Layers of Fear - nadchodząca gra Bloober Team za kilka dni otrzyma wersję demontracyjną. Podano też wymagania sprzętowe

Aby uczcić zbliżającą się premierę gry pt. Layers of Fear, jej deweloper i wydawca (Bloober Team, Anshar Studios) zapowiedzieli jej wersję demonstracyjną na PC. Będzie ona dostępna na Steamie od 15 maja do 22 maja, a więc przez ograniczony czas. Demo ma klasycznie pozwolić graczom na wskoczenie w pierwsze kilka minut gry i zapoznanie się z filmem otwierającym, który wprowadza w historię głównego bohatera. Film ów można zresztą zobaczyć już teraz na YouTubie.

W nowe Layers of Fear zagramy już w czerwcu. Jednak już za kilka dni na platformie Steam opublikowana zostanie wersja demonstracyjna gry.

Wersja demonstracyjna to nie koniec dobrych informacji. Otóż w przyszłym tygodniu (15 maja, 17:30) na Steamie odbędzie się także livestream, w którym udział wezmą twórcy gry. Możemy wiec liczyć na to, że jeszcze przed premierą produkcji (czerwiec 2023 r.) dowiemy się co nieco na jej temat. A co wiemy już teraz? Tyle, że Layers of Fear ma być reinterpretacją poprzednich produkcji z serii. Powstało wszak na fundamentach pierwszych dwóch odsłon cyklu, niemniej opowiadać będzie zupełnie nową historię, w dodatku przedstawioną na silniku Unreal 5.

Jeśli chodzi o pozostałe kwestie techniczne, to jak dotąd wiadomo było, iż gra zaoferuje zabawę w 4K i HDR, ale także z uwzględnieniem rozwiązań takich jak DLSS i XeSS. Dziś podano także kluczową dla wielu graczy informację, a więc wymagania sprzętowe. Te prezentują się naprawdę rozsądnie. Aby zagrać wystarczy nam procesor pokroju zaledwie Intel Core i5-4690 / AMD Ryzen 3 1200 sprawany z kartą graficzną NVIDIA GTX 1060 / AMD RX 580. Jednak aby cieszyć się najwyższą jakością (4K, ray tracing) trzeba będzie zaopatrzyć się w sprzęt dość wysokiej klasy, a więc w układ Intel Core i7-9700K / AMD Ryzen 7 3700X sparowany z grafiką NVIDIA RTX 3080Ti.

Źródło: Bloober Team