Lenovo Legion 9i - specyfikacja oraz cena topowego notebooka do gier z NVIDIA GeForce RTX 4090 i chłodzeniem cieczą

Kilka dni temu w sieci pojawiły się pierwsze szczegóły dotyczące nadchodzącego, flagowego notebooka do gier od firmy Lenovo. Model Legion 9i, bo o nim mowa, charakteryzuje się m.in. bardziej rozbudowanym systemem chłodzenia, wykorzystujący nie tylko tradycyjne wentylatory ale również chłodzenie cieczą. Sama wybór komponentów również jest iście flagowy, jak przystało na najmocniejszego przedstawiciela serii. Podczas targów IFA w Berlinie, Lenovo ujawniło szczegółową specyfikację techniczną, przybliżony termin premiery oraz cenę. Tak jak przypuszczaliśmy, będzie bardzo drogo.

Firma Lenovo oficjalnie zaprezentowała topowego notebooka Legion 9i z systemem chłodzenia cieczą. Laptop trafi do sprzedaży w październiku w cenie rozpoczynającej się od 4499 euro.

Lenovo Legion 9i wyposażono w rozbudowany system o nazwie Legion Coldfront, na który składają się nie tylko trzy wentylatory, ale również chłodzenie cieczą wbudowane już w laptopa. Tym samym w tym konkretnym przypadku nie są już potrzebne żadne dodatkowe i zewnętrzne pompy, które podłącza się w odpowiednie gniazda notebooka. System opracowano tak, aby był w stanie odprowadzić maksymalnie 230 W ciepła - 175 W dla GPU (do GeForce RTX 4090 Laptop GPU) oraz 55 W dla procesora (Intel Core i9-13980HX). Chłodzenie cieczą uaktywnia się dopiero w momencie, gdy temperatury układu graficznego przekroczą poziom 84 stopni Celsjusza. Mimo tak rozbudowanego systemu, waga Lenovo Legion 9i wynosi zaledwie 2,56 kg.

Lenovo Legion 9i Procesor Intel Core i9-13980HX (24C/32T), Raptor Lake-HX Zintegrowany układ Intel UHD Graphics 770, 32 EU Xe-LP Dedykowany układ Do NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU

16 GB GDDR6, TGP 175 W, 2370 MHz Boost Clock Pamięć RAM 1 wariant: Do 32 GB RAM DDR5 6400 MHz Dual Channel

2 wariant: Do 64 GB RAM DDR5 5600 MHz Dual Channel

2x SO-DIMM Magazyn danych 2x SSD M.2 PCIe 4.0 x4 NVMe (do 2 TB) Ekran 16" 3200 x 2000 pikseli, IPS + Mini LED

100% DCI-P3, 100% Adobe RGB

Do 1200 nitów (VESA DisplayHDR 1000)

165 Hz, NVIDIA G-SYNC

HDR Dolby Vision Złącza 2x Thunderbolt 4 (USB-C 3.2, DP 1.4, Power Delivery do 140 W)

1x USB 3.2 typu C Gen.1

2x USB 3.2 typu A Gen.1

1x HDMI 2.1

1x Ethernet RJ-45 2.5 Gbit

1x czytnik kart pamięci SD (Card Reader 3.0)

1x Audio-jack 3.5 mm Łączność Ethernet RJ-45 2.5 Gbit + WiFi 7 + Bluetooth 5.3 Akumulator Litowo-polimerowy, 99.99 Wh Kamera internetowa 1080p Wymiary 357,7 x 277,7 x 22,7 mm Waga 2,56 kg System Windows 11 Home / Pro Cena Od 4499 euro

Lenovo Legion 9i może być wyposażony w 32 GB pamięci RAM DDR5 6400 MHz lub 64 GB RAM DDR5 5600 MHz. Pamięć jest fabrycznie podkręcona przez producenta. Do dyspozycji oddano także dwa sloty M.2 na dyski SSD PCIe 4.0 x4 NVMe. Wisienką na torcie jest 16-calowy ekran IPS z podświetleniem Mini LED i rozdzielczością 3200 x 2000 pikseli. Ekran pokrywa w 100% przestrzeń barw DCI-P3 oraz Adobe RGB, a także oferuje jasność do 1200 nitów. Warto również dodać, iż zewnętrzna pokrywa jest wykonana między innymi z kutego włókna węglowego. Sprzęt oferuje również obsługę sieci bezprzewodowej WiFi 7, za co odpowiada chip MediaTek Filogic 380 z prędkością do 6.5 Gbps. Lenovo Legion 9i trafi do sprzedaży w październiku, a jego ceny rozpoczynają się od 4499 euro.

Źródło: Lenovo