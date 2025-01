Lenovo Legion oraz LOQ - zaprezentowano nowe notebooki dla graczy. Na pokładzie wydajne podzespoły i specjalne chipy AI

Powoli zbliżamy się do rozpoczęcia targów elektroniki CES 2024, więc kolejni producenci zapowiadają swoje nowe urządzenia, które będą na nich zaprezentowane. Sporo nowości wprowadzi firma Lenovo, która przedstawiła wiele modeli notebooków dla graczy z serii Legion, a także LOQ. W ich skład wchodzą te dla bardziej wymagających użytkowników, jak i te skierowane do osób, które nie oczekują rozgrywki na najwyższym możliwym poziomie. Każdy znajdzie więc coś dla siebie.

Firma Lenovo zaprezentowała nowe notebooki z rodziny Legion oraz LOQ. Niektóre z nich będą pierwszymi sprzętami, które wyposażono w klawisz Microsoft Copilot. Wszystkie modele skorzystają dodatkowo ze specjalnych układów AI, które pomogą w osiągnięciu lepszej wydajności.

Najciekawszym modelem spośród nowych gamingowych laptopów jest flagowy Lenovo Legion 9i. Będzie mógł on skorzystać z dodatkowego chipu AI LA3-P, który dostosuje wydajność CPU i GPU do tego, co właśnie dzieje się na wyświetlaczu (Scenario Detection). Na dodatek dzięki niemu możliwa jest synchronizacja podświetlenia RGB klawiatury z dźwiękami (Lighting Audio Sync) lub treściami wyświetlanymi na ekranie (Legion Aurora Sync). Otrzymujemy również dostęp do lepszego zarządzania pracą wentylatorów, a także poborem mocy (Lenovo Vantage). Jeśli chodzi o podzespoły, to mamy do czynienia z istnie "topową" specyfikacją, o czym możemy się przekonać, spoglądając na tabelę poniżej. Warto wspomnieć choćby o 16-calowym ekranie z podświetleniem Mini LED oraz 165-hercowym odświeżaniem, który wyróżnia się rozdzielczością 3200 x 2000 pikseli. Za wydajność odpowie procesor z serii Raptor Lake-HX Refresh, którego dopełni układ graficzny NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU z 16 GB pamięci VRAM. Pozostałe modele to także bardzo przyzwoite konfiguracje, z których Lenovo Legion Slim 5 skorzysta z nowej serii układów od AMD - Hawk Point. Każdy model Lenovo Legion 7i ma dodatkowy klawisz Microsoft Copilot, który został właśnie wprowadzony przez Giganta z Redmond.

Lenovo Legion 9i Lenovo Legion 7i

(16", 9) Lenovo Legion 5i

(16", 9) Lenovo Legion Slim 5 (16", 9) Lenovo Legion Pro 7i Lenovo Legion Pro 5i Procesor Do Intel Core i9-14900HX (Raptor Lake-HX Refresh) AMD Ryzen 8040 Series (Hawk Point) Intel Core i9-14900HX (Raptor Lake-HX Refresh) Zintegrowany układ Intel UHD Graphics 770 Do Radeon 780M Intel UHD Graphics 770 Dedykowany układ Do NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 16 GB GDDR6 (175 W) Do NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU 8 GB GDDR6 NVIDIA GeForce RTX 4050/4060/4070 Laptop GPU Do NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 16 GB GDDR6 (175 W) Do NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU 8 GB GDDR6 (140 W) AI Chip LA3-P LA3 LA1 LA2-Q + LA1 LA1 Pamięć RAM Do 64 GB DDR5 (5600 MHz) Do 32 GB DDR5 (5600 MHz) Magazyn danych Do 2 TB M.2 2280 PCIe Gen.4 SSD Do 1 TB M.2 2280 PCIe Gen.4 SSD Do 2 TB PCIe Gen.4 SSD Ekran Do 16" 3200 x 2000 px (16:10) 16" IPS 3200 x 2000 px (16:10)

lub

16" IPS 2560 x 1600 px (16:10) Do 16" IPS 2560 x 1600 px (16:10) Podświetlenie Mini LED LED Luminancja Do 1200 nitów Do 430 nitów

lub

Do 500 nitów Do 500 nitów Pokrycie przestrzeni barw DCI-P3 - 100%

lub

sRGB - 100% sRGB - 100% Adobe RGB - 100% Odświeżanie 165 Hz 165 Hz

lub

240 Hz 240 Hz Czas reakcji 3 ms 3 ms

lub

3 / 5 ms 3 / 5 ms 3 ms Technika synchronizacji obrazu NVIDIA G-SYNC, AMD FreeSync NVIDIA G-SYNC Złącza 1 x USB 3.2 Gen1 typu C

2 x USB 3.2 Gen1 typu A

2 x Thunderbolt 4 (PD 140 W, DP 1.4)

1 x HDMI 2.1

1 x RJ-45

1 x Audio-Jack 3,5 mm

1 x Czytnik kart SD (3.0) 4 x USB 3.2 Gen2 typu A

1 x USB 3.2 Gen1 typu A

1 x USB 3.2 Gen 2 typu C (PD 140 W, DP Alt Mode)

1 x Thunderbolt 4 (PD 140 W, Dp 1.4)

1 x Audio-Jack 3,5 mm

1 x HDMI 2.1

1 x Czytnik kart SD (4w1) 2 x USB 3.2 Gen2 typu C (PD 140 W, DP Alt Mode)

