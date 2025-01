Lenovo Yoga Slim 9i oraz Lenovo ThinkBook Plus Rollable - Prezentacja innowacyjnych laptopów z targów CES 2025

Podczas targów CES w Las Vegas, firma Lenovo zaprezentowała nie tylko odświeżone notebooki do gier w postaci Legion Pro 7i, Legion Pro 5(i), Legion 7i oraz Legion 5(i), ale również nieco bardziej niestandardowe urządzenia, które jednak w najbliższych miesiącach trafią do sprzedaży. Pierwszy to Lenovo Yoga Book 9i (2025), drugim natomiast jest Lenovo ThinkBook Plus Rollable (6. gen). Intrygujące wrażenie robi zwłaszcza ten drugi, bowiem będzie to pierwszy sprzęt w normalnej sprzedaży ze zwijanym ekranem OLED.

Lenovo na targach CES 2025 zaprezentowało dwa bardzo ciekawe laptopy - Yoga Slim 9i z kamerą ukrytą pod ekranem oraz ThinkBook Plus Rollable z rozwijanym wyświetlaczem. Oprócz tego poznaliśmy szczegóły nowej wersji multimedialnego laptopa Lenovo IdeaPad Pro 5i-16 (Gen.10).

Lenovo ThinkBook Plus Rollable (6. gen) otrzymał bardzo nietypowy ekran. Jest to elastyczny panel OLED, który można zwijać oraz rozwijać za pomocą dedykowanego przycisku na klawiaturze. Gdy ekran jest częściowo zwinięty, jego przekątna wynosi 14 cali, a rozdzielczość - 2000 x 1600 pikseli. Po rozwinięciu parametry zwiększają się do odpowiednio 16,7" w przypadku przekątnej oraz 2000 x 2350 pikseli dla rozdzielczości. Ciekawostką jest fakt, że w momencie zwijania lub rozwijania, matryca wyświetla unikatowy wygaszacz, przedstawiający zwijanie lub rozwijanie ekranu. To rozwiązanie może być ciekawe dla osób, które chciałby w błyskawicznym czasie powiększyć obszar roboczy w pionie. Laptop pracuje pod kontrolą procesorów Intel Lunar Lake (Core Ultra 7 258V). Start sprzedaży planowany jest na sierpień tego roku, a cena rozpoczynać się będzie od 2799 euro.

Lenovo ThinkBook Plus Rollable Lenovo Yoga Slim 9i (2025) Lenovo IdeaPad Pro 5i-16 (Gen.10) Procesor Intel Core Ultra 7 258V

8C/8T, Lunar Lake Do Intel Core Ultra 9 285H 16C/16T, Arrow Lake-H Układ iGPU Intel ARC 140V

8 Xe-Core "Xe2" Do Intel ARC 140T

8 Xe-Core "Xe-LPG+" Osobny układ graficzny - - - Pamięć RAM 32 GB LPDDR5X-8533 (RAM jest częścią procesora) Do 32 GB LPDDR5X-8533 (RAM lutowany) Magazyn danych 1x M.2 SSD PCIe 4.0 x4 NVMe (do 1 TB) 1x M.2 2242 SSD PCIe 4.0 x4 NVMe

1x M.2 2242/2280 SSD PCIe 4.0 x4 NVMe Ekran Zwinięty: 14" 2000 x 1600 pikseli, 5:4

