AMD Ryzen AI 7 350 oraz Ryzen AI 5 340 - Oficjalna zapowiedź procesorów Krackan Point dla tańszych laptopów

Latem ubiegłego roku, firma AMD zaprezentowała nową generację procesorów APU Strix Point, przygotowaną z myślą o laptopach. Układy te jako pierwsze wykorzystały nowe nazewnictwo - Ryzen AI 300, jednocześnie ograniczając się wyłącznie do trzech jednostek: Ryzen AI 9 HX 375, Ryzen AI 9 HX 370 oraz Ryzen AI 9 365. Koniec końców okazało się, że Strix Point - jako ta wyżej pozycjonowana seria - nie będzie oferować innych procesorów. Na ich debiut czekaliśmy aż do konferencji na CES 2025. Nowe jednostki trafią jednak na rynek pod de facto inną serią - Krackan Point, choć konstrukcyjnie będą to bardzo zbliżone układy.

AMD Ryzen AI 7 350 oraz Ryzen AI 5 340 to procesory z serii APU Krackan Point, jednocześnie jednak dzieląc nazewnictwo z wyżej pozycjonowaną serią Strix Point. Nowe procesory trafią do laptopów w Q1 2025 roku.

Procesory AMD Krackan Point przygotowane zostały z myślą o tańszych notebookach, które jednocześnie również mogą liczyć na certyfikat Copilot+ PC. Choć układy AMD Ryzen AI 7 350 oraz Ryzen AI 5 340 posiadają obciętą liczbę rdzeni oraz słabsze iGPU, to jednocześnie każdy z procesorów z serii Ryzen AI 300 oferuje dokładnie takie same parametry dla jednostki NPU (XDNA 2) - maksymalna moc sięga zatem 50 TOPS. AMD Ryzen AI 7 350 oferuje 8 rdzeni i 16 wątków w konfiguracji cztery rdzenie Zen 5 oraz cztery rdzenie Zen 5c. Zegary wynoszą odpowiednio 2,0 GHz bazowo oraz 5,0 GHz w trybie Turbo. Układ graficzny to AMD Radeon 860M, aczkolwiek producent nie zdradził przed premierą nam tak naprawdę nic - ani liczby bloków CU ani taktowania. Na te informacje trzeba poczekać do końca konferencji, po której pełna specyfikacja układów Krackan Point zapewne trafi na stronę AMD.

AMD Ryzen AI 9 HX 370 AMD Ryzen AI 9 365 AMD Ryzen AI 7 350 AMD Ryzen AI 5 340 Seria Strix Point Strix Point Krackan Point Krackan Point Architektura Zen 5(c) + RDNA 3.5 + XDNA 2 Zen 5(c) + RDNA 3.5 + XDNA 2 Zen 5(c) + RDNA 3.5 + XDNA 2 Zen 5(c) + RDNA 3.5 + XDNA 2 Litografia TSMC N4 TSMC N4 TSMC N4 TSMC N4 Liczba rdzeni 12C/24T 10C/20T 8C/16T 6C/12T Konfiguracja 4x Zen 5 + 8x Zen 5c 4x Zen 5 + 6x Zen 5c 4x Zen 5 + 4x Zen 5c 3x Zen 5 + 3x Zen 5c Zegar bazowy 2,0 GHz 2,0 GHz 2,0 GHz 2,0 GHz Zegar Turbo 5,1 GHz 5,0 GHz 5,0 GHz 4,8 GHz Cache L2 12 MB 10 MB 8 MB 6 MB Cache L3 24 MB 24 MB 16 MB 16 MB Cache L2 + L3 36 MB 34 MB 24 MB 22 MB Układ graficzny AMD Radeon 890M AMD Radeon 880M AMD Radeon 860M ? Kontroler RAM DDR5-5600

LPDDR5X-7500 DDR5-5600

LPDDR5X-7500 DDR5-5600

LPDDR5X-7500 DDR5-5600

LPDDR5X-7500 NPU 50 TOPS 50 TOPS 50 TOPS 50 TOPS cTDP 15 - 54 W 15 - 54 W 15 - 54 W 15 - 54 W

Jeszcze niżej pozycjonowanym procesorem z serii będzie AMD Ryzen AI 5 340 z sześcioma rdzeniami oraz dwunastoma wątkami (w konfiguracji 3+3). W tym wypadku zegary wynoszą odpowiednio 2,0 GHz oraz 4,8 GHz. Procesory AMD Ryzen AI 7 350 oraz Ryzen AI 5 340, w przeciwieństwie do układów Strix Point, mają nieco bardziej obcięty cache L3, wynoszący 16 MB zamiast 24 MB. Kontroler pamięci pozostaje natomiast taki sam. Współczynnik TDP może być konfigurowalny w zakresie od 15 do 54 W. Pierwsze laptopy z procesorami Krackan Point trafią do sprzedaży w pierwszym kwartale tego roku, aczkolwiek sam producent przed premierą nie zdradził żadnych szczegółów o konkretnych urządzeniach. To, czym natomiast AMD się chwali, to ogólną wydajnością. Ta ma być wyższa od procesorów Intel Lunar Lake, na czele z Core Ultra 9 288V. Laptopy z układami Krackan Point ponadto mają się charakteryzować długim czasem pracy na zasilaniu akumulatorowym, sięgającym 24 godzin.

Źródło: AMD, PurePC