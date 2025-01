Pierwsza zmiana w układzie klawiatur od prawie 30 lat. Nadchodzi nowy klawisz, który wprowadza Microsoft

Czy tego chcemy, czy nie, "sztuczna inteligencja" i powiązane z nią usługi stają się kluczowe dla dużych przedsiębiorstw, więc będziemy się z nimi coraz częściej spotykać. System operacyjny Windows 11 doczekał się już integracji z asystentem AI o nazwie Microsoft Copilot. Firma chce jednak pójść o krok dalej i po raz pierwszy od niemal 30 lat wprowadza zmiany w układzie klawiatur, dodając do nich specjalny nowy klawisz, który aktywuje wspomnianego Copilota.

Już niebawem zobaczymy nowy klawisz w klawiaturach przeznaczonych dla systemu Windows 11. Będzie on uruchamiał specjalnego asystenta, który ma pomóc w korzystaniu z systemu - mowa o Microsoft Copilot.

Zmiany zostały zapowiedziane przez firmę Microsoft dopiero dziś, czyli 4 stycznia 2024 roku. Według przedsiębiorstwa ten rok ma być kluczowy, jeśli chodzi o rozwój "sztucznej inteligencji". Pierwsza zmiana, jaka zaszła w klawiaturach, została wprowadzona w 1994 roku, kiedy to użytkownicy mogli zauważyć klawisz z logo Windows. Przez cały okres nie mieliśmy do czynienia z praktycznie żadnymi aktualizacjami układu, więc obecne dodanie nowego klawisza Copilot ma być czymś, co symbolizuje nadchodzące spore zmiany.

Tuż przed rozpoczęciem się targów elektroniki CES 2024 i po nich, użytkownicy będą mogli zobaczyć pierwsze urządzenia z systemem Windows 11, w których klawiatura będzie miała omawiany nowy klawisz. Ich dostępność przewiduje się na końcówkę lutego 2024 roku. Sprzęty z rodziny Surface również zostaną odpowiednio zaktualizowane. Natomiast trzeba przyznać, że nie wszystkim spodobał się pomysł Microsoftu, wszak pod materiałem wideo, który prezentuje nowość, zdecydowana większość głosów jest negatywna (co można zobaczyć na poniższym zrzucie ekranu). Nie każdy jest skłonny do pozytywnego spojrzenia na "sztuczną inteligencję", jednak jest szansa, że z czasem ta sytuacja się zmieni.

