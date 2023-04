Ja, Inkwizytor - gra na bazie powieści Jacka Piekary z nowym materiałem. Oto fabularny zwiastun

Od dobrych kilku lat wiemy o powstawaniu kolejnej gry na motywach powieści znanego polskiego pisarza - w tym przypadku chodzi o Jacka Piekarę. Dość oszczędne materiały i zmiany przybliżonych terminów premiery raczej nie napawały optymizmem, ale wygląda na to, że wrocławska ekipa z The Dust dopnie swego i w czwartym kwartale 2023 roku sprawdzimy ten intrygujący projekt. Tymczasem zaś wydawca Kalypso Media wprowadził nową zapowiedź.

Ja, Inkwizytor otrzymał nowy zwiastun przedstawiający nieco historię w grze i stanowiący jednocześnie krótki fragment rozgrywki.

Choć poniższy materiał jest zarazem wycinkiem gameplayu, przeglądu mechanik w nim nie uświadczymy. Jest za to dość zgrabnym wprowadzeniem w szczególności dla osób niezapoznanych dotąd z alternatywną historią, na której opiera się Ja, Inkwizytor. Przedstawia on spacerującą po mieście postać naszego antybohatera, który skręca, by ujrzeć kukiełkowe przedstawienie. Otrzymujemy tym samym w telegraficznym skrócie opowieść o Chrystusie, który zamiast się poświęcić, schodzi z krzyża i staje do walki, koniec końców obalając rzymską władzę.

Tym samym mamy wstęp do właściwej historii w grze studia The Dust. Tam bowiem przenosimy się do 1500 roku, gdy Inkwizytorzy w imię swojego wojowniczego zbawiciela egzekwują Święte Prawo. I tak oto do gry wchodzi słynny antybohater z całej serii książek Jacka Piekary - Mordimer Maddderdin. Inkwizytor przybywa do miasta Koenigstein, aby w jego murach zbadać pewną tajemniczą zbrodnię. Deweloperzy obiecują nieliniową i niejednoznaczną moralnie fabułę, którą kawałek po kawałku będziemy odkrywać w miarę postępów w śledztwie. Wprowadzony zostanie system walki oparty na walce mieczem, jedną z kluczowych mechanik będzie też przesłuchiwanie mieszkańców. Ja, Inkwizytor pojawi się na naszych pecetach oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X|S. Do tego czasu z pewnością otrzymamy pewnie jakieś dłuższe trailery.

Źródło: Youtube