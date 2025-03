Kurs Bitcoina przekracza kolejną magiczną granicę. W ślad za nim idą też niektóre inne kryptowaluty

Największy szał związany z kryptowalutami zakończył się już kilkadziesiąt miesięcy temu. O wiele częściej słyszy się teraz o inwestycjach w cyfrowe waluty niż o ich samodzielnym wydobywaniu. Popularność kryptowalut utrzymuje się jednak w ogólnym rozrachunku na dosyć wysokim poziomie. Dowodzą temu kolejne rekordy kursu, które bije Bitcoin. Właśnie przekroczono kolejną psychologiczną granicę i wydaje się, że wciąż nie został osiągnięty szczyt.

Kurs Bitcoina przekroczył poziom 100 tys. dolarów. Kryptowaluta od miesiąca bije kolejne rekordy i w ślad za nią idą niektóre inne rozwiązania tego typu. Niezła passa na tym rynku ciągle zatem trwa.

O szybko rosnącym kursie Bitcoina po wyborach prezydenckich w USA informowaliśmy już w przeszłości. Cyfrowa waluta nie przestaje jednak zadziwiać. W dniu dzisiejszym (5 grudnia) pękła bowiem kolejna granica, która do niedawna pozostawała wyłącznie w sferze marzeń. Kurs Bitcoina przekroczył bowiem poziom 100 tys. dolarów za jednostkę. Obecnie oscyluje on w okolicach 102 tys. USD, co oznacza wzrost o około 3,5% od dnia wczorajszego. W perspektywie ostatniego miesiąca kurs wzrósł zaś o zawrotne 50%. Co więcej, trudno szacować, gdzie jest tak naprawdę granica. Z racji, że Donald Trump jest uznawany za osobę przychylną kryptowalutom, można spodziewać się, że czekają nas dalsze wzrosty. Warto jednak pamiętać, że inwestycje w ten segment rynku są obarczone pokaźnym ryzykiem.

Duże wzrosty notują także niektóre inne kryptowaluty. Przykładem jest chociażby Ethereum, którego kurs wzrósł od początku zeszłego miesiąca o ponad 60%. Jednostka tej waluty nie jest jednak oczywiście tak droga, jak w przypadku Bitcoina. Aktualnie trzeba za nią zapłacić około 3,9 tys. dolarów. Z racji, że sporo kryptowalut notuje aktualnie wzrosty, można mówić o niezłym okresie dla tego typu rozwiązań. Ich kurs jest jednak na tyle nieprzewidywalny, że odwrócenie trendu może nastąpić nawet w niespodziewanym momencie. Osoby, które poczyniły przed laty znaczące inwestycje w wybrane kryptowaluty, mogą jednak uważać się teraz za milionerów.

Źródło: Google Finanse, CoinMarketCap