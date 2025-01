ASUS Zenbook A14, Zenbook 14, Vivobook S 16 - Nowe laptopy z Intel Core Ultra, AMD Ryzen oraz Qualcomm Snapdragon X

W trakcie tegorocznych targów CES w Las Vegas, firma ASUS zaprezentowała szereg nowych oraz odświeżonych laptopów. Kilka dni temu omawialiśmy wszystkie nowości z zakresu modeli do gier oraz bardziej wymagającej pracy. Mowa tutaj o seriach ROG Strix SCAR, ROG Strix G, ROG Zephyrus, ROG Flow Z13 oraz TUF Gaming. Teraz jeszcze na chwilę chcielibyśmy skupić się na zwykłych notebookach oraz ultrabookach. Wśród nowości warto wymienić m.in. nowego Zenbooka A14, który będzie prawdopodobnie najlżejszym Zenbookiem w historii.

ASUS zaprezentował odświeżone laptopy Zenbook oraz Vivobook, a także kompletnie nowy model Zenbook A14 - ten ostatni to pierwszy ultrabook z linii Zenbook z procesorami Qualcomm Snapdragon X.

ASUS Zenbook A14 będzie najnowszą propozycją dla osób, które poszukują wyjątkowo mobilnego rozwiązania. Ultrabook będzie ważył mniej niż kilogram i wygląda na to, że producent chce, aby nowość była porównywana do Apple MacBook Air. Laptop będzie wyposażony w procesor Qualcomm Snapdragon X Elite (X1E-78-100) z Qualcomm Adreno X1 oraz Qualcomm Hexagon NPU o wydajności do 45 TOPS. Urządzenie otrzyma również 32 GB RAM oraz SSD o pojemności 1 TB. Możemy także liczyć na ekran OLED o przekątnej 14 cali oraz rozdzielczości 1920 x 1200 pikseli. Producent ponadto deklaruje blisko 20 godzin pracy z dala od gniazdka sieciowego. Cena laptopa wynosi 6199 złotych, jednak na razie nie wiemy kiedy dokładnie ultrabooki pojawi się w sprzedaży w Polsce.

ASUS Zenbook A14 (UX3407) ASUS Zenbook 14 (UX3405CA) ASUS Zenbook 14 (UM3406KA) Procesor Qualcomm Snapdragon X Elite (X1E-78-100)

(12C/12T), do 3,4 GHz Intel Core Ultra 5 225H (14C/14T): 4 P-Core + 8 E-Core + 2 LP E-Core

P-Core: 1,7-4,9 GHz

E-Core: 1,3-4,3 GHz

LP E-Core: 0,7-2,5 GHz



Intel Core Ultra 9 285H

(16C/16T): 6 P-Core + 8 E-Core + 2 LP E-Core

P-Core: 2,9-5,4 GHz

E-Core: 2,7-4,5 GHz

LP E-Core: 1,0-2,5 GHz



Arrow Lake-H AMD Ryzen AI 5 340 (6C/12T) 3 Zen 5 + 3 Zen 5c

2,0 - 4,8 GHz



AMD Ryzen AI 7 350 (8C/16T) 4 Zen 5 + 4 Zen 5c

2,0 - 5,0 GHz



APU Krackan Point Układ iGPU Qualcomm Adreno X Intel ARC 130T (Core Ultra 5) - 7 Xe-Core "Xe-LPG+"

Intel ARC 140T (Core Ultra 9) - 8 Xe-Core "Xe-LPG+" AMD Radeon 840M (4 CU RDNA 3.5) - Ryzen AI 5

AMD Radeon 860M (8 CU RDNA 3.5) -Ryzen AI 7 Osobny układ graficzny - - - Pamięć RAM 32 GB LPDDR5X-8448

RAM lutowany

Dual Channel Do 32 GB LPDDR5X-8400

RAM lutowany

Dual Channel Do 32 GB LPDDR5X-8000

RAM lutowany

Dual Channel Magazyn danych 1x M.2 SSD PCIe 4.0 x4 NVMe (do 1 TB) 1x M.2 SSD PCIe 4.0 x4 NVMe (512 GB lub 1 TB) Ekran 14" 1920 x 1200 pikseli

