Lenovo chwali się możliwościami energooszczędnych procesorów Intel Lunar Lake w laptopie Yoga Slim 7i Aura Edition

Już w przyszłym tygodniu do sprzedaży trafią pierwsze laptopy z procesorami Intel Core Ultra 200V z generacji Lunar Lake. Układy te od początku są promowane jako najbardziej energooszczędne jednostki x86 w historii firmy. Swoje propozycje laptopów na targach IFA w Berlinie pokazały firmy takie jak ASUS, Acer, MSI czy Lenovo. To właśnie o przedstawicielu tego ostatniego producenta porozmawiamy, ponieważ Lenovo już teraz chwali się możliwościami ultrabooka Yoga Slim 7i Aura Edition z układem Intel Core Ultra 7 258V.

Lenovo opublikowało próbkę możliwości laptopa Yoga Slim 7i Aura Edition w kontekście czasu pracy na zasilaniu akumulatorowym. Nowy notebook z procesorami Intel Lunar Lake w teście odtwarzania zapętlonego materiału wideo ma wytrzymywać odczuwalnie dłużej niż laptopy Apple MacBook z układami Apple M2 oraz Apple M3.

Lenovo pochwaliło się czasem pracy na zasilaniu akumulatorowym w laptopie Yoga Slim 7i Aura Edition, wyposażonym w procesor Intel Core Ultra 7 258V z generacji Lunar Lake. To 8-rdzeniowy i 8-wątkowy układ posiadający także 32 GB RAM-u LPDDR5X-8533 oraz zintegrowany układ graficzny Intel ARC 140V (architektura Xe2). Do porównania wykorzystano również dwa laptopy Apple MacBook - jeden z układem Apple M2 i 8 GB RAM, a drugi z procesorem Apple M3 i 24 GB RAM. W obu przypadkach system to macOS Sonoma. Wykorzystany do porównania materiał to film wideo zakodowany z użyciem kodeka H.264 i w rozdzielczości Full HD (24 FPS). Laptopy były odpięte od sieci internetowej, a jasność ekranu wynosiła 150 nitów.

Zdecydowanie najlepiej poradził sobie model Lenovo Yoga Slim 7i Aura Edition, który odtwarzał zapętlone wideo przez blisko dobę (do pełnych 24 godzin zabrakło raptem 6 minut). Dla porównania Apple MacBook z procesorem M2 uzyskał 18 godzin i 19 minut, natomiast MacBook z nowszym układem Apple M3 wytrzymał 18 godzin i 32 minuty. Nie tylko Lenovo zapowiada bardzo długie osiągi na akumulatorach w przypadku laptopów z procesorami Intel Lunar Lake. U Acera przykładowo niektóre modele sięgają nawet 29 godzin. ASUS deklaruje od 26 do 28 godzin w zależności od modelu, a Dell wraz z nowym wariantem XPS 13 także ma zaoferować przynajmniej 26 godzin z dala od gniazdka sieciowego.

Źródło: Lenovo, WCCFTech