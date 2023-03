Final Fantasy XVI osiągnęło złoty status. Premiera hitu od Square Enix niezagrożona, odbędzie się zgodnie z planem

Niestety, ale codziennością w branży stały się opóźnienia w procesie produkcyjnym gier, co prowadzi do przesunięcia ich premiery. Osiągnięcie złotego statusu przez Final Fantasy XVI, którym pochwaliło się dzisiaj odpowiedzialne za tytuł studio, oznacza, że zakończono już prace nad grą i skierowana została ona do tłoczni płyt. Twórcy musieli mocno się spieszyć, gdyż do pojawienia się produkcji na rynku wciąż pozostają trzy miesiące.

Kilka miesięcy opóźnienia to już w zasadzie norma w branży elektronicznej rozrywki. Skończenie przed czasem, i to w dodatku trzy miesiące przed premierą to nie lada osiągnięcie.

Osiągnięcie przez produkcję tak zwanego złotego statusu oznacza, że skończyły się pracę nad jej rozwojem, może być ona kierowana do tłoczni płyt, a jej premierze nie zagrażają już żadne obsuwy (Cyberpunk 2077 był niemiłym wyjątkiem). Oczywiście zakończenie procesu twórczego nie jest to równoznaczne z perfekcyjnym stanem technicznym produkcji. Pomimo „ozłocenia” Final Fantasy XVI wciąż może zawierać błędy, które wcześniej nie zostały wykryte. O ile więc Square Enix nie podejmie decyzji, aby przyspieszyć wypuszczenie gry na rynek, to twórcy mają wciąż dużo czasu na dodatkowe testy produkcji i przygotowanie, jeśli zajdzie taka potrzeba, popularnej w dzisiejszych czasach łatki premierowej.

Final Fantasy XVI ma być grą mocno stawiającą na fabułę. W ramach historii gracz odwiedzi liczne i zróżnicowane lokacje, aczkolwiek warto przypomnieć, że świat nie będzie otwarty jak w przypadku „piętnastki”. Jest to zamierzone działanie, aby pokazać wręcz globalny rozmach produkcji. Jak twierdzi producent gry, Naoki Yoshida, gdyby chcieć opowiedzieć tę samą historię w otwartym świecie, to jego konstrukcja potrwałaby nawet 15 lat. Zamknięcie lokacji ma także pozwolić na stworzenie gęstszego i mroczniejszego klimatu niż w dotychczasowych odsłonach Final Fantasy. Również system walki będzie inny niż zwykle, gdyż twórcy zdecydowali się wyeliminować jakiekolwiek elementy turowych potyczek na rzecz dynamicznych starć w czasie rzeczywistym. Premiera Final Fantasy XVI zaplanowana została na 22 czerwca bieżącego roku wyłącznie na konsolę Playstation 5. Nie jest jednak wykluczone, że jest to ekskluzywność czasowa, a tytuł zawita kilka(naście) miesięcy później na komputery osobiste.

