami Computex 2019 w Tajpej. Platforma NVIDIA Studio łączy w sobie karty graficzne RTX, oprogramowanie NVIDIA Studio zawierające wyspecjalizowane pakiety SDK oraz dedykowane sterowniki Studio. W ramach platformy przeprowadzone są rygorystyczne testy sprzętu i oprogramowania, z uwzględnieniem najważniejszych aplikacji do pracy twórczej. Cały projekt jest współtworzony z producentami notebooków, którzy przygotowują urządzenia spełniające wymagania platformy NVIDIA Studio. Laptopy bazują na układach graficznych GeForce RTX bądź Quadro RTX i są zgodne z dedykowanymi sterownikami NVIDIA Studio - ostatni pakiet to sterowniki o numerze 471.11. Warto również wspomnieć o tym, że sterowniki STUDIO nie są ograniczone wyłącznie dla kart Quadro RTX / RTX. Można bez problemu instalować je także na konsumenckich kartach GeForce RTX oraz układach GTX serii 16 (Turing) oraz GTX 10x0 (Pascal). W ten sposób karty również mogą otrzymać dodatkowe usprawnienia.

Od momentu wprowadzenia inicjatywy NVIDIA Studio, producenci zapowiedzieli już ponad sto różnych modeli notebooków, które spełniają wymagania platformy - od typowych, smukłych notebooków aż po pełnoprawne, mobilne stacje robocze. Podział na laptopy z konsumenckimi kartami GeForce RTX oraz profesjonalnymi układami Quadro RTX (Turing) / RTX AXXX (Ampere) jest mniej więcej równy. Obecne przykładowe karty graficznespełniające wymagania dla platformy Studio to m.in.: GeForce RTX 2060, GeForce RTX 2070 SUPER, GeForce RTX 3060 Laptop GPU, GeForce RTX 3070 Laptop GPU, GeForce RTX 3080 Laptop GPU, Quadro RTX 5000 (Max-Q) czy NVIDIA RTX A5000 Laptop GPU.