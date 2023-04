Cyberpunk 2077 - NVIDIA zaprezentowała materiał z trybu wykorzystującego Path Tracing. Zmiany prezentują się imponująco

Już 11 kwietnia ukaże się aktualizacja do Cyberpunka 2077, która wprowadzi do gry Path Tracing, czyli najbardziej zaawansowaną odmianę Ray Tracingu. NVIDIA właśnie zaprezentowała materiał wideo, który daje nam wstępny pogląd na to, jak implementacja techniki będzie wyglądała w praktyce. Można spodziewać się polepszenia jakości grafiki. Jednocześnie dzięki zastosowaniu DLSS 3, gra ma działać w pełni zadowalająco także na słabszych modelach z rodziny Ada Lovelace.

NVIDIA zaprezentowała materiał wideo z Cyberpunka 2077, na którym widać w akcji Ray Tracing: Overdrive Mode. Oświetlenie w grze prawdopodobnie nigdy nie było bliższe rzeczywistemu.

Powszechne zastosowanie Path Tracingu to ciągle marzenie. Stopniowy rozwój technologii sprawia jednak, że już teraz możliwa jest implementacja techniki w niektórych tytułach. Oficjalnie trafiła ona do gier Quake II i Portal. Do tej pory nie zdecydowano się jednak na jej użycie w żadnym większym i bardziej współczesnym tytule. To zmieni się już wkrótce, ponieważ najbardziej zaawansowana odmiana Ray Tracingu trafi do gry Cyberpunk 2077. Firma NVIDIA zaprezentowała właśnie materiał wideo, który przybliża nam efekty zastosowania techniki.

Zmiany prezentują się imponująco, zwłaszcza na tle gry z całkowicie wyłączonym śledzeniem promieni. W takim przypadku można liczyć na znaczące polepszenie jakości oświetlenia i odbić. Zabrakło, co prawda, porównania pomiędzy nadchodzącym Ray Tracing: Overdrive Mode, a standardową implementacją techniki, ale wzrost jakości nie jest w tym przypadku aż tak wyraźny. Oczywiście można liczyć na zmiany, ponieważ dzięki Path Tracingowi oświetlenie w grze jest w pełni generowane z wykorzystaniem techniki śledzenia promieni i obejmuje nieograniczoną liczbę źródeł światła. Prowadzi to do polepszenia jakości cieni, odbić i globalnej iluminacji na wszystkich obiektach.

Na bezpośrednie testy porównawcze pomiędzy implementacjami techniki będziemy musieli zapewne poczekać do czasu oficjalnej premiery trybu. Pewne jest, że po aktywowaniu Path Tracingu trzeba będzie liczyć się ze znaczącym spadkiem liczby FPS-ów. Sytuację ma poprawić technika DLSS 3, która jest dostępna na kartach graficznych NVIDIA GeForce RTX 4000. Istnieją dzięki temu szanse na to, że Cyberpunk 2077 będzie działał przyzwoicie z Path Tracingiem także na słabszych układach z tej rodziny.

Źródło: NVIDIA, YouTube