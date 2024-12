Lenovo ThinkPad X9 szykowany jest jako nowy ultrabook, pozbawiony jednak najbardziej ikonicznej cechy marki

Na targach CES 2025 w Las Vegas zobaczymy sporo nowych laptopów, zarówno tych do gier i do pracy, jak również ultrabooków. Swoją obecność w USA potwierdziła chociażby firma Lenovo, a informacje o kolejnych modelach laptopów co kilka dni przedostają się do sieci. Wiemy już chociażby o ciekawie zapowiadającym się ultrabooku z rodziny Lenovo Yoga, który otrzyma procesory Intel Lunar Lake oraz kamerę internetową ukrytą całkowicie pod ekranem. Nowości pojawią się także w serii ThinkPad, choć tutaj nie wszyscy będą raczej zadowoleni z pewnych zmian w konstrukcji. Co dokładnie ulegnie zmianie?

W sieci pojawiły się pierwsze informacje o ultrabooku Lenovo ThinkPad X9 w rozmiarach 14" oraz 15". Nowa seria ma zostać pozbawiona najbardziej ikonicznej cechy marki ThinkPad - charakterystycznego trackpointa.

Użytkownik portalu X o pseudonimie WalkingCat opublikował kilka zdjęć nowego laptopa Lenovo ThinkPad X9, który będzie dostępny w rozmiarach 14-calowym oraz 15-calowym, zostanie pozbawiony jednej z najbardziej charakterystycznych cech ThinkPadów, czyli TrackPointa. Sam touchpad będzie wyglądał jak w wielu innych laptopach, zniknie także przycisk, normalnie montowany pomiędzy klawiszami G,H oraz B. Na udostępnionych zdjęciach, sprzęt nie prezentuje się już tak unikalnie jak dotychczasowe ThinkPady.

Jest natomiast bardzo smukły, choć grubość będzie większa w tych częściach ultrabooka, w których zamontowano porty typu USB-A, USB-C, HDMI (a przynajmniej tak można wywnioskować z pierwszego zdjęcia u góry, gdzie HDMI prawdopodobnie umieszczono z lewej strony) czy gniazdo Audio-jack 3.5 mm. Nie znajdziemy tutaj natomiast takich złączy jak Ethernet RJ-45. Notebooki mają posiadać procesory Intel Core Ultra najnowszej generacji, jednak w tym wypadku źródło nie doprecyzowało czy chodzi o Intel Lunar Lake (Core Ultra 200V), Arrow Lake-H (Core Ultra 200H) czy Arrow Lake-U (Core Ultra 200U). Ze względu na to jak bardzo smukły będzie to ultrabook, sami spodziewamy się raczej modeli Lunar Lake.

