Lenovo Legion 9i - topowy laptop do gier z wbudowanym systemem chłodzenia cieczą

Już za kilka dni rozpoczną się targi IFA w Berlinie, na których producenci sprzętów komputerów będą prezentować swoje nowości. O jednej z takich nowinek dowiedzieliśmy się jednak już teraz. Lenovo, które oferuje wydajne notebooki spod szyldu Legion Pro, wprowadzi na rynek swój topowy model o oznaczeniu Legion 9i. Dzięki informacjom, jakie pojawiły się w sieci, poznaliśmy jego wygląd oraz najważniejsze aspekty specyfikacji. Największą różnicą względem dotychczasowych modeli ma być jednak system chłodzenia.

W sieci pojawiły się informacje o nowym notebooku firmy Lenovo, przygotowanym z myślą o graniu. Lenovo Legion 9i, bo o nim mowa, ma być topowym rozwiązaniem, w którym wykorzystano chłodzenie cieczą.

System chłodzenia laptopa Lenovo Legion 9i ma bazować na chłodzeniu cieczą (przedsiębiorstwo podkreśla, że będzie to najsmuklejszy sprzęt z takim systemem) w połączeniu z trzema wentylatorami oraz wykorzystaniem ciekłego metalu. Pompa do chłodzenia cieczą aktywuje się dopiero wtedy, gdy temperatury układu graficznego przekroczą 84 stopnie, tym samym nie będzie potrzeby jej stałej pracy, gdy przykładowo notebooka wykorzystujemy do mniej wymagających czynności. Sprzęt będzie bazował na procesorze Intel Core i9-13980HX oraz układzie graficznym NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU o mocy do 175 W.

Pomimo zastosowania trzech całkiem sporych wentylatorów oraz chłodzenia wodnego, wewnątrz notebooka znajdziemy dwa sloty SO-DIMM na pamięć RAM DDR5 (domyślnie 5600 MHz z możliwością OC do 6000 MHz) o pojemności do 64 GB (2x 32 GB), a także dwa złącza M.2 dla SSD PCIe 4.0 x4 NVMe (TLC). Ze wstępnej specyfikacji wynika również, iż laptop będzie oferowany z 16-calowym wyświetlaczem IPS 3.2K z podświetleniem Mini LED, jasności do 1200 nitów oraz z częstotliwością odświeżania na poziomie 165 Hz. Obudowa nieco się zmieni, gdyż do jej wytworzenia skorzystano tym razem także z włókna węglowego. Klawiatura laptopa z kolei została nieco przesunięta w dół, znajdując się teraz bliżej touchpada. Sprzęt będzie również wyposażony w akumulator o pojemności 99,9 Wh. Pełna prezentacja urządzenia odbędzie się na targach IFA i wówczas powinniśmy poznać cenę oraz datę premiery w sklepach.

Źródło: VideoCardz, MSPowerUser