Rozwinięty: 16,7" 2000 x 2350 pikseli, 8:9

OLED, 400 nitów

100% DCI-P3 14" 3840 x 2400 pikseli

PureSight Pro OLED 16:10

750 nitów, 120 Hz

100%: sRGB, DCI-P3, Adobe RGB

VESA DisplayHDR True Black 600

HDR Dolby Vision 16" 2880 x 1800 pikseli

OLED 16:10

120 Hz, do 1100 nitów

VRR w zakresie od 30 do 120 Hz

100% DCI-P3

VESA DisplayHDR True Black 600 Porty 2x Thunderbolt 4

1x Audio-jack 3.5 mm 2x Thunderbolt 4 2x Thunderbolt 4

2x USB 3.2 typu A Gen.1

1x HDMI 2.1

1x Czytnik kart SD

1x Audio-jack 3.5 mm Łączność Intel Wi-Fi 7 + Bluetooth 5.4 Intel Wi-Fi 7 + Bluetooth 5.4 Intel Wi-Fi 7 + Bluetooth 5.4 Kamera Full HD z Windows Hello Kamera 32 MP ukryta pod ekranem Full HD z Windows Hello Audio 2 głośniki Harman Kardon po 2 W każdy i z obsługą Dolby Atmos 4 głośniki po 2 W każdy i z obsługą Dolby Atmos 2 głośniki po 2 W każdy i z obsługą Dolby Atmos Akumulator 66 Wh 75 Wh 84 Wh Zasilacz 65 W z USB-C 65 W z USB-C 100 W z USB-C Wymiary 330 x 230 x 19,9 mm 312,9 x 203,5 x 14,5 mm 356,8 x 251 x 16,5 mm Waga 1,69 kg 1,25 kg 1,72 kg System Windows 11 Home / Pro Windows 11 Windows 11 Cena i dostępność Od 2799 euro

Sierpień 2025 Od 2199 euro

Luty 2025 Od 1199 euro

Styczeń 2025

Drugim nietypowym laptopem jest Lenovo Yoga Slim 9i (2025), który z kolei oferuje kamerę 32 MP, umieszczoną pod ekranem. Gdy jej nie potrzebujemy, zwyczajnie jej nie widać. To z kolei pozwoliło uzyskać rekordowy stosunek body-to-screen ratio, wynoszący 98%. To co jednak wydaje się w tym wypadku najciekawszym rozwiązaniem, może finalnie okazać się piętą achillesową ultrabooka. Jak wskazuje bowiem Dave2D w swoim filmie, jakość obrazu z kamery jest bardzo rozczarowująca, a problemem zdaje się być nadmierne zwiększenie liczby megapikseli, co powoduje że wyświetlacz przepuszcza zdecydowanie za mało światła do aparatu. Dla kogoś, kto jednak nie zamierza w ogóle korzystać z kamery, wygląd takiego laptopa może się naprawdę podobać. Sam ekran to z kolei 14-calowy panel OLED o rozdzielczości 3840 x 2400 pikseli, o jasności 750 nitów i z odświeżaniem 120 Hz. Ponownie sprzęt operuje na procesorach Intel Lunar Lake, do Core Ultra 7 258V włącznie. Lenovo Yoga Slim 9i (2025) trafi do sprzedaży pod koniec lutego, a ceny startują od 2199 euro.

Na tle omówionych wyżej laptopów, notebook Lenovo IdeaPad Pro 5i-16 Gen.10 wydaje się nudnym wręcz urządzeniem. Nowa generacja popularnego laptopa multimedialnego została tym razem wyposażona w procesory Intel Arrow Lake-H, do układu Core Ultra 9 285H włącznie. Tym razem otrzymamy także 16-calowy ekran OLED 2880 x 1800 pikseli z aktywnym VRR w zakresie od 30 do 120 Hz. Jasność sięga 1100 nitów maksymalnie, a pokrycie barw w przestrzeni DCI-P3 wynosi 100%. Laptop oferuje do 32 GB RAM LPDDR5-8533 (niestety tylko lutowany), kamerę Full HD oraz dość pojemny akumulator 84 Wh. Lenovo promuje notebooka jako sprzęt do wymagających aplikacji, gdzie potrzebujemy wydajnego procesora, ale bez konieczności doposażania się w osobne układy graficzne. Laptop, podobnie jak poprzednik, wykonany jest niemal w całości z aluminium. Premiera odbędzie się jeszcze w styczniu, a ceny będą rozpoczynały się od 1199 euro.

Lenovo ThinkBook Plus Rollable - Zdjęcia

Lenovo Yoga Slim 9i (2025) - Zdjęcia

Lenovo IdeaPad Pro 5i-16 Gen.10 - Zdjęcia

Źródło: Lenovo