OLED 16:10

Do 600 nitów, 60 Hz

100% DCI-P3

VESA DisplayHDR True Black 600 14" 2880 x 1800 pikseli

OLED 16:10

Do 500 nitów, 120 Hz

100% DCI-P3

VESA DisplayHDR True Black 500 14" 2880 x 1800 pikseli

OLED 16:10

Do 600 nitów, 120 Hz

100% DCI-P3

VESA DisplayHDR True Black 600



14" 1920 x 1200 pikseli

OLED 16:10

Do 600 nitów, 60 Hz

100% DCI-P3

VESA DisplayHDR True Black 600 Porty 2x USB 4 typu C (DP 1.4 / PD 3.0)

1x USB 3.2 typu A Gen.2

1x HDMI 2.1 TMDS

1x Audio-jack 3.5 mm 2x Thunderbolt 4 (DP / PD 3.0)

1x USB 3.2 typu A Gen.1

1x HDMI 2.1 TMDS

1x Audio-jack 3.5 mm 1x USB 4 typu C (DP 1.4 / PD 3.0)

1x USB 3.2 typu C Gen.2 (DP 1/4 / PD 3.0)

1x USB 3.2 typu A Gen.1

1x HDMI 2.1 TMDS

1x Audio-jack 3.5 mm Łączność Wi-Fi 7 + Bluetooth 5.4 Audio 2 głośniki stereo

Wsparcie dla Dolby Atmos Kamera Full HD + Windows Hello Akumulator Litowo-jonowy, 70 Wh Litowo-jonowy, 75 Wh Wymiary 310,7 x 213,9 x 15,9 mm 312,4 x 220 x 14,9 mm Waga 0,98 kg 1,28 kg 1,20 kg System Windows 11 Home / Pro Windows 11 Home / Pro Windows 11 Home / Pro Cena 6199 złotych Od 5499 złotych Brak informacji

Odświeżone zostaną natomiast ultrabooki ASUS Zenbook 14 (UX3405CA) oraz Zenbook 14 (UM3406KA). Pierwszy z nich będzie wyposażony teraz w procesory Intel Arrow Lake-H w postaci Core Ultra 5 225H lub Core Ultra 9 285H. Drugi wariant będzie z kolei operował na procesorach AMD Krackan Point: Ryzen AI 5 340 oraz Ryzen AI 7 350. W obu przypadkach otrzymamy do 32 GB RAM LPDDR5X oraz nośniki SSD PCIe 4.0 x4 NVMe o pojemności 512 GB lub 1 TB. ASUS Zenbook 14 na Intel Arrow Lake otrzyma jeden ekran do wyboru - będzie to wyświetlacz OLED o rozdzielczości 2880 x 1800 pikseli. Modele na AMD będą miały dwa ekrany w specyfikacji: OLED 3K (2880 x 1800 pikseli) lub OLED Full HD+ (1920 x 1200 pikseli). Cena wersji z Intelem rozpoczyna się od 5499 złotych, z kolei modele na AMD będą miały podane ceny w późniejszym czasie.

ASUS Zenbook Duo (UX8406CA) Procesor Intel Core Ultra 7 255H (16C/16T): 6 P-Core + 8 E-Core + 2 LP E-Core

P-Core: 2,0-5,1 GHz

E-Core: 1,5-4,4 GHz

LP E-Core: 0,7-2,5 GHz



Intel Core Ultra 9 285H

(16C/16T): 6 P-Core + 8 E-Core + 2 LP E-Core

P-Core: 2,9-5,4 GHz

E-Core: 2,7-4,5 GHz

LP E-Core: 1,0-2,5 GHz



Arrow Lake-H Układ iGPU Intel ARC 140T - 8 Xe-Core "Xe-LPG+" Osobny układ graficzny - Pamięć RAM 32 GB LPDDR5X-8400

RAM lutowany

Dual Channel Magazyn danych 1x M.2 SSD PCIe 4.0 x4 NVMe (512 GB lub 1 TB) Ekran 2 ekrany 14" 2880 x 1800 pikseli

OLED 16:10

Do 500 nitów, 120 Hz

100% DCI-P3

VESA DisplayHDR True Black 500 Porty 2x Thunderbolt 4 (DP / PD 3.0)

