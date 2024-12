Lenovo ThinkBook Transparent Display - na MWC pokazano koncept laptopa przyszłości z ekranem Micro LED

Na początku lutego pojawiły się doniesienia o planach Lenovo, które dotyczyły prezentacji prototypu notebooka z transparentnym ekranem. Sprzęt miałby zostać zaprezentowany na targach MWC w Barcelonie. Jako że wydarzenie to już się rozpoczęło, wcześniejsza plotka znalazła swoje pokrycie w rzeczywistości. Producent rzeczywiście zaprezentował koncept o nazwie Lenovo ThinkBook Transparent Display, który ma na celu pokazanie jak w przyszłości może wyglądać notebook, dopakowany nie tylko technologią, ale również solidną dawką AI.

Na targach MWC w Barcelonie, firma Lenovo po raz pierwszy zaprezentowała koncept laptopa z transparentnym ekranem. Poznaliśmy także pierwsze szczegóły, w tym rodzaj zastosowanej matrycy.

Choć jeszcze kilka tygodni temu sądziliśmy, że Lenovo w koncepcie transparentnego laptopa wykorzysta ekran OLED, w rzeczywistości pokuszono się o Micro LED. To bodaj pierwszy pokaz notebooka, w którym skorzystano właśnie z Micro LED (nie mylić z Mini LED). Micro LED opiera się na podobnych zasadach co OLED, a zatem nie wymaga osobnego systemu podświetlenia, bowiem to diody (w tym wypadku nieorganiczne, a nie organiczne jak w OLED-ach) same w sobie są źródłem światła. Nieorganiczne diody mogą również oferować wyższą jasność oraz większą trwałość w porównaniu do diod w OLED-ach.

Wyświetlacz Micro LED jest ukryty w tafli szkła (nie ma zatem aluminium, stopu magnezu czy plastiku jako część obudowy otaczającej ekran, jak w typowych laptopach), dzięki czemu osoba stojąca po drugiej stronie notebooka mogłaby zobaczyć, co na nim faktycznie robimy. Wykorzystanie transparentnego ekranu ma być w przyszłości połączone z AI (tutaj nazwane systemem Artificial Intelligence Generated Content - AIGC). Producent deklaruje, iż system ten ma pozwolić na interakcję z obiektami fizycznymi, a także na nakładanie informacji cyfrowych w celu tworzenia unikatowych treści generowanych przez użytkownika. Typowego palmrestu także tutaj nie ma, wszak klawiatura jest wirtualna i płynnie może się zmieniać w drugi ekran, np. do rysowania. System AI, wbudowany w taki sprzęt, ma pozwolić na zupełnie nowe sposoby interakcji z aplikacjami oraz ich wykorzystaniem w codziennym użytkowaniu. Choć projekt wydaje się być ciekawy z czysto technologicznego punktu widzenia, obecnie nie znamy nawet przybliżonego terminu, kiedy taki sprzęt miałby trafić do szerszego grona użytkowników.

Źródło: Lenovo