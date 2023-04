Crimen Mercenary Tales - komiksowy polski slasher VR z zapowiedzią. Swojskie klimaty i kompozytor Layers of Fear

Carbon Studio wkrótce po raz kolejny spróbują zaistnieć ze swoim projektem. Założona przez byłych członków Farm 51, niespełna 10-letnia ekipa konsekwentnie przygotowuje swoje gry w wirtualnej rzeczywistości. Choć trudno powiedzieć, by otaczało ich pasmo sukcesów, mają na swoim koncie chociażby ALICE VR, The Wizards oraz Warhammer Age of Sigmar: Tempestfall. Nadchodząca gra wydaje się jednak być najciekawsza z ich dotychczasowego dorobku.

W maju tego roku na gogle VR Meta Quest 2 szykowane jest Crimen Mercenary Tales - łączący w sobie elementy historyczne i fantastyczne slasher w słowiańskich klimatach.

Grę gliwickiego studia można określić jako tytuł niezwykle nietypowy. Starczy powiedzieć, że chociaż akcja jest umiejscowiona w XVII wieku i możemy na przykład korzystać z dość wiernie odwzorowanego przypadającego na tamten okres oręża, uderza nietypowa mieszanka realiów historycznych z fantastyką. W ten sposób faktyczne lokacje przeplatają się z, dajmy na to, domkiem Baby Jagi, a obok kozackich wojaków tudzież piratów równie dobrze krążyć mogą szkielety, wilkołaki i inne niestandardowe istoty. Dodajmy do tego jeszcze komiksową grafikę, a otrzymamy być może jeden z oryginalniejszych produktów sezonu.

Crimen Mercenary Tales da nam osiem rozbudowanych opowieści, gdzie będziemy przebijać się przez tego typu dziwy. Oczywiście warto pamiętać, że slasher nie zaoferuje nam technologicznego przepychu, co jakiś Horizon Call of the Mountain - a pod względem graficznym to wręcz tytuł wyglądający dość staro - ale jeżeli twórcy utrzymają ten swojski, specyficzny klimat, może to ich uratować. No i rzecz jasna kluczową sprawą będzie to, czy mechanika gry zostanie odpowiednio zaimplementowana. Przekonamy się w maju.

Źródło: Youtube