1x USB 3.2 typu A Gen.1

1x HDMI 2.1 TMDS

1x Audio-jack 3.5 mm Łączność Wi-Fi 7 + Bluetooth 5.4 Audio 2 głośniki stereo

Wsparcie dla Dolby Atmos Kamera Full HD + Windows Hello Akumulator Litowo-jonowy, 75 Wh Wymiary 313,5 x 217,9 x 19,9 mm Waga 1,65 kg System Windows 11 Pro Cena 9999 zł - Core Ultra 7 255H / 32 GB / 1 TB / W11 Pro

12999 zł - Core Ultra 9 285H / 32 GB / 1 TB / W11 Pro

Odświeżenia doczekał się również dwuekranowy ultrabook ASUS Zenbook Duo (UX8406CA). Nowa wersja także będzie bazować na procesorach Intel Arrow Lake-H w postaci Core Ultra 7 255H lub Core Ultra 9 285H. Do dyspozycji ponownie będziemy mieli dwa ekrany OLED, każdy o proporcjach 16:10, przekątnej 14 cali oraz rozdzielczości 2880 x 1800 pikseli. W przypadku portów możemy liczyć na zestaw składający się z dwóch złączy Thunderbolt 4, jednego USB 3.2 typu A Gen.1, HDMI 2.1 TMDS (4K 60 Hz) oraz gniazda Audio-jack 3.5 mm. Wersja z Intel Core Ultra 7 255H, 32 GB RAM, 1 TB SSD i Windows 11 Pro będzie kosztować 9999 złotych. Wariant z Intel Core Ultra 9 285H to z kolei koszt rzędu 12999 złotych.

ASUS Vivobook 14 (X1407QA) ASUS Vivobook 16 (X1607QA) Procesor Qualcomm Snapdragon X X1-26-100

8C/8T, ~3,0 GHz Układ iGPU Qualcomm Adreno X Osobny układ graficzny - - Pamięć RAM 16 GB LPDDR5X-8448

RAM lutowany

Dual Channel Magazyn danych 1x M.2 SSD PCIe 4.0 x4 NVMe (512 GB) Ekran 14" 1920 x 1200 pikseli

IPS 16:10

300 nitów, 60 Hz

~60% sRGB 16" 1920 x 1200 pikseli

IPS 16:10

300 nitów, 60 Hz

~60% sRGB Porty 2x USB 4 typu C (DP 1.4 / PD 3.0)

2x USB 3.2 typu A Gen.2

1x HDMI 2.1 TMDS

1x Audio-jack 3.5 mm Łączność Wi-Fi 6E + Bluetooth 5.3 Audio 2 głośniki stereo Kamera Full HD + Windows Hello Akumulator Litowo-jonowy, 50 Wh Wymiary 315,2 x 223,4 x 19,9 mm 357 x 250,6 x 19,9 mm Waga 1,49 kg 1,88 kg System Windows 11 Home Windows 11 Home Cena Brak informacji Brak informacji

W najbliższym czasie do sprzedaży trafią również tańsze laptopy ASUS Vivobook 14 (X1407QA) oraz Vivobook 16 (X1607QA), oba wyposażone w najtańszy wariant Qualcomm Snapdragon X (X1-26-100) z 8 rdzeniami i taktowaniem do 3 GHz. Notebooki zaoferują 16 GB RAM LPDDR5X-8448 (Dual Channel, RAM lutowany) oraz fabrycznie zamontowane SSD PCIe 4.0 x4 NVMe o pojemności 512 GB. Cięcia widać jednak w temacie ekranów. Pomijając przekątną, parametry wyświetlaczy będą takie same. Są to matryce IPS o rozdzielczości 1920 x 1200 pikseli (16:10), z odświeżaniem 60 Hz, jasnością 300 nitów oraz około 60% pokryciem przestrzeni barw sRGB. Polskie ceny notebooków nie zostały jeszcze zaprezentowane.

ASUS Zenbook A14 - Zdjęcia

ASUS Zenbook 14 - Zdjęcia

ASUS Zenbook Duo - Zdjęcia

ASUS Vivobook 14 (Snapdragon) - Zdjęcia

ASUS Vivobook 16 (Snapdragon) - Zdjęcia

Źródło: ASUS