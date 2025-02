Lenovo ThinkBook Flip AI PC - Firma planuje premierę kolejnego nietypowego laptopa, tym razem z elastycznym ekranem OLED

Podczas targów CES 2025 w Las Vegas, firma Lenovo zaprezentowała notebooka ThinkBook Plus Rollable, który był pierwszym laptopem ze zwijanym ekranem OLED. Jego premiera sklepowa odbędzie się za kilka miesięcy, tymczasem okazuje się, że to nie jedyny nietypowy notebook, jaki Lenovo ma zamiar w tym roku zaprezentować. W sieci pojawiły się bowiem informacje na temat laptopa ThinkBook Flip, który będzie działał na trochę innej zasadzie. Nadal jednak w centrum będzie elastyczny ekran, wykonany w technologii OLED.

W sieci pojawiły się informacje, jakoby Lenovo przygotowywało się do prezentacji laptopa ThinkBook Flip AI PC ze zwijanym ekranem OLED.

Lenovo ThinkBook Flip AI PC (dokładnie tak ma nazywać się notebook według informatora Evana Blassa, za Liliputing) ma charakteryzować się obecnością składanego ekranu OLED. Przy pełnym rozłożeniu, wyświetlacz ma być dwa razy wyższy w porównaniu do klasycznej matrycy w notebooku. Na środku ekran może się złożyć, dzięki czemu istnieje możliwość przykładowo obrócenia górnej połowy w taki sposób, aby część wyświetlacza znajdowała się na zewnątrz. Zasadniczą różnicą względem takich urządzeń jak ASUS Zenbook DUO czy Lenovo Yoga Book 9i jest to, że tutaj mamy do czynienia z jednym, elastycznym ekranem OLED, zamiast z dwoma odrębnymi. Dodatkowo klawiatura jest integralną częścią laptopa, a nie osobnym akcesorium, jak w przypadku wymienionych wyżej modeli.

Sprzęt będzie mógł pracować w kilku różnych wariantach. Gdy jest całkowicie zamknięty, górna część ekranu jest ulokowana na zewnętrz, przez co sprzęt wygląda jak większa wersja tabletu. Przy zginaniu matrycy w środkowej części, dolna część OLED-a będzie umieszczona blisko klawiatury, natomiast druga połowa będzie po przeciwnej stronie. Jeśli rozłożymy w całości ekran, otrzymamy dodatkową przestrzeń roboczą. Niestety obecnie nie wiemy jaką pozostałą specyfikację będzie miał laptop. Według informatora, ThinkBook Flip AI PC zostanie zaprezentowany podczas targów MWC w Barcelonie, już na początku marca.

Źródło: Liliputing