1 x Audio-Jack 3,5 mm

2 x USB 3.2 Gen 1 typu A

1 x HDMI 2.1

1 x RJ-45

1 x Czytnik kart microSD (3w1) 2 x USB 3.2 Gen2 typu C (PD 140 W, DP Alt Mode)

1 x Audio-Jack 3,5 mm

2 x USB 3.2 Gen 1 typu A

1 x HDMI 2.1

1 x RJ-45

1 x Czytnik kart SD (4w1) 1 x Thunderbolt 4

3 x USB 3.2 Gen 1 typu A

1 x USB 3.2 Gen 2 typu C ( DP Alt Mode, 140 W)

1 x HDMI 2.1

1 x RJ-45

1 x Audio-Jack 3,5 mm 2 x USB 3.2 Gen 2 typu C (DP Alt Mode, 140 W)

2 x USB 3.2 Gen 1 typu A

1 x HDMI 2.1

1 x RJ-45

1 x Audio-Jack 3,5 mm Łączność Do Wi-Fi 7

Od Bluetooth 5.1 Wi-Fi 6E

Od Bluetooth 5.1 Do Wi-Fi 6E Głośniki 2 x 2 W Harman Super Linear 2 x 2 W Nahimic Audio 2 x 2 W Harman Super Linear 2 x 2 W Nahimic Audio Akumulator Do 99,99 Wh Do 80 Wh Do 99,99 Wh 80 Wh Moc zasilacza 330 W Do 230 W Do 330 W Do 300 W Kamera internetowa 1080p, E-Shutter Wymiary 357,7 x 277,7 x 18,99 mm 357,7 x 262,5 x 17,6 - 19,8 mm 359,7 x 262,3 x 19,7 - 25,2 mm 260,3 x 19,7 x 21,9 - 25,2 mm 363,4 x 262,4 x 22,5 - 26,2 mm 363,6 x 260,6 x 22,7 - 27,3 mm Waga 2,56 kg 2,28 kg 2,3 kg 2,1 / 2,3 kg 2,8 kg 2,5 kg System Microsoft Windows 11 Dostępność Luty 2024 Styczeń 2024 Marzec 2024 Luty 2024 Cena 4299 euro 1999 euro 1399 euro 1499 euro 3099 euro 1599 euro

W przypadku notebooków dla graczy z rodziny LOQ także możemy liczyć na układy AI, które pozwolą na kontrolowanie parametrów wentylatorów oraz ogólnej wydajności. Konstrukcyjnie modele są praktycznie takie same, natomiast wyróżniają je zastosowane podzespoły. Do wyboru mamy zarówno procesory Intela z serii Raptor Lake-HX Refresh oraz Alder Lake-HX, jak i układy od AMD z rodziny Hawk Point. Co do samych układów graficznych, to konfiguracje obejmują jednostki NVIDIA GeForce RTX aż do modelu 4060, a także Intel Arc A530M. Warto również zwrócić uwagę na matryce IPS, które charakteryzują się wysoką rozdzielczością 2560 x 1440 pikseli, 165-hercowym odświeżaniem oraz niskim czasem reakcji (5 ms). Wszystkie warianty będą dostępne na rynku już w połowie stycznia 2024 roku.

Lenovo LOQ 15IRX9 Lenovo LOQ 15IAX9I Lenovo LOQ 15IAX9 Lenovo LOQ 15AHP9 Procesor Do Intel Core i7-14700HX (Raptor Lake-HX Refresh) Do Intel Core i5-12450HX (Alder Lake-HX) Do AMD Ryzen 7 8845HS (Hawk Point) Zintegrowany układ Intel UHD Graphics 770 Intel UHD Graphics 710 (16 EU) AMD Radeon 780M (12 CU) Dedykowany układ Do NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU 8 GB GDDR6 (115 W) Do Intel Arc A530M 4G GDDR6 (95 W) Do NVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop GPU 6 GB GDDR6 (105 W) NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU 8GB GDDR6 (115W) AI Chip LA1 Pamięć RAM Do 16 GB DDR5 (5600 MHz) Do 16 GB DDR5 (4800 MHz) Do 16 GB DDR5 (5600 MHz) Magazyn danych Do 1 TB M.2 2242 PCIe SSD

2 x PCIe Gen.4 SSD Ekran Do 15,6" IPS 2560 x 1440 px (16:9) Luminancja Do 350 nitów Pokrycie przestrzeni barw sRGB - 100% Odświeżanie 165 Hz Czas reakcji 5 ms Technika synchronizacji obrazu NVIDIA G-SYNC Złącza 1 x RJ-45

1 x HDMI 2.1

1 x Audio-Jack 3,5 mm

3 x USB 3.2 Gen 1 typu A

1 x USB 3.2 Gen 2 typu C (DP 1.4 Alt Mode, PD 140 W) Łączność Wi-Fi 6

Od Bluetooth 5.1 Głośniki 2 x 2 W Akumulator 60 Wh Moc zasilacza Do 230 W Kamera internetowa Do 1080p Wymiary 359,86 x 258,7 x 21,9 - 23,9 mm Waga Od 2,38 kg System Microsoft Windows 11 Dostępność Styczeń 2024 Cena 1099 euro 799 euro 899 euro 1049 euro

Źródło: Lenovo